Cuatro operadores internacionales están interesados en administrar los aeropuertos panameños de Río Hato y David

Los aeropuertos regionales generan pérdidas anuales superiores a $6 millones para Tocumen S.A. Cortesía

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Tocumen S.A., sociedad estatal que administra la principal terminal aérea de Panamá, prepara un proceso internacional para entregar a una empresa privada la operación de los aeropuertos de Río Hato y David, las dos terminales regionales con mayor potencial turístico del país.

El gerente de la empresa estatal, José Ruiz, adelantó que un mismo operador administraría ambas instalaciones durante diez años.

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El proyecto será presentado a finales de septiembre en una feria internacional de aeropuertos en Lima, Perú, según adelantó Ruiz. En esas fechas, la ciudad albergará WAGA 2026, encuentro mundial organizado por ACI-LAC y ACI World.

Ruiz explicó, durante una entrevista en el programa Infoeconomía, que Tocumen divulgará en Perú un documento preliminar con las características generales del proyecto. La recepción de propuestas está prevista para noviembre y el cronograma establece como objetivo seleccionar al nuevo operador en enero de 2027.

El operador seleccionado deberá atraer nuevas rutas, aumentar el tráfico de pasajeros y desarrollar la actividad comercial. Tomada de la ATP

El esquema no será una concesión, como se había planteado inicialmente, sino un contrato de operación y mantenimiento por diez años. Tocumen conservará el control de los aeropuertos y continuará pagando sus gastos, mientras la empresa seleccionada deberá administrarlos, atraer vuelos y desarrollar su actividad comercial.

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Las condiciones definitivas dependerán de las propuestas recibidas. Algunos participantes podrían ofrecer asumir una mayor proporción de los costos operativos u otras responsabilidades dentro del contrato.

La decisión no estará determinada únicamente por una cifra económica, sino por el plan que genere mayores beneficios para las terminales y sus zonas de influencia.

“Esto no es un tema de plata, sino de qué nos van a ofrecer y qué resulta mejor para nosotros”, afirmó Ruiz. La evaluación considerará la capacidad de cada participante para incrementar pasajeros, conseguir nuevas rutas y posicionar internacionalmente ambos destinos panameños.

José Ruiz, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, explicó que Tocumen S.A. mantendrá la concesión y cubrirá los gastos operativos, mientras el operador privado asumirá la administración y promoción comercial de las terminales. Infobae América/Alex Hernández

Cuatro operadores internacionales ya manifestaron interés en participar: Houston Airports, Avports, Corporación América Airports y Manchester Airports Group. Ruiz indicó que se trata de organizaciones de gran tamaño, con experiencia en la administración y expansión de terminales de diferentes mercados.

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El gerente destacó el conocimiento de Avports en el manejo de aeropuertos pequeños y medianos en Estados Unidos. Según explicó, la compañía ha administrado terminales que movilizaban alrededor de 100,000 pasajeros anuales y logró elevar su tráfico hasta un millón de viajeros o más en periodos relativamente cortos.

Corporación América Airports tiene experiencia en la operación de terminales en varios países, mientras Manchester Airports Group administra importantes instalaciones del Reino Unido. Houston Airports, por su parte, está relacionado con el manejo del sistema aeroportuario de esa ciudad estadounidense.

La operación de los aeropuertos regionales representa para Tocumen pérdidas anuales superiores a $6 millones, una carga que la empresa estatal continuará cubriendo bajo el nuevo modelo. Aunque el operador privado administrará Río Hato y David, Tocumen conservará ambas terminales y asumirá sus gastos, mientras se busca aumentar el tráfico y reducir progresivamente el déficit.

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El Aeropuerto Internacional Enrique A. Jiménez será transferido a la Zona Libre de Colón para impulsar su reactivación. Tomado de SRTV

Ruiz explicó que inicialmente se evaluó concesionar los dos aeropuertos, pero el modelo fue descartado por la falta de interés del mercado internacional. El principal obstáculo es que las terminales pierden dinero, una condición que limita el atractivo de asumir completamente su administración, costos y riesgos comerciales.

La alternativa de operación y mantenimiento permitirá incorporar a una empresa especializada sin que Tocumen transfiera los activos. El operador deberá aprovechar el potencial turístico de Coclé y Chiriquí, establecer vínculos con aerolíneas y desarrollar servicios que permitan generar nuevos ingresos dentro de las instalaciones.

El Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato, puede atender la demanda turística de las playas del Pacífico y las comunidades de Coclé, además de facilitar el acceso a El Valle de Antón. El Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en David, representa una puerta de entrada para los destinos turísticos y productivos de Chiriquí.

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El potencial de Río Hato comienza a reflejarse en su conectividad: la terminal recibió vuelos chárter procedentes de Ecuador y sumará operaciones desde Colombia en octubre, además de los servicios estacionales desde Canadá. Estos enlaces amplían el acceso directo de turistas a la zona de playas del Pacífico panameño.

Houston Airports, Avports, Corporación América Airports y Manchester Airports Group manifestaron interés en el proceso. Cortesía

El Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez fue inaugurado en 2013, luego de una inversión aproximada de $53 millones que incluyó la rehabilitación de la pista y la construcción de un túnel bajo la carretera Interamericana. La infraestructura fue diseñada para recibir aeronaves utilizadas en operaciones internacionales y vuelos chárter.

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Durante ese mismo periodo también fue renovado el Aeropuerto Internacional Enrique A. Jiménez, en Colón, mediante una inversión de aproximadamente $58.3 millones. Las obras comprendieron la reconstrucción y extensión de la pista, una nueva terminal, torre de control, calles de rodaje y una plataforma para operaciones comerciales.

Sin embargo, el aeropuerto de Colón seguirá un camino diferente al de Río Hato y David. Tocumen realiza los trámites legales para transferirlo a la Zona Libre de Colón, que posteriormente buscará un operador para reactivarlo y vincularlo con la actividad portuaria, logística y comercial de la provincia.

El Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico tampoco formará parte del nuevo contrato. La terminal continuará bajo la administración de Tocumen debido al crecimiento de sus operaciones, impulsadas por los vuelos comerciales de Wingo y las actividades del Servicio Nacional Aeronaval.

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Además, funciona como terminal alterna cuando las operaciones en Tocumen se ven afectadas por condiciones meteorológicas adversas u otras circunstancias.

Ruiz cuestionó que Tocumen deba administrar simultáneamente la principal terminal aérea del país y varios aeropuertos regionales. A su juicio, cada instalación requiere una gestión enfocada en sus propios mercados, mientras Tocumen necesita concentrar mayores esfuerzos en su operación, expansión y papel como centro de conexiones regional.