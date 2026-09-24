Los directores de ‘Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones’ revelan que hay un guion

Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones

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John Francis Daley y Jonathan M. Goldstein confirmaron en una entrevista reciente con Empire que ya escribieron el guion para continuar Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones. Los directores quieren regresar y Hasbro, propietaria de la franquicia, respalda el proyecto, pero la película todavía necesita un socio que aporte la financiación. El principal obstáculo son los resultados comerciales de la entrega estrenada en 2023: recaudó US$205,4 millones frente a un presupuesto de US$150 millones.

Un guion terminado y ganas de regresar

La posible secuela está más avanzada en el terreno creativo de lo que se conocía. Daley y Goldstein no hablaron de una idea preliminar ni de conversaciones informales: ambos aseguran que el libreto ya existe y que están conformes con el trabajo realizado.

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“Siempre hay esperanza. Escribimos un guion que podría convertirse en película y Hasbro está muy a favor de realizarla. Creo que necesitan un socio para llevarla a cabo”, explicaron los cineastas. Goldstein resumió la dificultad con una broma: “Así que, si tenéis amigos multimillonarios y frikis, enviádnoslos”.

Los directores también señalaron que disfrutaron volver a trabajar con los protagonistas y con la dinámica grupal presentada en la primera entrega. Al tratarse de una continuación, el nuevo relato podría avanzar sin dedicar su primer acto a explicar quiénes son los personajes, cómo se conocieron o cuáles son las reglas básicas de ese mundo fantástico.

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Daley y Goldstein dirigieron la película de 2023 y participaron en su guion junto con Chris McKay y Michael Gilio. El resultado combinó comedia, aventura y elementos reconocibles del juego de rol, como dragones, magos, bárbaros y criaturas específicas de sus campañas. Los cineastas regresaron recientemente con Mayday, estrenada en Apple TV.

Por ahora no se revelaron detalles de la historia escrita para la continuación. Tampoco está confirmado qué integrantes del reparto volverían, si el proyecto consigue financiación. La primera película estuvo encabezada por Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Hugh Grant y Sophia Lillis, entre otros intérpretes.

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La taquilla que complica el regreso

Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones tuvo una recepción muy favorable. Tanto la crítica como el público le otorgaron índices de aprobación superiores al 90% en Rotten Tomatoes, pero ese respaldo no se tradujo en suficientes entradas vendidas durante su paso por los cines.

La producción costó alrededor de US$150 millones y terminó su recorrido comercial con US$205,4 millones recaudados en todo el mundo. Según las cifras citadas, habría necesitado acercarse a US$425 millones para alcanzar la rentabilidad. Esa diferencia explica por qué una secuela no recibió luz verde inmediata, pese a las críticas positivas y al interés de sus responsables.

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El costo también limita las alternativas. Una película de estas características requiere escenarios extensos, criaturas fantásticas, efectos visuales y un elenco numeroso. Reducir de forma drástica el presupuesto podría obligar a modificar la escala del guion o la propuesta visual que distinguió a la primera entrega.

La situación deja una tensión clara: la historia tiene continuación escrita y Hasbro quiere realizarla, pero el antecedente comercial convierte una inversión similar en un riesgo. Las buenas valoraciones tampoco generaron el efecto de recomendación necesario para compensar el estreno inicial en salas.

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Una escena de "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves." (Paramount Pictures via AP)

El socio que falta y otras rutas

Hasbro necesita encontrar un socio financiero dispuesto a compartir el costo y el riesgo de la producción. Uno de los reportes plantea que Paramount, distribuidora de la primera película, ya no estaría interesada en ocupar ese lugar, aunque no existe una confirmación directa del estudio ni de los directores.

Tampoco hay un acuerdo anunciado con otra productora o plataforma. Nombres como Amazon y Prime Video fueron mencionados como posibilidades teóricas por sus antecedentes con grandes producciones de fantasía, pero ninguna de las partes comunicó negociaciones para rescatar la secuela. Una adaptación del guion al cómic también fue planteada como una salida más económica, sin anuncios oficiales que indiquen que esa opción esté en marcha.

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La franquicia sí mantiene proyectos audiovisuales separados de Honor entre ladrones. Las fuentes coinciden en que Netflix trabaja con una serie vinculada a Dungeons & Dragons, aunque difieren sobre su identidad: un reporte menciona Ravenloft y otro la presenta como The Forgotten Realms. Este último nombre remite al escenario de campaña utilizado por la película, pero no se espera que la producción continúe las aventuras del mismo grupo de protagonistas.

La serie de Netflix no resuelve el futuro de la secuela cinematográfica, que permanece como un proyecto independiente. Hasta ahora, Hasbro no anunció un socio financiero, una fecha de rodaje, el regreso del elenco ni una ventana de estreno.

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