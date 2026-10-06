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Evangelina Anderson repitió su cábala mundialista para homenajear a Lionel Messi en su último partido con la Selección

La modelo compartió una foto en sus redes sociales al ritmo del Himno Nacional, la versión de Airbag, para marcar el retiro del capitán de la albiceleste

evangelina anderson
Evangelina Anderson compartió una foto con los colres de la selección nacional apra despedir a Lionel Messi (Instagram)
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El martes por la noche, Lionel Messi jugará su último partido con la camiseta de la Selección argentina, un momento que siempre se supo que iba a llegar pero que nadie quería aceptar que se encontraba, al parecer, a la vuelta de la esquina. El país entero se prepara para atravesar una noche cargada de emoción y lágrimas, frente a una despedida que todavía cuesta asimilar.

En ese marco, Evangelina Anderson decidió marcar la fecha con la cábala que mantuvo durante todo el Mundial 2026. El certamen se disputó en Estados Unidos, México y Canadá, y el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni llegó hasta la final, donde estuvo a un paso de conseguir la cuarta estrella.

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Anderson compartió en sus redes sociales una foto en la que aparece con la bikini que usó durante todo julio de este año, mientras se disputaba la copa del mundo. El gesto fue interpretado como un recuerdo de aquel momento y, al mismo tiempo, como un guiño a la despedida del astro rosarino.

En la imagen, publicada en una historia de Instagram, Anderson se fotografió frente a un espejo y dentro de una habitación. Lleva una bikini de dos piezas, en celeste y blanco, con inscripciones doradas en la parte superior. Esta foto no es nueva, sino que corresponde a un recuerdo de su viaje a Marbella, donde vivió todos los partidos del seleccionado nacional.

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Una mujer posa frente a un espejo con un traje de baño blanco y celeste mientras sostiene un teléfono celular
Evangelina posó con un traje de baño con los colores de la bandera

A la publicación decidió sumarle una canción, y no eligió cualquiera: incorporó la versión de Airbag del Himno Nacional Argentino, tocada en vivo en River Plate, en la parte superior de la historia. La elección no fue casual, ya que los hermanos Sardelli se han declarado fanáticos del capitán del seleccionado nacional.

No fue la primera vez que Anderson recurrió al traje de baño. Meses antes, cuando la Copa del Mundo se encontraba en los octavos de final y la albiceleste tuvo que enfrentarse a Cabo Verde —un partido que tuvo a todo el país con el corazón en la garganta—, la modelo decidió dar inicio a una cábala que mantuvo por el resto de los encuentros. El posteo mundialista que lanzó en sus redes no pasó desapercibido: una serie de fotografías en la playa que combinaron atardecer mediterráneo y los colores del seleccionado en un look tan personal como declarativo. La publicación llegó con una frase que resumió todo: “En donde sea, siempre alentándote”.

La secuencia arrancó adentro, con una selfie de espejo que presentó el look: bikini triangular en celeste y blanco, con la palabra “Argentina” en cursiva dorada y el número 26 estampado en el mismo tono. Desde ese primer plano —con el signo de la victoria levantado y un beso al teléfono— todo se trasladó a la playa, donde la tarde hizo el resto.

Mujer rubia de pie en la arena, de cara al mar, vestida con un bikini celeste y blanco con la palabra Argentina y el número 26
La elección de este traje de baño no fue casual, ya lo había usado en Marbella durante la Copa del Mundo (Instagram)

Las tomas en exteriores llegaron con la luz del atardecer todavía alta. Evangelina caminó descalza por la orilla, apareció arrodillada sobre la arena seca con una cámara compacta entre las manos y posó de frente al mar con los brazos en la cabeza y los ojos cerrados. El colgante dorado con forma de sol se repitió en cada imagen y completó el conjunto junto a pulseras y anillos.

La despedida de Messi se disputará ante Benín y estará acompañado por homenajes, espectáculos musicales y la presencia de antiguos compañeros del combinado nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino y la organización prepararon varios shows antes del partido, homenajes y una eventual intervención del propio futbolista ante los asistentes y la audiencia que seguirá el encuentro por televisión. La programación comenzará a las 17:30 con una apertura a cargo de Un Poco de Ruido (UPDR). Seba Mendoza y Román, el Original, continuarán con el show.

Messi durante el último entrenamiento con los colores nacionales (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)
Messi durante el último entrenamiento con los colores nacionales (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas, también dirá presente en la jornada con un acústico. Amar Azul subirá al escenario cerca de las 18, mientras que Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis se presentarán después. Antes del arranque oficial del amistoso, Fabio Santana interpretará el himno nacional.

Una vez concluido el encuentro contra Benín, se llevará a cabo un espectáculo de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y recursos técnicos. Tras esto, Soledad Pastorutti se presentará en el Monumental y Ulises Bueno ofrecerá su show “Trampa”. La jornada terminará pasadas las 22:30 con una sorpresa musical anunciada como el gran cierre.

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