Panamá

En Panamá ofrecían casas por redes sociales y cobraban por separarlas: hay seis aprehendidos

La Operación Ciclo incluyó allanamientos en cinco sectores de la capital y San Miguelito. Los investigadores reunieron indicios sobre el proyecto habitacional

Primer plano de un documento blanco con un sello rojo que dice 'FALSO', una casa en miniatura blanca con techo rojo y un manojo de llaves sobre un fondo azul.
La Fiscalía investiga el cobro de abonos para separar casas que nunca fueron entregadas. La afectación económica asciende a unos $38.145. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una oferta de viviendas en Panamá Norte difundida por redes sociales terminó bajo investigación penal. El Ministerio Público informó que seis personas fueron aprehendidas en la Operación Ciclo por su presunta participación en un esquema que cobraba abonos para separar casas que nunca eran entregadas a quienes pagaban.

La Procuraduría General de la Nación señaló que la investigación comenzó en 2026. El proyecto habitacional privado se promocionaba principalmente entre personas con dificultades para cumplir los requisitos de compra de una casa. A los interesados se les solicitaba un pago inicial para apartar la vivienda ofrecida en los anuncios.

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De acuerdo con las pesquisas, los abonos recibidos mediante este mecanismo dejaron una afectación económica aproximada de $38.145,50.

La Fiscalía investiga los hechos como presunta estafa, mientras busca establecer cómo operaba el grupo y la participación de cada una de las seis personas capturadas durante las diligencias.

Los allanamientos se realizaron en Don Bosco, La Cabima, Las Cumbres, Brisas del Golf y Torrijos Carter. Las acciones estuvieron a cargo de fiscalías especializadas en delitos contra el patrimonio económico, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. Durante los registros se recabaron indicios relacionados con la investigación.

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Mano sostiene smartphone con llamada entrante 'número desconocido'. Laptop desenfocada muestra logos de Facebook, Instagram, X y una alerta 'ALERT' en rojo.
Las redes sociales fueron utilizadas para promocionar un proyecto de viviendas en Panamá Norte. Según la investigación, los interesados pagaban abonos para separar las casas, pero estas nunca fueron entregadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Operación Ciclo participaron las Secciones Tercera y Quinta contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana y la Fiscalía Regional de San Miguelito. Los seis aprehendidos, junto con los indicios recogidos, serán puestos a disposición de la autoridad judicial para continuar con las actuaciones del caso.

El operativo se produce en medio de un aumento de los registros de estafa en Panamá. Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público contabilizó 4,196 noticias criminales por este delito, frente a 3.812 durante los mismos ocho meses de 2025. La diferencia es de 384 casos, cerca del 10%.

Al sumar la estafa agravada y los demás delitos incluidos en el apartado de estafa y otros fraudes, el registro nacional alcanzó 4.547 noticias criminales hasta agosto. En igual período del año anterior se habían contabilizado 3,987, lo que representa un incremento del 14%, según las cifras preliminares de la Procuraduría.

Marzo fue el mes con más registros de estafa, con 581 noticias criminales. Le siguieron enero, con 550, y abril, con 529. En agosto se reportaron 521 casos, ligeramente por encima de los 515 contabilizados en julio. El informe también registra 94 noticias criminales por estafa agravada entre enero y agosto.

Tres hombres vistos de espaldas caminan esposados en fila entre muros de concreto con alambre de púas hacia un portón metálico.
Seis personas fueron aprehendidas durante allanamientos en Don Bosco, La Cabima, Las Cumbres, Brisas del Golf y Torrijos Carter. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor cantidad de reportes se concentró en la provincia de Panamá, con 2.370 registros de estafa en los primeros ocho meses del año. Panamá Oeste sumó 595 y San Miguelito, 230. Esas tres áreas aparecen entre las de mayor incidencia del delito en el desglose territorial del Ministerio Público.

Panamá Oeste registró, además, un aumento del 33% en el conjunto de estafas y otros fraudes: pasó de 462 noticias criminales entre enero y agosto de 2025 a 615 en el mismo período de 2026. En la provincia de Panamá, el total subió de 2.288 a 2.607, una variación del 14%.

La investigación de la Operación Ciclo se concentra ahora en los pagos exigidos a quienes buscaban adquirir una casa y en la promoción del proyecto por redes sociales. Con los seis aprehendidos a disposición judicial, las fiscalías continuarán las diligencias para determinar el alcance del esquema y establecer las responsabilidades correspondientes.

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