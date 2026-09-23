La desafiante respuesta de la China Suárez tras el polémico video en un auto con Mauro Icardi: “¿Así mejor?”

Luego de la polémica por el video que grabó junto a Mauro Icardi, la actriz redobló la apuesta (Video: Instagram)

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Durante el fin de semana, la China Suárez y Mauro Icardi quedaron en el medio de la polémica luego de un video que compartió Eugenia en sus historias de Instagram. La pareja decidió sumarse al trend de “Training Season”, la canción con la que Dua Lipa manifestó un amor, pero lo hicieron con un corto en el que ella sacó medio cuerpo por la ventanilla del auto de Icardi, mientras estaba en movimiento.

Esto, rápidamente, generó repercusiones en las redes sociales y el propio Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires reaccionó a esto e inhabilitó la licencia de conducir del delantero. A pesar de todo esto, Suárez decidió redoblar la apuesta y compartió una nueva versión del video.

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En esta nueva edición, la actriz de Casi Ángeles se mostró al ritmo de la misma canción, pero en esta ocasión eligió el auto de juguete de Amancio, su hijo fruto de su relación con Benjamín Vicuña. El niño de 6 años iba al volante del pequeño vehículo, manejando por la entrada de la conocida como g, mientras ella, sentada atrás, hacía la coreografía del trend.

“¿Así mejor?”, escribió de manera irónica la actriz a toda la polémica que se generó a su alrededor. Esto no fue todo lo que hizo la cantante de “Corazón de cartón” al respecto de este tema, puesto que días atrás, Pablito Castillo se sumó a las repercusiones por el video y ella no dudo en reaccionar.

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El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires sancionó al futbolista tras la difusión de las imágenes que compartió su pareja en redes sociales donde se la ve sacando medio cuerpo fuera del auto

El posteo de Castillo retomó varios elementos del clip original que difundió la China. El creador de contenido se ubicó dentro de un automóvil que circulaba por un camino en medio de un campo y se asomó por la ventanilla, como hizo la actriz en las imágenes que generaron debate en las redes sociales y luego la intervención del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

La parodia sumó un giro al final. Cuando el influencer volvió a sentarse dentro del auto, intentó besar a la persona que lo acompañaba. Sin embargo, recibió un rechazo en forma de broma: su compañero esquivó el gesto y le marcó distancia con una señal de la mano. Con ese remate, Castillo cerró una escena que hizo referencia a la frase que había usado la artista en su publicación.

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“Manifesté”, escribió el humorista en el epígrafe de su video. La leyenda aludió a las palabras de la actriz, quien había acompañado su grabación incial con Icardi con el mensaje: “No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí”. La reacción de Suárez tomó relevancia porque dejó claro que siguió la publicación y tomó con humor la recreación. Castillo recibió su “like” y luego el comentario “Buenísimo”, una respuesta que destacó entre las interacciones del posteo.

Por su parte, el delantero desató su furia en su cuenta de X. “Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, escribió en respuesta a la sanción de la cartera bonaerense. El futbolista rechazó la interpretación de las autoridades y explicó que, según su versión, ya no dispone de una licencia local porque la entregó al tramitar el documento europeo. “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, lanzó, furioso.

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“Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas”, se despachó, en el mismo posteo del ministerio en la red social X el se dio a conocer la decisión de inhabilitarlo. “Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento", se despachó el exmarido de Wanda Nara, quien todavía no tiene club de fútbol luego del fin de su contrato con el Galatasaray de Turquía.