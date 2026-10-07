El emotivo mensaje de Maxi López a Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina

Maxi López compartió los gestos que tuvo Lionel Messi al encontrárselo en el campo de juego a modo de homenaje por su despedida de la Selección Argentina (Instagram)

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La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina marcó un antes y un después el martes por la noche. Ante miles de fanáticos, el futbolista rosarino se despidió finalmente de la camiseta albiceleste y dejó las emociones a flor de piel, en una jornada atravesada por los homenajes, los recuerdos y las muestras de cariño. En medio de los mensajes de gratitud y las felicitaciones que recibió el capitán, las palabras de Maxi López resonaron con fuerza y rápidamente se abrieron paso en las redes sociales.

El exfutbolista compartió una serie de postales de distintos momentos que vivieron juntos dentro y fuera de la cancha. Entre las imágenes que eligió aparecieron recuerdos de su etapa en el Barcelona, donde coincidieron con figuras como Ronaldinho, registros de entrenamientos y una fotografía del abrazo que Messi le dio en su último encuentro. Junto a esas postales, López escribió un mensaje en el que repasó la historia que los une desde hace más de dos décadas.

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“Qué locura pensar en todo lo que pasó entre una foto y la otra. Más de 21 años, un montón de partidos, momentos buenos, otros no tanto y muchísimas historias compartidas. Ayer fue difícil no mirar para atrás y pensar en todo lo que cambió desde aquel día. Y qué privilegio haber podido estar ahí cuando empezaba todo y también ahora, en tu último partido con la Selección”, expresó Maxi.

Maxi decidió compartir una serie de fotos retro de sus momentos junto a Messi luego de su retiro de la Selección Argentina

Los futbolistas Maxi López, Ronaldinho y Lionel Messi posan en el césped luciendo la indumentaria del Barcelona

Messi y Maxi López abrazándose durante una sesión de entrenamiento

El mensaje estuvo acompañado por imágenes que reflejaron distintas etapas de esa relación. Algunas pertenecían a los años en los que ambos compartieron plantel en el Barcelona, cuando Messi todavía comenzaba a integrarse al primer equipo y López ya formaba parte del grupo. Otras mostraban momentos vinculados con los entrenamientos y los encuentros que mantuvieron con el paso del tiempo, hasta llegar a la escena más reciente: el abrazo que protagonizaron durante el partido entre Argentina y Jordania.

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“Gracias por todo, capitán. Por lo que hiciste por el fútbol y por tantos momentos que quedan para siempre en la memoria y corazón de todos”, escribió.

Una de las postales elegidas por López fue la del abrazo que Messi le dio durante el partido entre Argentina y Jordania, disputado en el AT&T Stadium de Arlington, en el marco del Mundial 2026. Aquella imagen había quedado registrada por las cámaras y volvió a poner el foco en un vínculo que se remontaba a los primeros años de ambos en el fútbol europeo. El gesto, que se produjo antes del encuentro, tuvo una carga especial por el contexto de despedida del jugador rosarino.

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"Gracias por todo, capitán", expresó, a corazón abierto, López al recordar toda la trayectoria del jugador rosarino

Lionel Messi y Maxi López sonríen mientras sostienen un trofeo durante sus tiempos compartiendo equipo en el Barcelona

El exfutbolista Maxi López posa junto a Javier Mascherano, Andrés Iniesta y Lionel Messi

Mientras el plantel argentino ingresaba al campo de juego para realizar el calentamiento, varios cronistas trabajaban en uno de los costados de la cancha. Entre ellos se encontraba Maxi, quien fue parte de la cobertura periodística de Telefe durante la Copa del Mundo. Al reconocerlo, el capitán argentino cambió su recorrido y se dirigió directamente hacia él. El saludo se transformó en un abrazo cargado de emoción, que no pasó inadvertido para las cámaras ni para los espectadores que seguían las alternativas de la previa. La escena fue espontánea y duró apenas unos instantes, pero alcanzó para reflejar la confianza y el afecto que ambos conservaban desde la época en la que habían compartido vestuario.

El momento se viralizó en cuestión de minutos. Maxi, visiblemente afectado por el encuentro, explicó ante los medios qué había significado para él ese gesto de Messi. “Le di el abrazo de todos los argentinos. Fue ese abrazo apretado, sentido, pero hermoso, obviamente. Por lo que lo quieren mis hijos y haber tenido la oportunidad de estar acá, verlo a él, verlo a Rodri”, contó.

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En la previa del partido ante Jordania, el jugador rosarino se acercó a saludar a López

El abrazo que protagonizaron Messi y López en la última Copa del Mundo (Instagram)

Cuando su compañera, Sofi Martínez, le preguntó si estaba emocionado, López no dudó en responder. Casi con lágrimas en los ojos, reconoció: “Sí, un poquito. Me emociona”. Y ahondó: “Eso es Leo, sencillo, cercano. Hemos tenido un montón de charlas, vivimos un montón de cosas. Me hubiese gustado vivir muchísimas más. Me dio para dos años, pero llegué a compartir cosas, a ganar y de la mano de él, de la mano de un montón de cracks, poder estar acá, la verdad que para mí es un regalo”.

Más de dos décadas después de compartir sus primeros pasos en el fútbol europeo, Maxi López volvió a encontrarse con Messi en un momento cargado de significado. El abrazo en Arlington reunió al joven que comenzaba a abrirse camino y al capitán que se despedía de la Selección, unidos por una historia que el tiempo no logró borrar. Esta vez, no hubo camisetas ni resultados de por medio: solo dos amigos, una mirada y todo lo que quedó guardado entre una foto y la otra.

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