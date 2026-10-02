La revelación de Robbie Williams sobre su encuentro con una fan argentina: “Me acosté con ella, pero no es la que creen”

La inesperada revelación de Robbie Williams sobre su encuentro íntimo con una fan argentina

Guardar

Después de tanta expectativa, Robbie Williams puso fin a una espera de 20 años con su primer show en Buenos Aires. Sin embargo, más allá de repasar sus hits, el artista británico sorprendió al público del Movistar Arena este jueves con una revelación sobre el vínculo que habría tenido con una fan durante su anterior visita al país. De inmediato, sus seguidores asociaron el comentario con Amalia Granata y el breve romance que ambos protagonizaron en 2004.

Luego de interpretar una de sus canciones, Williams se refirió a la prolongada ausencia de los escenarios argentinos y a sus problemas de salud. “20 malditos años. Es culpa mía, culpa mía por lo de... Lo siento. Tuve que ir a rehabilitación 15 malditas veces. Pero ahora estoy bien”, expresó frente a la multitud.

PUBLICIDAD

El músico añadió entonces una frase que generó risas y reacciones en el estadio: “Bueno, realmente no debería contar esto, pero acabo de ver a un fan con el que me acosté la última vez que estuve aquí. No es quien creen”. La referencia abrió paso a un acting con una persona ubicada entre el público.

Williams señaló a un asistente, a quien las cámaras enfocaron, y continuó la escena con humor. “No lo reconocí porque ahora lleva barba. Ahí está. Fuiste un amante muy tierno. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Qué bueno verte de nuevo, Diego. Diego, todos. Que te jodan”, lanzó el cantante.

PUBLICIDAD

Amalia Granata ingresó al hotel donde se hospeda Robbie Williams en Puerto Madero

La broma reavivó las versiones sobre su encuentro con Granata, ocurrido hace más de dos décadas. La actual diputada provincial de Santa Fe ganó notoriedad nacional en 2004 luego de conocer al cantante, quien la había visto durante una participación en VideoMatch. Según el relato que trascendió entonces, Williams pidió que la contactaran porque quería conocerla y ambos se encontraron en la suite presidencial del hotel donde se alojaba.

El cruce entre las dos figuras volvió a quedar bajo la atención pública este jueves. La locutora Nazarena Di Serio registró el ingreso de Granata al Hotel Faena, en Puerto Madero, donde se hospeda el intérprete, y las imágenes se difundieron en TN Central. Sofía Kloter informó al aire que la diputada había hablado con la producción del canal y explicó que asistía a un cumpleaños que se realizaba en el edificio, no a un encuentro con Williams.

PUBLICIDAD

La diputada Amalia Granata aclaró que su visita al Hotel Faena respondió a un cumpleaños privado

Williams tiene programadas otras dos presentaciones en el país, el 2 y el 4 de octubre, también en el Movistar Arena. Mientras prepara esas fechas, la coincidencia en el hotel y la broma sobre el escenario volvieron a poner en circulación una historia que había comenzado en Buenos Aires en 2004.

Además de Amalia Granata, la periodista y conductora Maitena Aboitiz recordó en las últimas horas que también recibió una propuesta de Robbie Williams. Lo contó en sus redes sociales y en su programa de radio, al evocar una entrevista que le realizó al músico británico en México en 2005.

PUBLICIDAD

Aboitiz viajó a ese país a fines de noviembre de ese año por encargo de MuchMusic para cubrir la presentación de Intensive Care. Según relató, el encuentro superó el tiempo habitual de una entrevista promocional y derivó en una conversación sobre la exposición pública y la soledad que atravesaba el cantante. “Este tipo de notas te duran minutos nada más. Pero, en este caso, Robbie fue muy generoso. Se abrió de una manera única y se habló de algo que en esa época era muy difícil que alguien toque el tema”, recordó.

Robbie Williams volvió a cantar en Buenos Aires tras una ausencia de 20 años en el escenario del Movistar Arena (Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS)

La conductora sostuvo que el artista le explicó que las preguntas de los periodistas lo ayudaban a reflexionar sobre sí mismo. “He descubierto que a través de las preguntas que me hacen los periodistas puedo llegar a conocerme más profundamente a mí mismo”, le dijo Williams, según el relato de Aboitiz. Durante la charla, también le habría preguntado en más de una oportunidad cuándo tenía previsto regresar de México.

PUBLICIDAD

Al terminar la entrevista, Aboitiz permaneció en el jardín del hotel y aseguró que el cantante se acercó para invitarla a extender su estadía. “Cuando me estaba yendo, me alcanza y me pregunta: ‘Si querés podés quedarte una noche más conmigo. Yo te invito’”, contó. La periodista afirmó que rechazó la propuesta y se retiró del lugar.