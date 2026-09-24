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Capcom convierte los juicios de ‘Ace Attorney: Dual Destinies’ en una experiencia VR

La adaptación será compatible con Meta Quest 2, Quest Pro, Quest 3, Quest 3S y las futuras Meta VR Glasses

Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies VR, de Capcom
Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies VR, de Capcom
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Capcom anunció Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies VR, una adaptación para realidad virtual del juego judicial publicado originalmente en 2013. El lanzamiento está previsto para 2027 en Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Meta Quest 3, Meta Quest 3S y las futuras Meta VR Glasses, con controles tradicionales, seguimiento de manos y reconocimiento opcional de voz.

Cómo funcionarán los juicios en realidad virtual

El nuevo formato trasladará los interrogatorios y la presentación de pruebas a un tribunal tridimensional. Los jugadores podrán señalar a los testigos, seleccionar evidencias y realizar gestos con sus propias manos, en lugar de limitarse a presionar botones. El seguimiento de manos es una tecnología que detecta los movimientos del usuario mediante las cámaras del visor, sin exigir que sostenga un control físico.

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La activación por voz permitirá pronunciar el característico ¡Protesto! para interrumpir un testimonio. Esta función será opcional: quienes no quieran hablar durante la partida podrán completar todos los casos con los controles incluidos con el visor. Capcom también confirmó que el título será completamente compatible con ese método tradicional.

Las investigaciones fuera del tribunal recibirán un tratamiento similar. Las escenas del crimen se presentarán como espacios en tres dimensiones que podrán recorrerse y examinarse desde distintos ángulos. El jugador tendrá la posibilidad de inspeccionar objetos mediante movimientos de las manos o controles de movimiento, preparar el expediente y utilizar después esas pruebas durante el juicio.

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El tráiler presentado durante el evento de Meta mostró parte de estas interacciones y confirmó la compatibilidad con sus diferentes visores. El cambio resulta relevante para una serie construida alrededor de diálogos, menús y deducciones: acciones que antes se resolvían seleccionando opciones ahora tendrán una representación física dentro de la sala.

Los mismos casos de Dual Destinies

La adaptación mantendrá los casos y la historia de Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies, según la información difundida hasta ahora. Capcom describe una campaña dividida en varios episodios, con testigos, pruebas contradictorias y giros vinculados con la defensa de distintos clientes. No se ha anunciado una trama nueva ni una continuación de los acontecimientos del juego original.

Esto marca una diferencia importante frente a las expectativas de parte de los seguidores, que llevan años esperando una entrega inédita. Dual Destinies VR es un remake diseñado para otro tipo de dispositivo, no el siguiente capítulo principal de Ace Attorney.

Dual Destinies debutó en Nintendo 3DS en 2013 como la quinta entrega principal de la serie. El juego volvió a publicarse en 2024 dentro de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, una colección disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y Windows. Esa recopilación permitió acceder a la aventura en sistemas actuales antes del anuncio de esta versión para realidad virtual.

La franquicia comenzó en 2001 en Game Boy Advance y alcanzó una audiencia internacional más amplia con sus versiones para Nintendo DS. Hasta este anuncio, ninguna de sus entregas había recibido una adaptación completa para visores de realidad virtual.

Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies VR, de Capcom
Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies VR, de Capcom

Durante los últimos años, Capcom priorizó las recopilaciones y reediciones de juegos anteriores. Ese proceso incluyó traducciones oficiales al inglés de entregas que originalmente habían permanecido limitadas a Japón, lo que permitió reunir gran parte del catálogo en plataformas modernas.

El último juego completamente nuevo fue The Great Ace Attorney 2: Resolve, publicado en 2017 y ambientado cerca del final del siglo XIX. Su lanzamiento internacional llegó más tarde como parte de una colección, pero desde entonces Capcom no presentó una continuación inédita de la línea principal.

El único título de la serie que todavía no está disponible oficialmente en sistemas actuales es Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney, el crossover de 2012. Una filtración reciente de logros de Steam incluyó referencias a ese juego, lo que sugiere que podría recibir una reedición, aunque Capcom no confirmó su existencia.

Por ahora, el próximo lanzamiento confirmado es Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies VR, previsto para 2027 en los visores actuales de Meta y en las futuras Meta VR Glasses.

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