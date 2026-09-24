Violento asalto al conductor Bobby Flores en Saavedra: lo maniataron junto a su familia y le robaron

Bobby Flores en Infobae en Vivo

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Tres delincuentes ingresaron este jueves a la casa del conductor radial Bobby Flores, en el barrio porteño de Saavedra, y maniataron a él, su esposa y sus dos hijos para robarles.

Según supo Infobae de fuentes policiales, el robo ocurrió durante la mañana en una vivienda de Freire, entre José Varas y Ruiz Huidobro. De acuerdo con los primeros datos, los asaltantes entraron sin forzar la puerta y encerraron a los integrantes de la familia en sus habitaciones.

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Los sospechosos llevaban capuchas, ropa oscura y guantes. Tras permanecer en el domicilio, se retiraron con mochilas. Por el momento no se informó qué objetos fueron sustraídos de la propiedad.

Flores, de 66 años, llamó al 911 luego de que los delincuentes se retiraron de la vivienda. Minutos después, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a los cuatro integrantes de la familia en el lugar, sin que fuera necesario realizar traslados.

El conductor, por su parte, presentó un cuadro hipertensivo y un traumatismo en la mandíbula. Su esposa, de 55 años, recibió un control clínico. En tanto, sus hijos, de 16 y 21 años, tenían traumatismos y edemas en las manos tras haber sido maniatados.

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En el marco de la investigación, la Policía de la Ciudad comenzó a relevar imágenes de cámaras públicas y privadas de la zona para reconstruir la secuencia del asalto e identificar a los autores.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Saavedra-Núñez, que deberá determinar cómo ingresaron los sospechosos al domicilio y precisar el botín del robo.