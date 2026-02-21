Florencia Raggi compartió el instante en el que conoció a Timoteo: la conmovedora imagen

Juana Repetto compartió la tierna foto de Florenica Raggi con su hijo Timoteo (Instagram)

Hace apenas una semana, Juana Repetto dio la bienvenida a Timoteo, su tercer hijo y el más reciente integrante de la familia que formó junto a Sebastián Graviotto, quien se encuentra de viaje por cuestiones de trabajo y todavía no pudo lo pudo conocer en persona. El nacimiento fue celebrado por todo el entorno familiar y marcó un momento de enorme felicidad tanto para Juana como para los abuelos y seres queridos.

En este contexto, Florencia Raggi, pareja de Nicolás Repetto, compartió en sus redes sociales el tierno instante en el que conoció a Timoteo. La imagen la muestra sentada, abrazando al recién nacido con delicadeza y una sonrisa de emoción, mientras el pequeño descansa sobre su pecho vestido con un pantalón estampado y los pies descalzos. Raggi lo sostiene suavemente y apoya el rostro sobre la cabeza del bebé, en un gesto de protección y ternura.

La escena, acompañada por la frase “Ay ay ay ay”, refleja el clima de calidez y alegría que reinó en ese primer encuentro, con la luz natural del ambiente sumando un toque de intimidad y armonía. El gesto selló un momento especial para el clan Repetto-Raggi, que celebró así la llegada de Timoteo a la familia y el inicio de una nueva etapa compartida..

Hace apenas una semana, Juana Repetto dio la bienvenida a Timoteo, su tercer hijo, fruto de su relación con Sebastián Graviotto. El nacimiento fue celebrado por toda la familia y marcó un momento de enorme felicidad y emoción para Juana, que compartió su alegría en redes sociales con un extenso y sentido mensaje.

En el posteo, Juana escribió: “Y hoy es... JUEVES LO LOGRAMOS TIMI. Hoy estaríamos cumpliendo 38 semanas, sos un campeón bebulo. Se me caen las lágrimas mientras escribo esto. Tantos jueves festejando que siguieras adentro, cada jueves sintiendo un poquititito menos de miedo, tantos jueves de taaaanta gente pensando en vos, tirándote amor y dándonos fuerza para lograr un jueves más, GRACIAS por eso y la compañía semana a semana Shuanis”.

Y siguió contando todo lo que sintió al tener a su hijo en brazos, en especial luego de tener que someterse a una cesárea: “Y un jueves llegaste a este lado de la piel, en medio de muchísima incertidumbre, no sabía cómo sería NADA, sentía miedo de que no estuvieras todavía listo, de que me pasara algo a mí, de no estar bien para vos y tus hermanos. Pero naciste fuerte, como lo fuiste siempre, con esa misma fuerza que ya dejabas ver desde adentro de la panza, para tomar teta como un campeón, sin necesitar separarte de mí ni un minuto”.

“Gracias por tantas enseñanzas Timoteo y como te digo todos los días, VARIAS VECES por día, GRACIAS por elegir llegar a nuestras vidas, gracias por la mejor sorpresa de mi vida. Ya traes desde el día cero tu fuerza, tu impronta y ganas de venir... GRACIAS GRACIAS GRACIAS amorcito mágico de mi vida”, fueron las palabras que eligió para cerrar el posteo dedicado a su hijo menor, quien desde el primer momento recibió el amor de su madre, abuela y sus dos hermanos.

El mensaje de Juana, cargado de emoción y gratitud, dejó en evidencia el tránsito de la espera, los temores y la alegría que marcó la llegada de Timoteo. En cada palabra reflejó la conexión única con su hijo, la fortaleza del pequeño desde antes de nacer y el agradecimiento por el apoyo recibido semana a semana.

La publicación se convirtió en un homenaje a la vida, la resiliencia y la sorpresa de la maternidad, celebrando el primer jueves de Timoteo junto a toda la familia.