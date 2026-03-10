La tarde en familia de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: charlas, mates y abrazos con los nietos

Nicolás Repetto compartió una íntima jornada junto a su familia (Instagram)

La familia Repetto no para de celebrar. A casi un mes del nacimiento de Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, la casa se llenó de nuevas rutinas, emociones renovadas y encuentros cargados de ternura. En medio de la adaptación a esta nueva etapa, donde los hermanos mayores Toribio y Belisario también buscan su lugar junto al bebé, el flamante abuelo Nicolás no quiso perderse la oportunidad de pasar tiempo con su nieto y compartir un momento único con sus seres queridos.

La postal llegó primero de la mano de Nicolás, quien sorprendió a sus seguidores con una tierna imagen en la que el bebé, envuelto en una toalla blanca con capucha color durazno, lo mira con atención. “¡Timoteo!”, escribió el conductor junto a la foto, y las redes no tardaron en estallar de mensajes de felicitación y cariño. “Felicidades abuelito Nico”; “Es hermoso”; “Qué lindo que pasen tiempo en familia”; “Tiene los bellos ojos de su mamá”; “Es un Repetto auténtico”; “Bendiciones a tu familia”, fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron, celebrando la llegada del nuevo integrante y el rol del abuelo chocho.

Nicolás compartió una tierna foto de su nieto menor, Timoteo, quien nació hace casi un mes

Pero la celebración no quedó solo en esa imagen. Juana compartió en su propio perfil un carrusel de fotos que retrata el clima de alegría y unión que atraviesa el clan. “Repettos”, escribió junto a un corazón, y mostró a sus hijos disfrutando del bebé, a su papá sosteniendo a Timoteo en brazos, y a los tres nenes, Toribio, Belisario, y Francisco, el hijo de Nicolás y Florencia Raggi, jugando en el living, compartiendo juegos y snacks, y sumando risas al encuentro. Las fotos, espontáneas y descontracturadas, reflejan el espíritu familiar y el apoyo incondicional que rodea a Juana en este nuevo capítulo de su maternidad.

El lazo entre Nicolás y Juana se percibe en cada gesto, pero también en los detalles de cada visita. No es la primera vez que el conductor se muestra emocionado por el crecimiento de la familia: en distintas entrevistas y posteos ha dejado en claro la importancia de la tribu y el valor que le da a los encuentros familiares. En esta ocasión, la presencia de Florencia, pareja de Nicolás, y de Francisco, sumó calidez y complicidad a la reunión, confirmando que el círculo de afectos es fundamental para atravesar los cambios y desafíos de la crianza.

El conductor posó con el recién nacido completamente dormido en sus brazos

Francisco, el hermano menor de la actriz, junto a sus hijos Belisario y Timoteo

Raggi, por su parte, también eligió compartir su propia postal de amor apenas días después del parto. Sentada y abrazando a Timoteo, la actriz transmitió la emoción de aquel primer encuentro con el bebé. En la imagen, se la ve con una sonrisa serena, sosteniendo al recién nacido, que descansa tranquilo sobre su pecho, vestido con un pantalón estampado y los pies descalzos. “Ay ay ay ay”, escribió Raggi, resumiendo en pocas palabras el torbellino de sentimientos y la dulzura del momento. El ambiente, bañado por luz natural, sumó una atmósfera de intimidad y armonía, sellando así el inicio de una nueva etapa para la familia ensamblada.

La llegada de Timoteo no solo revolucionó la vida de Juana y sus hijos, sino que volvió a reunir a los Repettos en un clima de fiesta y complicidad. La actriz, referente en redes sociales por su mirada honesta sobre la maternidad, se mostró feliz y agradecida por el apoyo constante de sus hermanos y de su padre. Toribio y Belisario, los hermanos mayores, se adaptan a la presencia de Timoteo entre juegos, travesuras y momentos de ternura, demostrando que la llegada de un bebé es también una oportunidad para fortalecer los lazos y aprender a compartir.

Nicolás junto a su hijo Francisco y sus tres nietos, Toribio, Belisario y el pequeño Timoteo (Instagram)

Así, entre abrazos, meriendas compartidas y fotos llenas de amor, la familia Repetto celebra la llegada de Timoteo y el renacer de los vínculos en cada encuentro. El flamante abuelo, la orgullosa mamá, los hermanos mayores y el resto del clan siguen sumando recuerdos y construyendo esa historia familiar que, a cada paso, se agranda un poco más.