Papa León XIV recibirá en audiencia privada a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante visita oficial al Vaticano

El papa León XIV recibirá en audiencia privada a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, durante una próxima visita oficial al Vaticano. (Imagen ilustrativa Infobae)

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, realizará una visita oficial al Vaticano, donde será recibida en una audiencia privada por el papa León XIV, según confirmó este miércoles 23 de septiembre la Presidencia de la República.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado oficial en el que el Gobierno destacó el significado que tendrá el encuentro para las relaciones de Costa Rica con la Santa Sede y para las familias costarricenses que profesan la fe católica.

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La reunión permitirá un acercamiento entre la mandataria y el sumo pontífice, en el contexto de una gira internacional que también incluirá su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid, España.

Aunque Casa Presidencial confirmó que la audiencia se llevará a cabo de manera privada, no precisó la fecha exacta de la reunión con León XIV ni los temas específicos que formarán parte de la agenda entre ambos.

Tampoco se detalló quiénes integrarán la delegación costarricense que acompañará a Fernández durante su visita a la Ciudad del Vaticano.

Laura Fernández: “Llegaré ante el Santo Padre con enorme emoción y humildad”

A través del comunicado, la presidenta expresó su entusiasmo por la oportunidad de reunirse personalmente con el líder de la Iglesia católica.

Fernández manifestó que acudirá al encuentro llevando un mensaje dirigido a las familias costarricenses que encuentran en sus creencias religiosas una fuente de esperanza.

“Llegaré ante el Santo Padre con enorme emoción y humildad, llevando en mi corazón a Costa Rica y a cada familia que encuentra en Dios la fuerza para levantarse, luchar y seguir adelante”, expresó la mandataria.

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La presidenta también adelantó que aprovechará la audiencia para solicitar al pontífice que mantenga presente al pueblo costarricense en sus oraciones.

“Será un honor recibir sus palabras y pedirle que tenga siempre presente en sus oraciones a nuestro querido pueblo costarricense”, agregó.

En su comunicación, la Presidencia señaló que la visita tendrá un significado especial por la relación histórica de Costa Rica con la fe católica y las tradiciones religiosas que forman parte de la cultura nacional.

El Gobierno destacó valores como la paz, la solidaridad, la familia y el amor al prójimo, que identificó como elementos presentes en la historia y las tradiciones del país.

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Asimismo, indicó que Fernández llegará al Vaticano llevando el saludo y el cariño de miles de familias costarricenses.

La Presidencia de Costa Rica confirmó el encuentro entre Laura Fernández y el sumo pontífice, aunque todavía no anunció la fecha exacta de la audiencia. Crédito: Video Presidencia de la República

¿Quién es el papa León XIV?

El papa León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, es el pontífice número 267 de la Iglesia católica.

Nacido en Chicago, Estados Unidos, fue elegido el 8 de mayo de 2025, convirtiéndose en el primer estadounidense en ocupar el papado. Su trayectoria religiosa también está estrechamente vinculada con América Latina, particularmente con Perú, donde desarrolló una parte importante de su trabajo pastoral.

Antes de su elección, Prevost se desempeñó como obispo de Chiclayo y posteriormente asumió responsabilidades en el Vaticano como prefecto del Dicasterio para los Obispos.

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Su elección se produjo después del fallecimiento del papa Francisco, quien dirigió la Iglesia católica durante más de una década.

La audiencia anunciada por la Presidencia costarricense permitirá que Fernández sostenga un encuentro personal con el pontífice en la sede central de la Iglesia católica.

Laura Fernández aseguró que llevará al Vaticano un mensaje de las familias costarricenses y solicitará al papa León XIV que mantenga al país presente en sus oraciones. REUTERS/Remo Casilli

Costa Rica y su relación con el Vaticano

El encuentro anunciado se desarrolla en el marco de las relaciones diplomáticas que mantienen Costa Rica y la Santa Sede.

El artículo 75 de la Constitución Política establece que la religión católica, apostólica y romana es la del Estado costarricense, al tiempo que garantiza el libre ejercicio de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.

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Esta disposición representa una característica particular del ordenamiento constitucional de Costa Rica y constituye parte del contexto institucional de sus relaciones con la Iglesia católica.

Las visitas oficiales al Vaticano permiten que las autoridades costarricenses mantengan contactos con la Santa Sede, tanto en el ámbito religioso como en asuntos diplomáticos de interés compartido.

La mandataria también viajará a España para participar en la Cumbre Iberoamericana

La audiencia con el papa León XIV no será la única actividad internacional anunciada por Casa Presidencial.

El Gobierno confirmó que Fernández también participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para los días 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid, España.

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La reunión congregará a representantes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana, un espacio de cooperación y diálogo político que reúne a naciones de América Latina y la península ibérica.

La cita se desarrollará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”, según el programa oficial publicado por el Gobierno español.

Entre las prioridades que forman parte del proceso preparatorio se encuentran la transformación digital, la inclusión social, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la cooperación entre las naciones participantes.

La edición de 2026 tendrá un significado particular, debido a que corresponde a la trigésima Cumbre Iberoamericana y coincide con el 35.º aniversario de la primera reunión, celebrada en Guadalajara, México, en 1991.

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España será nuevamente sede de este encuentro, después de haber acogido ediciones anteriores en Madrid, Salamanca y Cádiz.