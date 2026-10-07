Teleshow

El último y emotivo posteo de Piero antes de su muerte: “Es muy fuerte escuchar mi voz allí”

El cantautor murió a los 81 años. Hace seis días compartió un video de la apertura de la colección Verano 2027 de Saint Laurent, que abrió con su canción “Io vengo” frente a la Torre Eiffel y dejó un conmovedor mensaje

El director creativo Anthony Vaccarello eligió la canción "Io vengo" para la apertura de la colección Verano 2027 de Saint Laurent (Video: Instagram)
Guardar

Piero De Benedictis murió este miércoles a los 81 años, pocos días después de compartir en sus redes sociales un mensaje en el que celebraba que su voz formara parte del desfile de Saint Laurent en París. El cantautor, reconocido por temas como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, dejó ese posteo como una de sus últimas publicaciones públicas antes de su fallecimiento.

“Quiero agradecer a la casa Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por haber elegido mi voz para abrir su desfile de la colección Verano 2027 en París”, escribió el músico en Instagram, junto a un video del evento. La presentación tuvo lugar con la Torre Eiffel de fondo, bajo una puesta en escena con estética retrofuturista de luces y tonos dorados.

PUBLICIDAD

“Es muy fuerte escuchar mi voz allí en el inicio del desfile”, expresó Piero sobre el momento en que la pasarela parisina arrancó con su interpretación. La canción elegida para abrir el show fue “Io vengo”, versión en italiano de un tema que el artista también grabó en español bajo el título “Yo vengo”, y que forma parte de los inicios de su carrera musical.

Piero De Benedictis falleció a los 81 años pocos días después de celebrar la inclusión de su voz en un desfile en París
Piero De Benedictis falleció a los 81 años pocos días después de celebrar la inclusión de su voz en un desfile en París

El cantautor explicó en su publicación el origen de esa versión en italiano, ligada a su historia personal. “La versión en italiano se debe a mis raíces italianas, yo nací en Italia, soy pugliese y emigré a Argentina de apenas tres años”, detalló. Nacido en Gallipoli, en la región de Apulia, Piero había llegado al país junto a su familia cuando tenía tres años, un recorrido que marcó buena parte de su obra posterior.

PUBLICIDAD

Sobre el contenido de la canción, el músico señaló que la letra remite a sus orígenes y a una infancia atravesada por la vida barrial. “La canción habla sobre los orígenes humildes, la vida en el barrio, las calles angostas y la conexión con la gente común. Es un relato nostálgico”, escribió, y citó un fragmento de la letra original en italiano: “Vengo desde el barrio chico, desde mi cuadra de casas alargadas”.

Piero desarrolló una estrecha relación con Colombia, llegando a recibir la nacionalidad en 1994 - crédito Colprensa
El cantautor nació en la región italiana de Apulia y emigró a la Argentina a los tres años de edad (Crédito: Colprensa)

En su mensaje, Piero también describió el contraste sonoro que atravesó la canción durante el desfile, entre el tono melancólico de su voz y el viraje hacia una producción más contemporánea. “Mi voz suena ahí, pausada y melancólica, hasta que de pronto la música da un giro, cambia de ritmo y rompe en una base electrónica y vibrante, más relacionada al mundo de la moda imagino”, relató. “La música tiene esos puentes que abrazan caminos tan diversos. Gracias por hacerme partícipe”, agregó, en una de las últimas reflexiones que compartió de manera pública.

Semanas antes de esa publicación, el cantautor también se había manifestado tras la muerte de Rubén Rada, ocurrida el 26 de agosto. En esa oportunidad, Piero compartió una fotografía junto al músico uruguayo y su manager, Sergio Perata, acompañada de un mensaje de despedida: “Solo se trata de vivir… Tu vida nos llenó de música y alegría. Gracias y hasta siempre”.

El artista despidió en redes sociales al músico uruguayo Rubén Rada semanas antes de su propio fallecimiento
El artista despidió en redes sociales al músico uruguayo Rubén Rada semanas antes de su propio fallecimiento

La carrera de Piero estuvo marcada por colaboraciones con algunas de las figuras más relevantes de la música popular latinoamericana. Entre esos encuentros se destacó el dueto que realizó junto a Mercedes Sosa en el Teatro Ópera en 1982, tras el regreso de la cantante de su exilio, cuando ambos interpretaron juntos la balada pacifista “Soy pan, soy paz, soy más”.

Nacido como Piero Antonio Franco De Benedictis el 19 de abril de 1945, el cantautor construyó a lo largo de más de cinco décadas un repertorio que combinó baladas familiares con canciones de contenido social y político. Títulos como “Mi viejo”, “Pedro Nadie”, “Llegando llegaste” y “Que se vayan ellos” lo consolidaron como una de las voces más reconocibles de la canción popular en español, con una proyección que se extendió a distintos países de la región, entre ellos Colombia, donde recibió la ciudadanía en 1994.

Hasta sus últimos meses, el músico mantuvo actividad pública y escénica. En abril de este año había encabezado una gira por Colombia con su espectáculo infantil La sinfonía inconclusa en la mar, y días antes de su muerte celebraba, a través de las redes, que una de sus canciones más tempranas encontrara un nuevo escenario en una pasarela internacional.

Temas Relacionados

Piero

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A los 81 años murió Piero, el cantante de “Mi viejo” y referente de la canción popular

El músico -nacido en italia- dejó un repertorio que combinó baladas y las denominadas canciones de protesta, como “Para el pueblo lo que es del pueblo”

A los 81 años murió Piero, el cantante de “Mi viejo” y referente de la canción popular

El emotivo mensaje de Maxi López a Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina

El comunicador y exfutbolista compartió una serie de postales junto al reciente excapitán argentino y recordó los más de 21 años de amistad que construyeron dentro y fuera de la cancha

El emotivo mensaje de Maxi López a Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina

El festejo de cumpleaños de Julieta Ortega, entre el amor familiar y sus amigos más íntimos: brindis, risas y afecto

Entre tortas, copas y seres queridos, la intérprete apagó una vela acompañada por sus padres, sus hermanos y un grupo de invitados de su círculo más cercano

El festejo de cumpleaños de Julieta Ortega, entre el amor familiar y sus amigos más íntimos: brindis, risas y afecto

El mensaje de Sergio Torres a Lionel Messi luego de la suspensión de su show: “Un orgullo que nunca vamos a olvidar”

El cantante tenía pactado presentarse junto a Grupo Cali en la despedida del capitán de la selección. Sin embargo, por cuestiones ajenas a ellos, el espectáculo no se llevó a cabo

El mensaje de Sergio Torres a Lionel Messi luego de la suspensión de su show: “Un orgullo que nunca vamos a olvidar”

Esteban Lamothe reveló por qué adelantó su propuesta de casamiento a Débora Nishimoto: “No pude dormir la siesta”

El actor quería esperar hasta la medianoche del 31 de diciembre en medio de sus vacaciones, pero un detalle inesperado le cambió el romántico plan

Esteban Lamothe reveló por qué adelantó su propuesta de casamiento a Débora Nishimoto: “No pude dormir la siesta”

AMÉRICA

Honduras: Bomberos intensifican búsqueda de cuatro turistas desaparecidos en el Lago de Yojoa

Honduras: Bomberos intensifican búsqueda de cuatro turistas desaparecidos en el Lago de Yojoa

El ex capitán Bryan Ruiz será el entrenador oficial de Costa Rica tras dos triunfos interinos

Puerto Esperanza, el pueblo cubano donde el pescado es un lujo: sin luz, sin combustible y con una deuda imposible de saldar cada jornada

La Asociación de Gerentes de Guatemala presenta a los 12 nominados al Gerente del Año 2026

Alemania, 30 días después: qué cambió desde el terremoto de Alice Weidel

MALDITOS NERDS

Battlefield Studios fecha la temporada 5 de ‘Battlefield 6′ para el 13 de octubre

Battlefield Studios fecha la temporada 5 de ‘Battlefield 6′ para el 13 de octubre

Marvel Rivals enfrenta a 50 jugadores contra Thanos en su modo de ‘Endgame’

Kim Kardashian producirá ‘Bachelorette Weekend’, la serie de Kylie Jenner

Supermassive Games lleva ‘The Conjuring’ a Netflix con una historia interactiva

‘Novus Inceptio’ vuelve tras ocho años sin actualizaciones y amplía su mapa

DEPORTES

El entrenador de Benín habló de un “punto negro” en la despedida de Messi: “No nos dieron nada”

El entrenador de Benín habló de un “punto negro” en la despedida de Messi: “No nos dieron nada”

Debutó en la selección argentina, vio a Messi por primera vez y le dio un abrazo inolvidable: el susurro al oído que se hizo viral

El desconocido gesto de Messi con los empleados de la AFA que reveló un ex ayudante de Sabella: “Es así y después se matan por él”

Fue 17° del mundo, cayó más de 800 puestos y su carrera estuvo llena de polémicas: el tenista que vuelve a jugar un Masters 1000 después de 7 años

“Voy a extrañar cagarte a goles”: una figura de la selección argentina reveló la especial dedicatoria de Messi tras su despedida