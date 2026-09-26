En el muro de los Six Star Finishers de la Maratón de Berlín de los Abbott World Marathon Majors se observa la medalla que se otorga a quienes completan las seis carreras principales y Nicolás Cabré señala su nombre

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El nombre de Nicolás Cabré ya aparece en el mural de los corredores que completarán el desafío Six Star Finisher durante la actual edición del circuito Abbott World Marathon Majors. El actor recorrió el espacio instalado en Berlín, buscó su apellido en la lista y lo señaló ante la cámara, a dos días de participar en la carrera que puede convertirlo formalmente en uno de los atletas que finalizaron los seis grandes maratones del mundo.

“Cuando corrés los seis majors te dan esta medalla. Y este es el muro donde estamos todos los que la terminamos en esta edición”, expresó Cabré en una serie de historias que publicó en Instagram. En el video se observa un panel con nombres de corredores, entre los cuales figura “Nicolás Cabré”, y una vitrina con la medalla reservada para quienes completen las seis competencias del circuito.

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La inscripción en el muro anticipa que el actor forma parte del grupo de participantes que busca cerrar el recorrido en esta edición. Aún deberá terminar los 42,195 kilómetros de la Maratón de Berlín, prevista para el 27 de septiembre, para recibir la distinción Six Star Finisher.

El reconocimiento que mostró Cabré corresponde al circuito integrado por las maratones de Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Quienes cruzan la meta en las seis pruebas reciben una medalla especial, conocida como Six Star Finisher, que reúne los emblemas de cada una de las carreras.

Una medalla conmemorativa de los Abbott World Marathon Majors cuelga frente a un panel con fotografías de los corredores que completaron las seis pruebas. (Nicolás Cabré ya figura en el muro de los Six Star Finishers antes de correr la Maratón de Berlín)

En las imágenes publicadas por el actor se ve el logo por los 20 años de los Abbott World Marathon Majors, con una gráfica que reúne fotografías de corredores y una vitrina transparente. Allí aparecen seis medallas pequeñas, vinculadas entre sí, junto a una cinta celeste.

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Cabré se detuvo frente al mural y mostró con entusiasmo el sitio en el que aparece registrado. En otro fragmento, acercó la cámara al listado y señaló con el índice la línea que lleva su nombre.

El actor no ocultó su expectativa ante la cercanía de la prueba. La publicación llegó luego de mostrar distintos aspectos de su estadía en la capital alemana, adonde viajó acompañado por su esposa, Rocío Pardo, y su hija Rufina.

La llegada a Berlín tuvo una escala familiar antes de que comenzara la actividad vinculada con la competencia. Cabré compartió una foto junto a Pardo y Rufina frente a la Puerta de Brandeburgo, uno de los monumentos más conocidos de la ciudad alemana.

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“Se viene el maratón de Berlín”, escribió sobre la imagen. Los tres posaron sonrientes frente al histórico arco neoclásico, situado en el centro de la capital. La postal reunió a Cabré con su esposa y con la hija que tuvo durante su relación con Eugenia “la China” Suárez.

Nicolás Cabré en la lista conmemorativa de los atletas que completan el circuito de las seis grandes maratones.

La presencia de Rufina en el viaje sumó un componente especial a una competencia que el actor venía preparando desde hace tiempo. El vínculo entre ambos suele aparecer en algunas de sus publicaciones, aunque Cabré mantiene un perfil reservado cuando se refiere a su vida personal.

En este caso, la familia acompañó la previa de una instancia deportiva que representa el cierre de un objetivo sostenido durante varios años. La carrera de Berlín será decisiva para que el actor complete el recorrido de los seis majors.

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El nombre de Nicolás Cabré también aparece en la clasificación mundial por grupos de edad de los Abbott World Marathon Majors. Allí figura como corredor argentino dentro de la categoría masculina de 45 a 49 años, con una mejor marca de 3 horas, 54 minutos y 39 segundos.

Según los datos visibles en la pantalla, ocupa el puesto 46.297 del ranking global de su franja etaria y el 148 entre los participantes argentinos. La clasificación contempla carreras disputadas entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

El registro de Abbott World Marathon Majors ubica al actor Nicolás Cabré en el puesto 148 de Argentina para la categoría de 45 a 49 años con un tiempo de 3:54:39.

El registro da cuenta de la continuidad que Cabré mantuvo en el running, actividad que alterna con sus compromisos como actor y productor. En los últimos años, documentó parte de sus entrenamientos, sus viajes y sus participaciones en pruebas internacionales.

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En marzo de 2025, por ejemplo, participó de la Maratón de Tokio, otra de las competencias que componen el circuito. Esa experiencia se integró a un recorrido que tendrá una instancia definitoria este fin de semana en Alemania.

La Maratón de Berlín convocará a corredores de distintos países en una de las pruebas más reconocidas del calendario anual. Para Cabré, la carrera tendrá un significado adicional: será la oportunidad de conseguir la sexta estrella y de acceder a la medalla que ya pudo observar de cerca durante la previa.