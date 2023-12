Marina Charpentier habló de la salud de Chano en la previa del recital de Tan Biónica en River

Marina Charpentier, la mamá de Chano, habló de la salud de su hijo en la previa del recital de Tan Biónica en River

Este viernes 8 de diciembre en River se va a llevar a cabo la última fecha que tiene prevista Tan Biónica en Buenos Aires desde que anunciaron su regreso momentáneo. Después de los cuatro shows en Vélez y antes de la gira por el interior y Sudamérica, unas 80 mil personas se preparan para vivir una noche inolvidable.

En ese contexto, Marina Charpentier, la mamá de Chano, habló de la salud tanto física como emocional de su hijo. Lo hizo en Poco correctos el ciclo que conducen el Pollo Álvarez y el Chino Leunis por la pantalla del Trece: “Hoy está sostenido por su banda y están felices”, dijo la mujer, y se refirió puntualmente a la salud de su hijo: “Está muy bien, camino al año limpio. Está muy feliz, ensayando, con su banda, con su chica. Esta es una nueva etapa, pero con muchas esperanzas. Creo que esta vez entendió”, señaló en relación a los episodios del pasado.

En este sentido, la madre del artista recordó el episodio ocurrido en Exaltación de la Cruz en 2021, cuando Chano fue baleado por un policía: “No lo podíamos convencer (de que se interne), el jardinero nos abrió la puerta de su casa y nos metimos. Él estaba en la cama, con su computadora y, al ver que éramos como siete personas rodeándolo, cortó la luz porque quería escaparse”, evocó Marina.

“Invadimos su casa, esa es la verdad. El médico y el enfermero le estuvieron hablando una hora y es horrible contar esto, pero lo hago por otras madres que están pasando lo mismo. Yo le dije al médico que lo tenían que llevar, pero lo que me repitieron es que si él no quería, no se podía hacer nada. No estaba violento ni agresivo. En ese estado él no puede pensar. En un momento decidió escaparse por el campo y un policía le dio la orden de alto, sacó una pistola y le disparó”, concluyó la mamá de Chano sobre aquel episodio.

La emoción de Chano hasta las lágrimas tras el regreso de Tan Biónica

La emoción de Chano en su regreso con Tan Biónica (Créditos: Chule Valerga)

“Cuando era chiquito soñaba con cantar en un estadio y que coreen mi nombre. Pero después de un montón de cosas que me pasaron, me dí cuenta de que lo más importante es ser buen hermano, buen amigo, buen hijo, buen novio...”, empezó diciendo Chano el pasado 29 de octubre frente a un Vélez Sarsfield repleto por la vuelta de Tan Biónica a siete años de su último show, si salteamos la inesperada vuelta en el último Lollapalooza.

“Y si pudiera volver a vivir, trataría de cometer más errores, de ser más imperfecto...”, siguió el cantante, acostumbrado a mostrarse en carne viva y a entregarle su corazón a esa multitud que bautizó como piberío biónico. “Si pudiera volver a vivir, trataría de tener solo buenos momentos. Por si no lo saben, de eso esta hecha la vida: solo de momentos. Gracias por ese aplauso, por ese abrazo, por su incondicionalidad, por rezar por mi en los momentos feos... Tal vez estoy vivo por eso”, dijo y lloró. No pudo seguir hablando pero no hizo falta: su lucha de un día a la vez estuvo a la vista todo este tiempo y es la que lo trajo hasta acá, queriendo rearmar aunque sea por última vez a la banda de sus sueños. Se limpió las lágrimas, tomó aire y, desde la punta de una pasarela, arremetió con la elocuente “Las cosas que pasan” cuando promediaba el show.