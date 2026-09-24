Id Software retira la versión gratuita de Quake Champions después de casi una década

Quake Champions

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Quake Champions abandonó el modelo free-to-play el 23 de septiembre de 2026 y ahora se vende por 9,99 dólares exclusivamente en Steam. El cambio fue confirmado por id Software y Bethesda junto con la actualización 1.31, que también elimina la tienda interna, las microtransacciones y las monedas virtuales. Quienes jugaron antes de la transición podrán conservar el acceso sin pagar, aunque algunos usuarios deberán completar la vinculación de sus cuentas.

Cómo conservar el acceso sin pagar

Los jugadores que ya utilizaban Quake Champions desde Steam no necesitan realizar ninguna gestión. El título debería aparecer automáticamente en sus bibliotecas digitales como una aplicación propia, sin que deban comprar la nueva versión de pago.

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El procedimiento requiere más pasos para quienes accedían desde Microsoft Store, cuya versión fue retirada. Si la cuenta de Bethesda.net ya estaba vinculada con Steam, la licencia debería incorporarse a la biblioteca en un plazo máximo de 48 horas.

Quienes todavía no hayan conectado ambas cuentas deberán hacerlo desde la página de vinculación de Bethesda. El periodo habilitado comenzó el 23 de septiembre y terminará el 7 de octubre de 2026. Para completar el traslado es necesario tener una cuenta activa en cada servicio y asociarlas mediante la herramienta oficial.

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Las solicitudes enviadas después del 7 de octubre no quedarán cubiertas por el sistema automático. Bethesda indicó que esos casos serán atendidos individualmente por su servicio de soporte, por lo que el acceso gratuito ya no estará garantizado mediante el proceso habitual.

La progresión acumulada, las estadísticas y los desbloqueos anteriores se mantendrán siempre que el jugador utilice la misma cuenta de Bethesda.net. Este requisito resulta especialmente importante para quienes migren desde Microsoft Store, ya que la información está asociada a ese perfil y no únicamente a la plataforma desde la que se instaló el juego.

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Qué incluye ahora la versión de pago

El cambio termina con el sistema free-to-play, un modelo que permitía descargar y jugar el título sin una compra inicial, pero financiaba parte de su operación mediante pases de combate, monedas virtuales y artículos desbloqueables. A partir de la versión 1.31, una nueva cuenta deberá pagar 9,99 dólares para acceder desde Steam.

La compra incluye todos los campeones, aspectos de armas y objetos cosméticos. Estos contenidos aparecen disponibles directamente desde el menú de personalización, sin necesidad de avanzar en un pase de combate ni adquirir recursos en una tienda interna.

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Las monedas Platinum y Shards fueron retiradas por completo. El Platinum se utilizaba para comprar artículos y otros contenidos, mientras que los Shards formaban parte del sistema de desbloqueos. Al desaparecer esa economía, los objetos vinculados a ambas divisas quedan disponibles para todos los propietarios.

Bethesda reembolsará el Platinum comprado durante los 60 días anteriores a la modificación. Para las operaciones realizadas en yenes japoneses, el periodo cubierto se amplía a seis meses con el objetivo de cumplir la legislación local. Las fuentes no detallan un proceso manual para solicitar esas devoluciones.

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También fueron eliminadas las microtransacciones y los pases de combate. De esta manera, el precio inicial reemplaza la estructura basada en compras periódicas: quien adquiera Quake Champions recibirá el contenido jugable y cosmético que antes dependía de monedas, progresión estacional o pagos internos.

Quake Champions

Qué ocurrirá con las próximas actualizaciones

La transición llegó con la actualización 1.31, que reúne los cambios de acceso, propiedad y economía interna. Según la información comunicada por el equipo, esta sería la última versión prevista y no existe intención de incorporar más contenido.

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Eso deja al shooter multijugador en una etapa distinta después de casi una década bajo un formato de acceso gratuito. Los servidores y las partidas continuarán disponibles para los propietarios, pero id Software no anunció nuevos campeones, mapas, temporadas ni pases posteriores a la actualización.

La exclusividad de Steam también reduce las opciones para nuevos jugadores de PC. Microsoft Store ya no distribuye el título y Bethesda.net funciona como sistema de cuenta y progresión, no como una tienda alternativa desde la cual obtener esta edición.

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Para quienes ya tenían el juego, el efecto inmediato es diferente: mantienen su licencia y sus estadísticas, reciben el contenido antes ligado a la tienda y dejan de depender de monedas virtuales. El trámite pendiente se concentra en los usuarios de Microsoft Store que todavía no hayan vinculado sus perfiles.

La fecha clave para ese grupo es el 7 de octubre de 2026. Hasta ese día podrán asociar Bethesda.net con Steam y esperar hasta 48 horas para que Quake Champions aparezca en su biblioteca sin costo adicional.

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