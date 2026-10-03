El Salvador: Sube a 5 la cifra de muertes y a 27 los lesionados por grave accidente en Los Chorros

La cifra de muertos por el accidente en la carretera Panamericana, tramo de Los Chorros, ascendió a cinco. Además, 27 personas resultaron lesionadas. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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La cifra de víctimas mortales tras el accidente de tránsito en Los Chorros ascendió a cinco, según la última actualización de Comandos de Salvamento. El siniestro involucró a diversos vehículos y dejó al menos 27 personas lesionadas, entre ellas seis menores de edad que reciben atención médica.

El choque ocurrió este viernes 2 de octubre en el kilómetro 17 de la carretera Panamericana, tramo Los Chorros, zona conocida como La Báscula, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste. Entre los vehículos afectados figura una unidad de transporte público de la ruta 202, además de un camión de carga y automóviles particulares.

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La primera información oficial daba cuenta de cuatro muertos y 10 heridos. Con el avance de las labores de rescate, el traslado de los pasajeros y las evaluaciones médicas, el número de lesionados aumentó a 27 y el de fallecidos a cinco. La quinta persona perdió la vida mientras era trasladada a un centro asistencial.

La colisión ocurrió en el kilómetro 17 de la carretera Panamericana e involucró a un camión, un autobús de la ruta 202 y otros vehículos particulares. (Cortesía: Viceministerio de Transporte)

Los registros preliminares del Comandos de Salvamento destaca a varios menores afectados por el siniestro. Un niño de nueve años fue trasladado al área de Pediatría del Hospital San Rafael en condición estable. También fueron ingresadas una niña de un año y otra de cuatro años, ambas estables.

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Una paciente de seis años permanecía en condición delicada y bajo ventilación mecánica invasiva, con ingreso previsto a Máxima Pediatría. Además, una adolescente de 14 años y un joven de 17 años recibieron atención médica tras el accidente.

El resto de los heridos fue distribuido entre las áreas de Cirugía y Máxima Cirugía del Hospital San Rafael, de acuerdo con el estado de cada paciente. Entre los lesionados hay personas con trauma craneal y otros cuadros que requieren observación médica especializada.

El consolidado hospitalario reportó 23 atenciones en el Hospital San Rafael y otros cuatro pacientes que fueron recibidos en la clínica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Santa Tecla y trasladados después al Hospital General del ISSS, en San Salvador.

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Una paciente de seis años requiere ventilación mecánica invasiva debido a la gravedad de sus lesiones. (Cortesía: Voluntarios Salvadoreños)

La información oficial sobre el número de víctimas y el estado de salud de los lesionados puede variar mientras continúan las evaluaciones médicas.

Por su parte, la Policía Nacional Civil, Protección Civil, Cruz Verde, Cruz Roja, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y Voluntarios Salvadoreños mantuvieron operaciones en la zona para atender a los afectados, asegurar el área y regular el tránsito en uno de los principales corredores viales de El Salvador.

En simultáneo, personal del Viceministerio de Transporte (VMT) y del Ministerio de Obras Públicas (MOP) retiraron los vehículos implicados con grúas y maquinaria pesada para despejar la carretera. La circulación quedó restablecida de forma parcial.

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El conductor del camión será procesado por homicidio culposo

El Viceministerio de Transporte (VMT) identificó a José Adán R., de 44 años, como el conductor del camión señalado de haber provocado el accidente. De forma preliminar, las autoridades sostienen que el vehículo circulaba a excesiva velocidad, invadió el carril contrario y colisionó contra el autobús de la ruta 202 y otros automotores. Por ende, la PNC ejecutó su captura.

Según las autoridades de tránsito, el conductor del camión manejaba sin licencia de conducir y enfrentará un proceso por homicidio culposo. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El VMT indicó que José Adán R. no tiene licencia de conducir. Por este caso, será remitido por los delitos de conducción peligrosa de vehículos automotores, homicidio culposo y lesiones culposas.

“Haremos todo lo necesario para que todas las unidades de transporte de carga cumplan con la normativa de tránsito, de lo contrario, se aplicará todo el peso de la ley”, sentenció el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en redes sociales.

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