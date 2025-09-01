Teleshow

El entusiasmo de Chano Charpentier por su nuevo disco: “Me siento un compositor mucho mejor que antes”

El líder de Tan Biónica anticipó a sus seguidores que finalizó el proceso creativo de su próximo trabajo musical. “Pude crear universos fantásticos a los que no había podido entrar”, aseguró

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Guardar
Chano habló a través de su cuenta de Instagram sobre su última producción

La expectativa en torno al regreso de Tan Biónica alcanzó un nuevo pico tras las recientes declaraciones de Chano Charpentier, quien anunció la finalización del próximo álbum de la banda y lo definió como “el mejor disco de Tan Biónica, por lejos”. El cantante, visiblemente emocionado, compartió con sus seguidores que este trabajo representa una evolución personal y artística, y que el proceso creativo le permitió explorar territorios musicales inéditos.

Desde el estudio de grabación, Chano comunicó que ya concluyó la etapa creativa y entregó las canciones que integrarán el nuevo material discográfico. En un video publicado en Instagram, donde rápidamente sumó más 56 mil likes, el músico expresó: “Me siento un compositor mucho mejor que antes, porque me preparé mucho”.

Chano y Bambi Charpentier, la
Chano y Bambi Charpentier, la dupla creativa detrás del regreso de Tan Biónica

Esta afirmación fue acompañada por una reflexión sobre el esfuerzo invertido: “Trabajé muchísimo, leí muchísimo, exploré y pude crear diferentes mundos y universos fantásticos a los que nunca había podido entrar y en este disco lo logré”. La noticia generó una inmediata reacción en redes sociales, donde el nombre del artista se posicionó entre las tendencias gracias a los comentarios de sus seguidores.

El nuevo álbum de Tan Biónica se caracteriza también por el trabajo conjunto entre Chano y su hermano Gonzalo Charpentier, conocido como Bambi, quien además de ser corista, bajista y tecladista, asumió el rol de productor en esta ocasión. El propio Chano destacó la importancia de esta colaboración: “Muchas de estas aventuras fueron compartidas con Bambi, que es el productor del disco. Compartimos muchísimas canciones que hicimos juntos, fue hermoso”.

Chano Charpentier anuncia la finalización
Chano Charpentier anuncia la finalización del nuevo álbum de Tan Biónica y lo califica como el mejor de la banda

La dinámica fraternal se consolidó como un pilar fundamental en la creación del disco. La emoción del músico se reflejó en la manera en que describió el resultado final, al que calificó como “las mejores canciones” que ha compuesto en su carrera. Además, manifestó su deseo de que el público reciba la música con la misma intensidad con la que él la vivió durante el proceso de producción.

El entusiasmo por el lanzamiento fue compartido por Bambi, quien comentó en la publicación: “La rompiste. Discazo en la cocina. De los que más disfrutamos haciéndolo. Para nosotros, para aquellos que nos acompañan y nos esperaron. Ojalá podamos acompañar sus vidas con esta música. De corazón, de mil amores”. A este reconocimiento se sumó Diego Lichtenstein, baterista de la banda, quien celebró la dinámica del grupo. “Cuando hay química, la magia sucede sola. Se alinearon cuatro planetas”, en alusión al equipo que también integra Agustín Chapel Zubillaga.

La banda no pudo asistir
La banda no pudo asistir a la ceremonia de los Premios Gardel por compromisos profesionales, pero agradeció el reconocimiento a través de redes sociales

La obtención de dos Premios Gardel por parte de Tan Biónica marcó un hito en la trayectoria reciente de la banda, que celebró este reconocimiento a la distancia debido a compromisos profesionales que le impidieron asistir a la ceremonia. El galardón por La Última Noche Mágica En Vivo – Estadio River Plate como mejor álbum en vivo y el premio a la mejor canción pop rock por “Arruinarse”, en colaboración con Airbag, consolidaron el regreso del grupo al centro de la escena musical argentina.

Tan Biónica celebra la obtención
Tan Biónica celebra la obtención de dos Premios Gardel, consolidando su regreso a la escena musical argentina

El contexto en el que Tan Biónica recibió estos premios estuvo marcado por un año de intensa actividad. El grupo protagonizó un regreso consagratorio con presentaciones en todo el país, participaciones en festivales como Lollapalooza y una gira internacional que incluyó shows en Europa. Esta serie de eventos permitió a la banda reconectar con una audiencia que, según lo expresado en redes, no solo los extrañaba sino que también los necesitaba, especialmente a Chano, cuya lírica y vulnerabilidad han sido elementos centrales en la identidad del grupo.

Lollapalooza 2025 presentación de Chano
Lollapalooza 2025 presentación de Chano con Tan Biónica

El reconocimiento de los Premios Gardel coincidió con un momento significativo en la vida personal de Chano. En septiembre, durante su cumpleaños, compartió un mensaje en el que relató su proceso de recuperación: “Gracias a todos por los saludos. Por fin, después de tanto sufrimiento y dolor, me siento más vivo y feliz que nunca”.

Temas Relacionados

ChanoTan BiónicaChano CharpentierBambiPremios Carlos GardelDiscoCancionesMúsica

Últimas Noticias

El inesperado blooper de Marley con Furia al intentar subirse a un búfalo en Vietnam

El conductor enfrentó una situación desopilante en su viaje por el país asiático que dejó una huella en la última emisión de su programa

El inesperado blooper de Marley

Marcelo Tinelli dio detalles de su regreso a la televisión: cuándo planea volver y con qué programa

El conductor respondió preguntas a través de su cuenta de Instagram y despejó dudas sobre su futuro laboral

Marcelo Tinelli dio detalles de

Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutan de un viaje romántico a Los Ángeles: amor, paseos y atardecer en Santa Mónica

En medio de los preparativos para su boda, la pareja compartió unos días en la ciudad californiana en una escapada a solas, mientras Rufina, la hija del actor, se instaló con su madre China Suárez en Turquía

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Palito Ortega habló de su hijo Martín, internado en una clínica de salud mental: “Por momentos está en casa”

El cantante se refirió al presente de su primogénito, de la esperanza de la recuperación y del valor de los lazos familiares en el proceso

Palito Ortega habló de su

Eliana Guercio mostró su faceta desconocida en la intimidad de su hogar: “Pocas cosas me motivan más”

La panelista de A la Barbarossa tomó distancia de los flashes y se animó a compartir un video donde se la puede ver en una tarea inesperada a días del mal momento estético que vivió

Eliana Guercio mostró su faceta
ÚLTIMAS NOTICIAS
Medicamentos GLP-1 para bajar de

Medicamentos GLP-1 para bajar de peso: aunque son eficaces, solo el 8% mantiene el tratamiento prolongado

Cortaron la luz, hicieron un boquete y taparon sensores para robar un banco: encontraron la caja fuerte vacía

El drama de las inundaciones en el campo: “Hay miles de hectáreas bajo el agua, sin producir, sin pagar impuestos”

Orlando Bloom perdió 14 kilos para la película “The Cut”: cómo fue la rutina extrema que siguió con supervisión profesional

Violencia política: el hijo de un concejal de Fuerza Patria le fracturó la mandíbula a un vecino porque creyó que era un militante libertario

INFOBAE AMÉRICA
“27 noches”, la película uruguaya

“27 noches”, la película uruguaya de Daniel Hendler, inaugurará el festival de San Sebastián

El desesperado pedido de las víctimas del terremoto en Afganistán: “Necesitamos ayuda urgente”

Guillermo del Toro saca a la venta su colección de rarezas

Una operación policial descubrió un negocio que generó 10 mil millones de dólares para el mayor grupo criminal de Brasil

Modi y Putin reforzaron su alianza en la cumbre en China y acordaron otro encuentro en Nueva Delhi

TELESHOW
El inesperado blooper de Marley

El inesperado blooper de Marley con Furia al intentar subirse a un búfalo en Vietnam

Marcelo Tinelli dio detalles de su regreso a la televisión: cuándo planea volver y con qué programa

Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutan de un viaje romántico a Los Ángeles: amor, paseos y atardecer en Santa Mónica

Palito Ortega habló de su hijo Martín, internado en una clínica de salud mental: “Por momentos está en casa”

Eliana Guercio mostró su faceta desconocida en la intimidad de su hogar: “Pocas cosas me motivan más”