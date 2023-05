Wanda Nara presentó en Masterchef su receta de torta de manzanas y se enojó con Aquiles: “Este caramelo está quemado”

Los participantes de Masterchef tuvieron que preparar una torta de Wanda Nara: "Este caramelo está quemado" (Video: Masterchef, Telefe)

Durante la noche del jueves, los participantes de Masterchef (Telefe) tuvieron una consigna muy especial: imitar la receta de torta invertida de Wanda Nara. “Es una emoción para mí porque es la preparación de mi abuela”, reconoció la conductora. Y los cocineros amateurs pusieron manos a la obra.

En primer lugar, tuvieron que atravesar una minicompetencia con manzanas verdes. Aquiles resultó ganador y obtuvo como beneficio pasar 5 minutos a solas con la conductora cuando él lo decidiera para que lo ayude con la elaboración del postre.

Donato De Santis explicó que Wanda les iba a entretar a todos la receta, “pero además sí o sí la consigna es presentarla junto a una crema inglesa saborizada con canela”. Entonces la mediática les dio dos consejos: “El caramelo caliente es asesino, siempre uso las hornallas de atrás para no quemarme. Otro detalle para que la masa no les salga cruda yo la saco del horno un rato antes”

Enseguida los tres jurados, compuestos por Donato, Damián Betular y Germán Martitegui le indicaron a la hermana de Zaira: “Para eso Wanda vas a necesitar algo: un delantal”.

Ella exclamó emocionada: “¡Ay ya me lo quedo para siempre!”. Finalmente, Aquiles la llamó a la conductora del certamen para que lo ayude. Pero cuando Wanda se acercó a su isla y vio la preparación no le gustó nada. “¡Este caramelo está quemado!”, gritó y corrió a tirarlo.

Al joven le disgustó mucho y expresó su enojo. “A mí me gusta manejar mis tiempos en la cocina y no me gusta cuando se meten”. Pero ella continuó: “Esto es un desastre Aquiles”, y aunque el participante intentó defender su elaboración diciéndole que se trataba de una preparación “rústica”, Wanda no aflojó en la crítica.

Entonces Aquiles volvió a expresarse a cámara: “Yo lo único que necesito es que se vaya”. Cuando Martitegui le dijo a Wanda que ya habían pasado sus cinco minutos y que tenía que seguir solo, el participante dijo: “Con mucho gusto. Me tiró el caramelo, me sacó las manzanas... Ay Dios, Cristo ayudame”.

“¡Alejénla de la cocina!”, continuó después sin filtro. Entonces Germán le pidió a la mediática que se retire: “Gracias, Wanda”.

Más adelante, cuando la hubieron terminado, Wanda quiso sacarse una selfie con todos porque “para ella es un día muy importante para mí”. “¿Qué te pensas que soy? ¿Tu amigo?”, bromeó Betular.

Acto seguido, la mediática quiso saber si no iban a probar su torta. ¿La mía no la van a cortar esta noche?”, “No” le respondieron. Y agregaron tajantes: “Porque no pintó”.

María Sol sorprendió con la presentación de su plato. Al cortarla, Donato le mostró que le faltó tiempo a la cocción, porque afuera estaba bien. Cuando llegó el turno de probar la crema, con cara seria solo le agradeció. Betular le preguntó cuánto tiempo la había dejado en el horno, y cuando la joven le respondió: “35 minutos”, el chef pastelero respondió: “Mmm”. La devolución fue mejor de lo que esperaba, aunque todos coincidieron en que le faltó temperatura.

Wanda anunció que había llegado el turno de Aquiles. “Estoy absolutamente inconforme con esta cosa, porque no se la puede llamar de otra manera”, dijo el joven. Wanda le preguntó si estaba de acuerdo con su beneficio que había sido su compañía, y el joven se sinceró: “Fue experiencia”.

Cuando llegó el momento de probar su torta, la mediática quiso hacerlo ella también, pero no se lo permitieron. “Tendría que ser la mejor torta de todas esta”, dijo Damián. “Algo hiciste Aquiles, yo no tengo nada que ver con eso”, se justificó Wanda.

“Me cae terrible la masa cruda”, postuló Betular, mientras Donato la probó con cara de disfrutarla. Donato le dijo que pensaron que iba a aprovechar mejor el beneficio de la sabiduría de Wanda pero que no lo había hecho. Para Betular, “fue la mejor crema inglesa”. “¡Bravo Aquiles!”, exclamó la esposa de Mauro Icardi satisfecha con la receta de su abuela.

