Joaquín Levinton volvió a hablar sobre la denuncia por abuso sexual en su contra: "La semana pasada fue durísima"

El cantante se volvió a pronunciar acerca de la causa que comenzó Paula en su contra (Video: DDM-América TV)

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A más de una semana de que Paula lo denunciara por abuso sexual con acceso carnal, Joaquín Levinton luego de que salieran a la luz una serie de audios de la acusada, volvió a hablar en televisión para hablar en profundidad sobre la causa. El músico, cuya denuncia fue radicada en el Juzgado N°50 a cargo del juez Carlos Bruniard, volvió a elegir el piso de DDM (América TV), el mismo programa donde habló por primera vez el miércoles anterior, y esta vez aportó nuevos elementos: más testigos, más pruebas y un panorama que, según él, refuerza su defensa.

Levinton arrancó la conversación con Mariana Fabbiani desde un lugar distinto al de su primera aparición. “Estoy mucho más tranquilo”, dijo, y atribuyó esa calma a haberse enterado, a través de los medios, de las otras denuncias que pesan sobre Paula. “La semana pasada fue durísima. Ayer a la noche, tipo ocho de la noche, empecé ya a recuperar un poquito la tranquilidad que tengo ahora. Pero viste que quedé con un cansancio mental”, describió.

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Uno de los datos nuevos que trajo el conductor es que, a partir de su aparición pública, una persona más se comunicó con él para contarle que vivió una situación similar con la denunciante. “Me llegó un mensaje de una persona que le pasa lo mismo. Con lo cual también tengo pruebas y además se presta a testificar para mí, con las pruebas que tiene él también”, detalló Levinton.

En paralelo, desde el piso aportaron información sobre Ayelén Paleo, otra mujer que también habría recibido amenazas de Paula. Uno de los conductores informó que Paleo contrató una custodia privada paga por miedo a un contacto físico, y que la producción del programa logró acceder a chats con amenazas. Levinton reaccionó con sorpresa: “No lo puedo creer”.

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El cantante fue deunciado por abuso sexual con acceso carnal una semana atrás (Video: DDM-América TV)

Levinton aprovechó el espacio para instalar un debate que, según él, excede su caso particular: el de las falsas denuncias. “Me parece que la justicia debería investigar y endurecer la pena a la falsa denuncia, porque realmente puede destruirle la vida a una persona”, planteó. Fabbiani respondió con matices: recordó que el porcentaje real de falsas denuncias sobre el total es del uno por ciento, y que cualquier endurecimiento de penas puede desalentar a mujeres que genuinamente sufren violencia. Levinton coincidió en el punto: “Esto es grave hasta para las mujeres, porque pone en duda después una denuncia verdadera”.

Sobre la amenaza que quedó registrada en un audio —en la que Paula le habría dicho que iba a terminar como John Lennon—, Guido Záffora le preguntó cómo la había vivido. “Primero terror y pánico. Segundo, tomé la decisión de no denunciar para que la bomba no explote”, respondió Levinton. Y agregó que esa indecisión es algo que muchas víctimas de acoso enfrentan sin saber cómo proceder: “Uno no sabe qué hacer, porque puede... no sabés cómo puede obrar, cómo te puede salir”.

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Cuando Fabbiani le preguntó si pensaba hacer una contradenuncia, Levinton fue cauto. “Por supuesto que soy víctima, pero primero vamos paso a paso: primero defenderme y mostrar todas mis pruebas para salir de esta acusación”, dijo. Indicó además que la nueva denuncia cayó en el mismo juzgado que la anterior, por lo que ambas causas se acumularán y todas las pruebas ya incorporadas al expediente se sumarán al nuevo proceso. También mencionó que Paula no fue aceptada como querellante y que el abogado que iba a representarla ya no está en la causa.

Los Escandalosos Audios Que Le Envió A Joaquín Levinton La Mujer Que Lo Denunció Por Violación

Levinton cerró con una frase que resume la postura con la que eligió manejar todo el asunto desde el principio: “Esto se maneja con mucho cuidado, con mucha cautela, porque es como una copita de cristal”.

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