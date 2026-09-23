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La mejor amiga de Tini Stoessel la apoyó tras el conflicto familiar: “Siempre voy a estar a su lado”

La cantante Mechi Lambre volvió al país luego de estar presente en los shows de su amiga, y habló de la amistad que las une desde Violetta y del presente de la artista

La actriz volvió al país tras estar presente en los shows de su amiga, habló de la amistad que las une desde Violetta y esquivó las preguntas sobre la vida íntima de la estrella (Video: Puro Show-El Trece)
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Mientras Tini Stoessel cierra una de las etapas internacionales de FUTTTURA, el show con el que repasa su trayectoria artística, su amiga Mercedes Mechi Lambre regresó a la Argentina y habló en Puro Show (El Trece) sobre el rol que cumple como sostén de la cantante en medio del conflicto familiar que la tiene como protagonista. Lambre, quien compartió elenco con Stoessel en Violetta, viajó a México para acompañarla en los shows y eligió la mesura a la hora de referirse a los asuntos personales de su amiga.

Consultada por el cronista sobre cómo acompaña a Stoessel en este momento, la cantante fue categórica en cuanto a los límites de lo que está dispuesta a comentar públicamente, pero contundente en su respaldo afectivo. “Es un tema que no me corresponde hablar a mí, pero sí es una persona que amo, que admiro y que siempre voy a estar a su lado para lo que necesite en cada momento que lo necesite. La amo con toda mi vida, es de las mujeres más talentosas, inteligentes que conozco y no tengo mucho más para decir. Siempre que la pueda acompañar voy a estar, como lo estoy haciendo ahora”, sostuvo Lambre en diálogo con el canal de El Trece.

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La amistad entre ambas se remonta a los años de Violetta, la tira juvenil de Disney en la que coincidieron, y según Marcedes nunca cambió de naturaleza. “Hace muchos años. Siempre fue así. Desde que nos conocimos siempre dijimos que éramos como hermanas, y lo seguimos siendo, porque las cosas genuinas generalmente no cambian”, señaló la actriz.

Tres cantantes con atuendos escénicos alzan los brazos sobre un escenario iluminado frente a un auditorio oscuro
Mechi estuvo presente en los show de su amiga en México y Costa Rica (Instagram)

La actriz también se refirió a su participación en el show de su amiga. Lejos de minimizar la experiencia, destacó la dimensión del fenómeno que representa Stoessel a nivel global. “No, espectacular, futura. O sea, hace sold out en todo el mundo. Tenemos un artista que es argentina representándonos en todo el mundo. Es realmente, hay que cuidarla, es un privilegio. Y poderla acompañar como amiga y como artista, que me dé la oportunidad también como mujer de pisar esos escenarios donde realmente está lleno de gente, yo le agradezco mucho por darme el espacio”, expresó Mercedes.

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El cronista también le preguntó por lo que contó Fernanda Iglesias al aire del mismo programa. Allí la periodista contó que Stoessel intentó unirse a la iglesia evangélica, lo que generó el malestar de sus padres y aseguró que su compañera de elenco había hecho el vínculo entre la cantante y la comunidad religiosa.

Ante esto Mechi respondió con la misma postura que mantuvo a lo largo de toda la entrevista. “Es un tema que no me corresponde hablar a mí, es algo muy íntimo. Admiro mucho el trabajo del periodista y siempre agradezco que exista y que haga su trabajo, pero no es un tema que me corresponda hablar a mí. Como te dije antes, yo la amo y en lo que la pueda... estás en una gira por todo el mundo, chicos, nos está representando. Creo que hay que poner foco en eso y en lo que ella también tenga ganas de decir de lo que está pasando”, afirmó.

Tres artistas sobre un escenario oscuro con luces: una mujer con vestido de lentejuelas, otra al centro y un hombre con micrófono
El trío revivió los temas de Violetta, haciendo emocionar a los fans (Instagram)

En cuanto al estado anímico de Tini, la joven oriunda de La Plata volvió a correrse del centro de la escena y destacó cómo su amiga se muestra noche a noche arriba del escenario: “Como la ven todos, y creo que lo que dice y lo que tiene ganas de decir es un tema que la protagonista es ella y le corresponde hablar a ella”.

La mención de Stoessel en el escenario no es casual puesto que concierto a concierto la cantante va abriendo su corazón acerca de la situación familiar que está atravesando, si bien no hace mención directa al tema, habló del dolor que la está atravesando.

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