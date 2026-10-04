La divertida salida de Florencia Raggi con Nicolás Repetto y los hijos de Juana: “Me gusta sentirme abuela”

Florencia Raggi decidió sacar a relucir su lado de "abuela" y pasó una jornada llena de diversión con los hijos mayores de Juana Repetto, Toribio y Belisario (Instagram)

Guardar

Aunque no existe un vínculo de sangre entre ellas, Florencia Raggi y Juana Repetto construyeron una relación familiar muy cercana con el paso de los años. La actriz, pareja de Nicolás Repetto, acompañó el crecimiento de Belisario y Toribio, los hijos mayores de Juana, y también compartió distintos momentos con ellos. En las últimas horas, volvió a mostrar esa cercanía al asumir su rol de “abuela” durante una salida llena de juegos, risas y autos chocadores.

“¡Súper sábado! Volviendo a la niñez”, escribió Raggi junto a un breve video que compartió en sus redes sociales. En las imágenes, la actriz apareció dentro de uno de los autos chocadores, acompañada por Belisario, quien se ocupó de grabar la escena. Ambos recorrieron el espacio entre risas y choques, mientras intentaban avanzar y competir con los demás vehículos del recinto.

PUBLICIDAD

La jornada también incluyó un intercambio con el hijo mayor de Juana, que participó del juego desde otro auto. En el video, el niño intentó empujar con fuerza el vehículo en el que se encontraban Florencia y Belisario. La actriz se mostró divertida ante la situación y continuó con el juego junto al pequeño, mientras los autos chocadores se desplazaban por el espacio y golpeaban a los otros participantes.

Flor Raggi y Nicolás Repetto posaron sonrientes junto a Toribio y Belisario, los hijos de Juana Repetto, durante una salida familiar

Después de ese momento, Raggi compartió una fotografía en la que apareció sonriente junto a Nicolás y los dos niños. “Toro y Beli”, escribió junto a un emoji de corazón y etiquetó a Juana, dejando constancia del momento familiar que compartieron durante ese fin de semana.

PUBLICIDAD

Como cierre de la salida, Florencia también fotografió a Belisario y Toribio dentro de uno de los autos chocadores. Los hermanos aparecieron disfrutando de la jornada y compartiendo el juego en medio del espacio recreativo. “Me gusta sentirme abuela…”, escribió Raggi junto a la postal, una frase que mostró el lugar afectivo que ocupa dentro de la familia ensamblada.

La publicación recibió una respuesta de Juana, quien celebró el vínculo que la actriz mantiene con sus hijos. “¡Muero de amor! La abuela más cool ever”, expresó la influencer. Raggi respondió al mensaje con una breve declaración de cariño: “¡Te quiero!”.

PUBLICIDAD

Los hijos de Juana Repetto se divirtieron en los autos chocadores

Esta no fue la primera vez que Raggi mostró públicamente el lazo que mantiene con la hija de su pareja y con los niños. En febrero pasado, cuando nació Timoteo, el hijo menor de Juana y Sebastián Graviotto, la actriz compartió en sus redes sociales el momento en que conoció al bebé. Florencia lo sostuvo suavemente y apoyó el rostro sobre la cabeza del bebé, en un gesto de protección y ternura. La escena estuvo acompañada por la frase “Ay ay ay ay”, que resumió la emoción que le provocó ese primer encuentro con el nuevo integrante de la familia.

La fotografía reflejó el clima de calidez que rodeó la llegada de Timoteo y mostró a Raggi en una escena íntima junto al recién nacido. La luz natural del ambiente acompañó el momento y reforzó el tono familiar de la imagen. Con esa publicación, la actriz celebró la llegada del bebé y dejó registrada la emoción que compartió con Juana y el resto del clan Repetto-Raggi.

PUBLICIDAD

En febrero pasado, Flor Raggi mostró su primer encuentro con Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto

Casi un mes después del nacimiento, Nicolás también quiso pasar tiempo con su nieto y reunirse con sus seres queridos. Juana compartió en su propio perfil un carrusel de fotografías que mostró el clima de alegría y unión familiar. “Repettos”, escribió junto a un corazón, mientras reunía distintas escenas del encuentro en su casa.

En una de las imágenes, Nicolás apareció sosteniendo a Timoteo en brazos. En otras, los hijos de Juana se acercaron al bebé y participaron de la reunión familiar. Toribio, Belisario y Francisco, el hijo de Nicolás y Florencia Raggi, también aparecieron juntos en el living, compartiendo juegos, snacks y risas durante la tarde.

PUBLICIDAD

Florencia Raggi y Nicolás Repetto reunieron a la familia para celebrar la llegada de Timoteo, el hijo más pequeño de Juana y Sebastián Graviotto (Instagram)

Las fotografías mostraron una escena cotidiana y descontracturada, con los niños reunidos alrededor del nuevo integrante de la familia. El carrusel también reflejó el acompañamiento que rodeó a Juana durante esta nueva etapa de su maternidad y la presencia de Nicolás y Florencia en los momentos importantes de sus hijos y nietos.

A través de sus publicaciones, Raggi volvió a mostrar que el vínculo familiar no depende únicamente de la sangre. Entre una tarde de autos chocadores, una fotografía junto a Nicolás y los chicos, el primer encuentro con Timoteo y las reuniones en el living, la actriz ocupó un lugar cercano dentro de la familia de Juana y recibió de ella un reconocimiento especial: el de ser “la abuela más cool”.

PUBLICIDAD