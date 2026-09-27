Melody Luz volvió a apuntar contra Fio Giménez por un rumor sobre Alex Caniggia: “Capaz algún día vos superes a tu ex”

La bailarina respondió en redes sociales después de que su colega hablara de un supuesto contacto con el mediático (Video: Instagram)

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Melody Luz cuestionó públicamente a Fio Giménez después de que la bailarina deslizara que Alex Caniggia podría haberle enviado mensajes en el pasado. El conflicto se desarrolló en redes sociales y sumó nuevas respuestas de ambas, luego de una entrevista en la que Giménez habló sobre el vínculo que mantenía con su colega.

La situación comenzó días atrás, cuando Fio Giménez fue invitada a Qué tupé, el ciclo de YouTube, y le consultaron por su relación con Luz. La bailarina, expareja de Cachete Sierra, aseguró que no tenía un problema personal con ella, aunque admitió que había percibido cierta distancia.

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La inesperada pelea en redes entre Fio Giménez y Melody Luz por un rumor sobre Alex Caniggia (Instagram)

“Yo creo que me llevo bien, pero puede que haya entendido por algunas miradas que capaz no, pero de mi lado está todo bien”, expresó. Ante las repreguntas de quienes integraban la mesa, profundizó sobre las razones que, según su mirada, podrían haber generado el distanciamiento.

Giménez sostuvo que habían tenido una buena relación durante un tiempo y luego sugirió que pudo haber ocurrido algo que modificara ese trato. “Nos llevamos superbien un montón de tiempo y después no sé si capaz en algún momento Caniggia me mandó un mensaje”, dijo.

La bailarina agregó que también existe una persona en común a la que definió como “lleva y trae”. En ese sentido, planteó que esa persona podría haber transmitido una versión incorrecta de los hechos: “No sé si de repente capaz dijo algo que no es”.

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"Me caés mal por mosquita muerta, nena", se despachó Melody Luz contra Fio Giménez (Instagram)

Las declaraciones llegaron rápidamente a Melody Luz, quien publicó el fragmento de la entrevista en sus historias de Instagram. La pareja del hermano de Charlotte Caniggia cuestionó que Giménez planteara hipótesis sobre su relación y expusiera el asunto de manera pública.

“‘Yo creo que me llevo bien’ y continúa a suponer y a hacerme enterar cosas públicamente”, escribió Luz sobre el video. Luego endureció su postura contra la bailarina: “Me caés mal por mosquita muerta, nena. No hace falta que me cuenten nada de vos”.

El intercambio no terminó allí. Durante el domingo, Giménez recibió varias preguntas de sus seguidores acerca de la tensión con Luz, pero eligió no dar detalles sobre el origen del conflicto. “Ja, ja, ja, son terribles. No tengo nada para decir. Lo tomo con de quién viene”, respondió en una historia de Instagram.

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El fuerte posteo de Melody Luz contra Fio Giménez

La frase provocó una nueva reacción de Luz, que volvió a referirse a su colega sin mencionarla de forma directa. “Me busca, me encuentra y después no se la banca. No me sorprende”, publicó. Además, la bailarina cuestionó la referencia a una eventual conversación entre Fio y Alex. “De tro... es decir que Alex te habló cuando es mi actual pareja y padre de mi hija”, escribió. En el mismo mensaje, también aludió a la ruptura de Giménez con Cachete Sierra y concluyó: “Capaz algún día vos superes a tu ex y puedas formar una familia”.

Hasta el momento, Alex Caniggia no se pronunció públicamente sobre la versión que dio Fio Giménez ni sobre los mensajes que intercambiaron las bailarinas. Tampoco hubo una aclaración de alguna de las protagonistas sobre la fecha o el contenido de la supuesta conversación a la que hizo referencia la expareja de Sierra.

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El cruce se produjo poco después de que Melody Luz quedara en el centro de otro debate en redes sociales por una confesión sobre los primeros tiempos de su relación con Caniggia. La bailarina contó que, durante esa etapa, llegaron a tener hasta nueve encuentros íntimos en un mismo día.

"¿No querías pelear conmigo? Acá estoy", lanzó la bailarina contra su colega

La revelación surgió durante una entrevista en Story Time, el ciclo de Bondi Live que conduce Nazarena Vélez. Allí, la bailarina recordó el período en el que comenzó su vínculo con el mediático, durante las grabaciones de El Hotel de los Famosos.

La conversación se originó cuando Vélez mencionó una anécdota de Daniela Celis sobre su relación con Thiago Medina. La conductora le preguntó a Luz si había vivido una experiencia similar con Caniggia y la bailarina respondió de manera afirmativa. “Sí, yo creo que sí. Y dolía...”, comentó Luz. Luego explicó que la frecuencia de los encuentros le provocó molestias y que, por esa razón, tuvo que hacer una consulta médica.

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Fio Giménez contra Melody Luz: "Lo tengo como de quien viene"

“Yo con Alex tengo una historia medio parecida a la de Dani porque nos conocimos en un reality y ahí adentro era... No había nada más que hacer”, dijo entre risas. También recordó que la producción les hacía advertencias porque se quitaban los micrófonos para no ser escuchados.

Frente a esas críticas, la bailarina respondió en la sección de comentarios de una publicación que difundía el fragmento de la entrevista. “¡Cuánta moralina! Vayan a hacerse una y a joder menos”, escribió, sin responderle a un usuario en particular.