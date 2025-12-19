Chano, a corazón abierto sobre el apoyo de Mario Pergolini en su recuperación: “Sentía culpa por lastimar a mi familia”

El cantante de Tan Biónica visitó Otro día perdida en donde habló de sus momentos más difíciles y destacó el apoyo del conductor. Su mensaje de resiliencia (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

Una charla íntima se generó en el estudio de Otro día perdido (Eltrece) cuando Chano Charpentier llegó como invitado al programa. El cantante de Tan Biónica recordó sus comienzos con la banda, habló del regreso a los escenarios y se refirió a sus adicciones y el rol de amor y compañía que recibió de Mario Pergolini, el conductor del ciclo.

“Es difícil manejar el éxito y manejar el fracaso. Las dos cosas son difíciles”, fue la reflexión del animador que derivó en que el músico se abra sobre su recuperación. “Bueno, a mí siempre me costó todo y realmente valoro que la gente me quiera. No solo me quiere y se me acercan personas fanáticas de Tan Biónica, sino gente que me dice ‘che, qué bueno que estás bien, hace tiempo que te vemos bien’. La gente se preocupa por ver cómo estoy y me pregunta por mí y por mi familia”, destacó.

El cantante de Tan Biónica destacó la importancia del cariño del público y el valor de la familia en su proceso de recuperación (Otro día perdido, Eltrece)

“El cariño es eso. No siempre se le perdona a la gente las patinadas. Incluso en la familia se hace difícil que te perdonen patinadas, si las tomás como eso”, resaltó el conductor. “Ahí está el amor cuando todo el mundo dice ‘Chano, me gusta darte un abrazo’ o tratarte bien porque seguramente le estás dando algo que, aún en todo el quilombo sigue siendo sincero”, afirmó Mario.

Chano reconoció la dificultad de manejar tanto el éxito como el fracaso en su carrera musical y vida personal

En ese momento, el intérprete de “Obsesionario en La mayor” y “Ciudad mágica” compartió sus sentimientos: “Cuando vos me decías lo del cariño de la gente, recién pensaba que tal vez hice todo lo posible para que eso no pase. En muchos momentos me mostré como una persona soberbia o mostré una cara mía que no es la que tengo. No me voy a elogiar, pero sé que soy una persona común, como todas, de una familia y valoro eso como la educación que me dieron mis padres. Por momentos tuve mis picos de popularidad y de locura también motorizados por problemas de adicción”.

El músico confesó haber sentido culpa al iniciar su recuperación, pero ahora asume la responsabilidad de ser una mejor persona

“Al principio, cuando me puse bien, sentía mucha culpa”, compartió Chano, mientras Pergolini reconocía que esas reacciones en personas que luchan contra las adicciones son comunes. “Sentía culpa por un montón de daño que había hecho. Después empecé a entender que yo no tenía que sentir culpa porque cuando yo comencé a probar sustancias y cosas así, a mí nadie me dijo todo el daño que yo iba a provocar. Nadie me dijo ‘che, probá esto que tu vida se va a convertir en algo ingobernable, que vas a lastimar a tu madre, a tus hermanos, a tu familia’. Yo no sabía eso y después lo terminé haciendo. Ahora sé que tengo la responsabilidad de ser una mejor persona porque tengo las herramientas”, manifestó.

Mario Pergolini compartió su experiencia personal con las adicciones y resalta el poder de la superación

En ese momento, el conductor del programa también se refirió a los demonios propios que enfrentó en el pasado con las adicciones: “No voy a hacer el que mira a la distancia esto. He hecho pública mi vida en algunos momentos y es muy difícil. No es un consejo, ni cerca, pero poder contarlo y decir ‘también se puede cambiar’ es súper bueno. Contribuye tanto como el daño que se hace uno mismo. Estas palabras de superación, de volver a verte en un estadio lleno y juntar a tus amigos también es el mensaje que estás dando”.

El mensaje de superación y segundas oportunidades marcó el reencuentro de Chano con los escenarios y su público

Fue en ese momento de la charla en la que el cantante recordó una valiosa actitud que tuvo el animador. “No sé si te acordás, pero vos te acercaste a mí sin querer ser intrusivo, ni querer ponerte en el plan de dar un consejo. Me acuerdo que la primera vez que yo fui a Vorterix hice una nota con vos y cuando te dije que me iba abajo a fumar un pucho, me dejaste que fume ahí en el estudio, que estaba todo bien, y fumamos un cigarrillo”, rememoró.

“A la siguiente nota que fui no se podía fumar más. Vos te acercaste a un costado y me dijiste ‘hay que dejar todo, estoy corriendo la noche, funciona’. No te quisiste meter demasiado, pero cuando terminó la nota, me paraste y me dijiste que había que dejar todo. Te lo agradezco. En el momento no estaba bien como para recibir nada”, recordó Charpentier motivando a Pergolini enviar un mensaje de esperanza. “Se puede”, resaltó.