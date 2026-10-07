Teleshow

El emotivo mensaje de Maxi López a Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina

El comunicador y exfutbolista compartió una serie de postales junto al reciente excapitán argentino y recordó los más de 21 años de amistad que construyeron dentro y fuera de la cancha

Maxi López compartió los gestos que tuvo Lionel Messi al encontrárselo en el campo de juego a modo de homenaje por su despedida de la Selección Argentina (Instagram)
Guardar

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina marcó un antes y un después el martes por la noche. Ante miles de fanáticos, el futbolista rosarino se despidió finalmente de la camiseta albiceleste y dejó las emociones a flor de piel, en una jornada atravesada por los homenajes, los recuerdos y las muestras de cariño. En medio de los mensajes de gratitud y las felicitaciones que recibió el capitán, las palabras de Maxi López resonaron con fuerza y rápidamente se abrieron paso en las redes sociales.

El exfutbolista compartió una serie de postales de distintos momentos que vivieron juntos dentro y fuera de la cancha. Entre las imágenes que eligió aparecieron recuerdos de su etapa en el Barcelona, donde coincidieron con figuras como Ronaldinho, registros de entrenamientos y una fotografía del abrazo que Messi le dio en su último encuentro. Junto a esas postales, López escribió un mensaje en el que repasó la historia que los une desde hace más de dos décadas.

PUBLICIDAD

“Qué locura pensar en todo lo que pasó entre una foto y la otra. Más de 21 años, un montón de partidos, momentos buenos, otros no tanto y muchísimas historias compartidas. Ayer fue difícil no mirar para atrás y pensar en todo lo que cambió desde aquel día. Y qué privilegio haber podido estar ahí cuando empezaba todo y también ahora, en tu último partido con la Selección”, expresó Maxi.

Dos hombres jóvenes están sentados en reposeras de playa; uno sostiene un mate y el otro viste una camiseta negra
Maxi decidió compartir una serie de fotos retro de sus momentos junto a Messi luego de su retiro de la Selección Argentina
Tres futbolistas vestidos con camisetas de color naranja del FC Barcelona posan sonrientes sobre el césped de un campo de fútbol
Los futbolistas Maxi López, Ronaldinho y Lionel Messi posan en el césped luciendo la indumentaria del Barcelona
Lionel Messi y Maxi López en ropa deportiva de entrenamiento se abrazan
Messi y Maxi López abrazándose durante una sesión de entrenamiento

El mensaje estuvo acompañado por imágenes que reflejaron distintas etapas de esa relación. Algunas pertenecían a los años en los que ambos compartieron plantel en el Barcelona, cuando Messi todavía comenzaba a integrarse al primer equipo y López ya formaba parte del grupo. Otras mostraban momentos vinculados con los entrenamientos y los encuentros que mantuvieron con el paso del tiempo, hasta llegar a la escena más reciente: el abrazo que protagonizaron durante el partido entre Argentina y Jordania.

PUBLICIDAD

Gracias por todo, capitán. Por lo que hiciste por el fútbol y por tantos momentos que quedan para siempre en la memoria y corazón de todos”, escribió.

Una de las postales elegidas por López fue la del abrazo que Messi le dio durante el partido entre Argentina y Jordania, disputado en el AT&T Stadium de Arlington, en el marco del Mundial 2026. Aquella imagen había quedado registrada por las cámaras y volvió a poner el foco en un vínculo que se remontaba a los primeros años de ambos en el fútbol europeo. El gesto, que se produjo antes del encuentro, tuvo una carga especial por el contexto de despedida del jugador rosarino.

Maxi López con chaqueta deportiva oscura y Lionel Messi con sudadera verde llevan el escudo del Barcelona en el pecho
"Gracias por todo, capitán", expresó, a corazón abierto, López al recordar toda la trayectoria del jugador rosarino
Lionel Messi y Maxi López con la camiseta del Barcelona sostienen un trofeo metálico en un estadio
Lionel Messi y Maxi López sonríen mientras sostienen un trofeo durante sus tiempos compartiendo equipo en el Barcelona
Javier Mascherano, Andrés Iniesta, Maxi López y Lionel Messi posan abrazados y sonrientes frente a una pared con logotipos deportivos
El exfutbolista Maxi López posa junto a Javier Mascherano, Andrés Iniesta y Lionel Messi

Mientras el plantel argentino ingresaba al campo de juego para realizar el calentamiento, varios cronistas trabajaban en uno de los costados de la cancha. Entre ellos se encontraba Maxi, quien fue parte de la cobertura periodística de Telefe durante la Copa del Mundo. Al reconocerlo, el capitán argentino cambió su recorrido y se dirigió directamente hacia él. El saludo se transformó en un abrazo cargado de emoción, que no pasó inadvertido para las cámaras ni para los espectadores que seguían las alternativas de la previa. La escena fue espontánea y duró apenas unos instantes, pero alcanzó para reflejar la confianza y el afecto que ambos conservaban desde la época en la que habían compartido vestuario.

El momento se viralizó en cuestión de minutos. Maxi, visiblemente afectado por el encuentro, explicó ante los medios qué había significado para él ese gesto de Messi. “Le di el abrazo de todos los argentinos. Fue ese abrazo apretado, sentido, pero hermoso, obviamente. Por lo que lo quieren mis hijos y haber tenido la oportunidad de estar acá, verlo a él, verlo a Rodri”, contó.

Lionel Messi sonríe mientras coloca la mano sobre el hombro de un hombre con traje azul que sostiene un micrófono
En la previa del partido ante Jordania, el jugador rosarino se acercó a saludar a López
El emotivo posteo de Maxi López a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina
El abrazo que protagonizaron Messi y López en la última Copa del Mundo (Instagram)

Cuando su compañera, Sofi Martínez, le preguntó si estaba emocionado, López no dudó en responder. Casi con lágrimas en los ojos, reconoció: “Sí, un poquito. Me emociona”. Y ahondó: “Eso es Leo, sencillo, cercano. Hemos tenido un montón de charlas, vivimos un montón de cosas. Me hubiese gustado vivir muchísimas más. Me dio para dos años, pero llegué a compartir cosas, a ganar y de la mano de él, de la mano de un montón de cracks, poder estar acá, la verdad que para mí es un regalo”.

Más de dos décadas después de compartir sus primeros pasos en el fútbol europeo, Maxi López volvió a encontrarse con Messi en un momento cargado de significado. El abrazo en Arlington reunió al joven que comenzaba a abrirse camino y al capitán que se despedía de la Selección, unidos por una historia que el tiempo no logró borrar. Esta vez, no hubo camisetas ni resultados de por medio: solo dos amigos, una mirada y todo lo que quedó guardado entre una foto y la otra.

Temas Relacionados

Lionel MessiMaxi LópezSelección ArgentinaMundial 2026Despedida de Lionel Messi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esteban Lamothe reveló por qué adelantó su propuesta de casamiento a Débora Nishimoto: “No pude dormir la siesta”

El actor quería esperar hasta la medianoche del 31 de diciembre en medio de sus vacaciones, pero un detalle inesperado le cambió el romántico plan

Esteban Lamothe reveló por qué adelantó su propuesta de casamiento a Débora Nishimoto: “No pude dormir la siesta”

La madre de la China Suárez le escribió a la mujer que recibió likes de Mauro Icardi: “Mamarracho”

Marcela Riveiro decidió defender a su hija luego de que el delantero tenga un desliz en redes sociales con Rocío Galera, una modelo cordobesa

La madre de la China Suárez le escribió a la mujer que recibió likes de Mauro Icardi: “Mamarracho”

El reencuentro de Wanda Nara y Kennys Palacios luego de estar distanciados: “Te dejé de ver y sos otra”

El estilista manifestó su sorpresa al visitar a la conductora, después de meses dr rumores sobre una mala relación entre ellos

El reencuentro de Wanda Nara y Kennys Palacios luego de estar distanciados: “Te dejé de ver y sos otra”

La nueva vida de Luciano Castro tras la ruptura con Griselda Siciliani: campañas, trabajo de actor y cuidado personal

El actor comparte elenco con Carla Peterson, Jerónimo Bosia y Valentina Zenere en la producción de Netflix Tiempo al tiempo, mientras continúa con producciones de modelo a 10 meses de la separación de la actriz

La nueva vida de Luciano Castro tras la ruptura con Griselda Siciliani: campañas, trabajo de actor y cuidado personal

El inesperado gesto de Celia Cuccittini con un cronista tras la despedida de Lionel Messi: “Ya pasó lo peor”

La mamá del crack rosarino estuvo presente en el Monumental y en zona mixta protagonizó un sorpresivo momento con Gonzalo Sorbo

El inesperado gesto de Celia Cuccittini con un cronista tras la despedida de Lionel Messi: “Ya pasó lo peor”

AMÉRICA

“Pedir ayuda también es un acto de valentía”: salud mental, acompañamiento y espacios de escucha marcan jornada universitaria

“Pedir ayuda también es un acto de valentía”: salud mental, acompañamiento y espacios de escucha marcan jornada universitaria

Pacientes con cáncer viajan gratis en la ruta 305 durante octubre en El Salvador

Banco Mundial mejora previsión para Panamá y calcula expansión de 4.2% en 2026

El Gobierno de Guatemala presenta un plan de emergencia por el riesgo de colapso en Villa Hermosa, San Miguel Petapa

La obra china en Nicaragua que despertó alarmas en el Congreso de Estados Unidos por su posible doble uso militar

MALDITOS NERDS

Supermassive Games lleva ‘The Conjuring’ a Netflix con una historia interactiva

Supermassive Games lleva ‘The Conjuring’ a Netflix con una historia interactiva

‘Novus Inceptio’ vuelve tras ocho años sin actualizaciones y amplía su mapa

‘WORK WORK WORK’ estrena demo en Steam con puzles laborales de cinco minutos

PiXEL llevará ‘Angelian Trigger’ a Steam el 10 de diciembre y a PlayStation 5 en 2027

Mike Flanagan presenta ‘El Exorcista: Mártires’ con Scarlett Johansson

DEPORTES

“Voy a extrañar cagarte a goles”: una figura de la selección argentina reveló la especial dedicatoria de Messi tras su despedida

“Voy a extrañar cagarte a goles”: una figura de la selección argentina reveló la especial dedicatoria de Messi tras su despedida

El sentido mensaje de Lionel Messi para su padre tras despedirse de la selección argentina

El emotivo posteo de Antonela Roccuzzo tras la despedida de Lionel Messi de la Selección: “Hay noches que explican una vida entera”

“No te vayas, pensalo una vez más”: la canción que los compañeros le cantaron a Lionel Messi en el micro camino a su despedida

El mensaje de Mauro Icardi para Messi tras su despedida de la selección argentina: las tres palabras que eligió