La vida íntima de Piero: la pérdida del hijo mayor, sus amores y el parentesco con Mirtha Legrand

Piero canta Sinfonía inconclusa en la Mar, año 2018 en Colombia

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La muerte de Piero Antonio Franco de Benedictis volvió a poner en primer plano la vida personal del artista que convirtió canciones como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “La sinfonía inconclusa en la mar” en parte del repertorio popular argentino. Sus dos matrimonios, sus cuatro hijos y la muerte de Mariano, su primer bebé, marcaron una historia familiar que también quedó ligada al clan de Mirtha Legrand a través de una nieta.

El cantautor, fallecido este 7 de octubre de 2026 a los 81 años, resguardó su intimidad durante buena parte de su carrera. Sin embargo, en entrevistas, publicaciones familiares y proyectos compartidos con sus hijos aparecieron datos de una vida atravesada por la música, una pérdida temprana y distintas formas de reconstruir los vínculos.

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La muerte de su hijo y los primeros años de paternidad

Piero atravesó la muerte de su primer bebé antes de formar una familia

El primer matrimonio de Piero fue con María Laura Lampreabe, con quien tuvo a sus dos primeros hijos. El mayor, Mariano, murió por muerte súbita cuando tenía apenas 40 días de vida. La tragedia fue una de las experiencias más dolorosas para el músico y ocupó un lugar persistente en sus recuerdos.

Luego nació Juan de Benedictis, en 1975. Su llegada significó una nueva experiencia de paternidad para Piero, aunque la ausencia de Mariano no desapareció de la historia familiar. La periodista colombiana Maureen Maya Sierra incluyó en su biografía autorizada, Piero, mi querido Piero, una conversación que el cantante mantuvo con el niño a los 4 años.

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Juana Viale sonríe junto a su hija Ámbar de Benedictis cuando era bebé, capturando un momento de alegría familiar(@ambardebenedictis)

Según ese relato, Juan le pidió a su padre que no estuviera triste. Piero le preguntó por qué y el chico respondió: “Porque Marianito soy yo”. El artista contó que la frase lo dejó paralizado, aunque eligió sostener la charla para no interrumpir aquel momento.

La anécdota expuso la forma en que la memoria del primer hijo siguió presente en la familia. Años más tarde, Piero también recordó la dimensión de esa pérdida durante una entrevista radial: “Lo peor fue cuando yo lo tenía muerto en mis brazos”, expresó en declaraciones periodísticas.

Juan de Benedictis: la música y el vínculo con Juana Viale

El cantautor Piero De Benedictis junto a su hijo Juan De Benedictis

Juan de Benedictis se dedicó a la música, la actuación y la docencia. Con el tiempo integró la banda de su padre y compartió con él escenarios, ensayos y giras. Ese trabajo conjunto le dio a la relación familiar una dimensión artística, aunque Juan mantuvo un perfil bajo frente a los medios.

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En 2023, Piero atravesó un problema de salud mientras estaba en Ecuador y debió ser internado por una infección respiratoria. En ese contexto, Juan le dejó un breve mensaje en redes sociales: “Fuerza, papito”. La publicación mostró una cercanía que los dos mantuvieron, en general, fuera de la exposición pública.

Piero en familia en su cumpleaños número 81

La vida de Juan también conectó a Piero con otra de las familias más conocidas del espectáculo argentino. A comienzos de los años 2000, tuvo una relación con Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand. De esa pareja nació Ámbar de Benedictis, el 30 de marzo de 2003.

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Aunque Juan y Juana se separaron, ambos conservaron un vínculo centrado en la crianza de su hija. Para Piero, Ámbar fue su nieta mayor; para Mirtha Legrand, su bisnieta. Ese parentesco unió, por vía familiar, la historia del cantautor con el entorno de la conductora.

Poco después del nacimiento de Ámbar, Mirtha se refirió en público a Juan de Benedictis. “Es un chico amoroso, tranquilo, habla muy poco, pero yo con que la quiera a Juana me basta. Y la quiere bien”, expresó en público la diva.

Ámbar de Benedictis, junto a Nacho Viale y Mirtha Legrand

Ese fue uno de los pocos registros públicos que dieron cuenta del trato entre ambos entornos familiares. El vínculo se mantuvo especialmente a través de Ámbar, quien conservó una relación cercana con su abuelo paterno.

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En abril de 2025, cuando Piero cumplió 80 años, Ámbar visitó al músico y difundió algunas imágenes del encuentro en sus redes sociales. En años anteriores, él había contado que su nieta tenía una relación especial con La sinfonía inconclusa en la mar, una de las canciones infantiles más reconocidas de su repertorio.

El artista relató que Ámbar le pidió que fuera a su colegio a cantar. El músico aceptó y asistió junto a Juan y dos de sus nietas. Los cuatro terminaron sobre el escenario ante los alumnos. La canción volvió a funcionar como punto de reunión entre tres generaciones de su familia.

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Mariana Schettini, su segunda esposa

Juntos Piero y Mariana, hasta los últimos días del cantante

Después de su primer matrimonio, Piero formó pareja con Mariana Schettini, docente vinculada al mundo de las artes. Con ella tuvo a sus otros dos hijos: Giuliano de Benedictis, nacido en 2002, y Fiorella de Benedictis, nacida en 2003.

Schettini y Piero eligieron mantener su relación con un bajo nivel de exposición. Sin embargo, ella compartió en redes sociales algunas postales de salidas al teatro, conciertos, exposiciones y celebraciones familiares. La pareja dividió su vida entre Buenos Aires y Córdoba, mientras el cantante reducía sus apariciones en grandes escenarios.

“La sinfonía inconclusa en la mar” fue una de las canciones que acompañó la infancia de los hijos y nietos del cantante

Giuliano y Fiorella crecieron en una etapa distinta de la carrera de su padre. Para entonces, Piero ya era una figura consagrada de la canción popular, con décadas de trayectoria y una obra conocida en la Argentina y otros países de América Latina.

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Fiorella siguió el camino artístico de la familia y eligió la música como profesión. En 2025, en una entrevista, habló sobre la influencia de su padre: “La idea de vivir la vida con un poco de ternura es una de las cosas más lindas que me enseñó”.

Piero también se refirió al recorrido de su hija y al orgullo que sentía por su trabajo. Ambos grabaron “Lo mismo que vos”, un EP que presentaron como una “ternura social” y que reunió sus voces en un proyecto común.

Fiorella contó que las canciones de su padre formaron parte de los recuerdos cotidianos de ella y sus hermanos. En la familia De Benedictis, aquellas composiciones que Piero llevó al escenario también quedaron asociadas a momentos cotidianos, nacimientos, pérdidas y reuniones entre padres, hijos y nietos.

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