Guardaparques denuncian la tala de árboles sanos dentro del Parque Nacional Tikal en Guatemala

Guardaparques del Parque Nacional Tikal denunciaron la tala no explicada de árboles sanos dentro del área protegida de Guatemala. (Cortesía para Infobae América)

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Guardaparques denunciaron una tala de árboles dentro del Parque Nacional Tikal, uno de los sitios turísticos y arqueológicos más importantes de Guatemala.

De acuerdo con su alegatos, la intención es derribar 285 árboles sanos, sin que hasta el momento se haya dado alguna explicación al respecto.

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“No es posible que se esté haciendo esto. Estamos en medio de una sequía provocada por los daños ambientales que han generado un cambio climático y en lugar de sembrar más árboles los estamos quitando. Es peor aún cuando se trata de un área natural que debería de protegerse”, manifestaron los inconformes a Infobae.

La denuncia fue acompañada de varias fotografías que muestran la magnitud de lo que está ocurriendo dentro del parque. Mientras que los guardarecursos pidieron no revelar su identidad, por temor a represalias.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas otorgó una licencia de aprovechamiento para 17 árboles que representaban un riesgo potencial. (Cortesía para Infobae América)

“Estamos conscientes que a veces es necesario hacer cortes de árboles que ya están viejos y pueden causar daños, pero estos no, estos están sanos”, lamentaron.

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Fue un trabajo preventivo, dicen las autoridades

De acuerdo con el Ministerio de Cultura y Deportes, encargados de la protección y resguardo del Parque Nacional Tikal, la tala de árboles se realizó “en el marco del cuidado al patrimonio y aéreas protegidas ha actuado bajo procesos técnicos y solicitudes donde corresponde para el resguardo y seguridad de quienes visitan” el lugar.

Según indicaron, previo a tomar medias, se “realizó una evaluación técnica de árboles ubicados en el área arqueológica del Parque, se identificó que, debido a sus condiciones y ubicación, representaban un riesgo potencial de daño para infraestructuras y áreas turísticas”.

Un video muestra labores de tala y poda de árboles en un área rodeada de vegetación del Parque Nacional Tikal en Guatemala. Guardarecursos denunciaron que los árboles están sanos y no amerita el corte. (Cortesía para Infobae América)

Además, las autoridades gubernamentales indicaron que las acciones se gestionaron ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), quienes emitieron una autorización para realizar la tala el 28 de julio pasado.

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“Dicha institución otorgó una credencial de Permiso Especial de Aprovechamiento para 17 árboles de diferentes especies, bajo la modalidad de árboles con alto potencial de causar daños a la infraestructura del Parque”, detalló el Ministerio de Cultura y Deportes a Infobae.

La institución detalló que “de los 17 árboles autorizados, únicamente tres fueron aprovechados. Los ejemplares restantes, debido a sus condiciones de un elevado nivel de deterioro, fueron esparcidos en el área del centro turístico”.

Aunque las fotografías fueron compartidas este jueves 24 de septiembre, el Ministerio aseguró que la intervención se realizó entre el 30 de julio al 20 de agosto.

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Los denunciantes advirtieron que el derribo de árboles agrava los efectos de la sequía y el cambio climático en la región. (Cortesía para Infobae América)

Se trató de obtener una posición por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), pero indicaron que el tema le corresponde al Conap, a quienes también se les solicitó información, pero no respondieron a ninguno de los mensajes y preguntas enviadas.

En tanto, el Ministerio de Cultura y Deportes indicó que “continuarán recabando información con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y prevenir cualquier anomalía. En caso de detectarse alguna irregularidad, se tomarán las acciones correspondientes”.

Reserva natural

Con más de seis décadas de resguardo, el Parque Nacional Tikal destaca como una de las áreas protegidas más emblemáticas de Guatemala y la región centroamericana. Declarado parque nacional el 26 de mayo de 1955, el santuario resguarda 57,583 hectáreas de densa selva tropical en el departamento de Petén.

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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas otorgó una licencia de aprovechamiento para 17 árboles que representaban un riesgo potencial. (Cortesía para Infobae América)

El sitio constituye un pilar estratégico para la conservación de la biodiversidad al formar parte de la Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya. Su valor trasciende fronteras: en 1979, la UNESCO lo inscribió como Patrimonio Mundial de la Humanidad bajo una categoría mixta, reconociendo tanto la riqueza arqueológica de la antigua civilización maya como su herencia natural.

Actualmente, el parque integra el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y su administración está a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes junto con el CONAP.