El último y emotivo posteo de Piero antes de su muerte: “Es muy fuerte escuchar mi voz allí”

El director creativo Anthony Vaccarello eligió la canción "Io vengo" para la apertura de la colección Verano 2027 de Saint Laurent (Video: Instagram)

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Piero De Benedictis murió este miércoles a los 81 años, pocos días después de compartir en sus redes sociales un mensaje en el que celebraba que su voz formara parte del desfile de Saint Laurent en París. El cantautor, reconocido por temas como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, dejó ese posteo como una de sus últimas publicaciones públicas antes de su fallecimiento.

“Quiero agradecer a la casa Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por haber elegido mi voz para abrir su desfile de la colección Verano 2027 en París”, escribió el músico en Instagram, junto a un video del evento. La presentación tuvo lugar con la Torre Eiffel de fondo, bajo una puesta en escena con estética retrofuturista de luces y tonos dorados.

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“Es muy fuerte escuchar mi voz allí en el inicio del desfile”, expresó Piero sobre el momento en que la pasarela parisina arrancó con su interpretación. La canción elegida para abrir el show fue “Io vengo”, versión en italiano de un tema que el artista también grabó en español bajo el título “Yo vengo”, y que forma parte de los inicios de su carrera musical.

Piero De Benedictis falleció a los 81 años pocos días después de celebrar la inclusión de su voz en un desfile en París

El cantautor explicó en su publicación el origen de esa versión en italiano, ligada a su historia personal. “La versión en italiano se debe a mis raíces italianas, yo nací en Italia, soy pugliese y emigré a Argentina de apenas tres años”, detalló. Nacido en Gallipoli, en la región de Apulia, Piero había llegado al país junto a su familia cuando tenía tres años, un recorrido que marcó buena parte de su obra posterior.

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Sobre el contenido de la canción, el músico señaló que la letra remite a sus orígenes y a una infancia atravesada por la vida barrial. “La canción habla sobre los orígenes humildes, la vida en el barrio, las calles angostas y la conexión con la gente común. Es un relato nostálgico”, escribió, y citó un fragmento de la letra original en italiano: “Vengo desde el barrio chico, desde mi cuadra de casas alargadas”.

El cantautor nació en la región italiana de Apulia y emigró a la Argentina a los tres años de edad (Crédito: Colprensa)

En su mensaje, Piero también describió el contraste sonoro que atravesó la canción durante el desfile, entre el tono melancólico de su voz y el viraje hacia una producción más contemporánea. “Mi voz suena ahí, pausada y melancólica, hasta que de pronto la música da un giro, cambia de ritmo y rompe en una base electrónica y vibrante, más relacionada al mundo de la moda imagino”, relató. “La música tiene esos puentes que abrazan caminos tan diversos. Gracias por hacerme partícipe”, agregó, en una de las últimas reflexiones que compartió de manera pública.

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Semanas antes de esa publicación, el cantautor también se había manifestado tras la muerte de Rubén Rada, ocurrida el 26 de agosto. En esa oportunidad, Piero compartió una fotografía junto al músico uruguayo y su manager, Sergio Perata, acompañada de un mensaje de despedida: “Solo se trata de vivir… Tu vida nos llenó de música y alegría. Gracias y hasta siempre”.

El artista despidió en redes sociales al músico uruguayo Rubén Rada semanas antes de su propio fallecimiento

La carrera de Piero estuvo marcada por colaboraciones con algunas de las figuras más relevantes de la música popular latinoamericana. Entre esos encuentros se destacó el dueto que realizó junto a Mercedes Sosa en el Teatro Ópera en 1982, tras el regreso de la cantante de su exilio, cuando ambos interpretaron juntos la balada pacifista “Soy pan, soy paz, soy más”.

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Nacido como Piero Antonio Franco De Benedictis el 19 de abril de 1945, el cantautor construyó a lo largo de más de cinco décadas un repertorio que combinó baladas familiares con canciones de contenido social y político. Títulos como “Mi viejo”, “Pedro Nadie”, “Llegando llegaste” y “Que se vayan ellos” lo consolidaron como una de las voces más reconocibles de la canción popular en español, con una proyección que se extendió a distintos países de la región, entre ellos Colombia, donde recibió la ciudadanía en 1994.

Hasta sus últimos meses, el músico mantuvo actividad pública y escénica. En abril de este año había encabezado una gira por Colombia con su espectáculo infantil La sinfonía inconclusa en la mar, y días antes de su muerte celebraba, a través de las redes, que una de sus canciones más tempranas encontrara un nuevo escenario en una pasarela internacional.

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