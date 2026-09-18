República Dominicana registró cuatro muertes maternas y 30 fallecimientos infantiles en una semana, según reportes epidemiológicos

Una cuna transparente para recién nacidos permanece preparada junto a una cama clínica y equipos de monitoreo en la sala de maternidad de un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En República Dominicana notificó cuatro muertes maternas y 30 fallecimientos infantiles en solo siete días, según el reporte oficial del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) correspondiente a la semana 35 de 2026. Los datos reflejan la persistencia de una problemática de salud pública que impacta a la población en distintos puntos del territorio nacional.

El informe epidemiológico indica que el acumulado de mortalidad materna en el país alcanzó las 98 muertes maternas en las primeras 35 semanas del año. Esta cifra representa una reducción en comparación con el mismo período del año 2025, cuando se registraron 125 decesos de esta naturaleza.

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En cuanto a los menores de un año, el registro acumulado sumó 1,291 fallecimientos infantiles, frente a los 1,337 reportados en el mismo lapso del año previo. Los cuatro decesos maternos asentados en la última semana corresponden a mujeres con edades comprendidas entre los 21 y los 39 años.

Todas las víctimas eran de nacionalidad haitiana y residían en el Distrito Nacional, Elías Piña, Santo Domingo y La Altagracia. La distribución geográfica de los casos evidencia la presencia de este indicador tanto en la capital como en zonas fronterizas y turísticas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la población migrante enfrenta mayores barreras para acceder de forma oportuna al control prenatal y a los servicios de emergencia obstétrica.

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Gráfico del boletín epidemiológico correspondiente a la semana 35 de 2026 en República Dominicana, donde se registran 30 muertes infantiles (Cortesía: Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana).

Las causas principales de la mortalidad materna en el país caribeño obedecen en su mayoría a complicaciones obstétricas directas que resultan prevenibles con atención médica adecuada.

Los trastornos hipertensivos del embarazo, como la preeclampsia y la eclampsia, figuran históricamente como la primera causa de muerte gestacional en el país. A estos factores se suman:

Hemorragias graves durante el parto o el puerperio

La sepsis o infecciones sistémicas

Las complicaciones asociadas a abortos inseguros

Los retrasos en la remisión de pacientes hacia centros de mayor complejidad hospitalaria.

Las complicaciones neonatales y las infecciones provocan la mayoría de las bajas de menores

En relación con las 30 muertes infantiles reportadas en el balance semanal, las autoridades sanitarias precisan que más del 60% de los decesos infantiles en el país se producen durante la etapa neonatal, es decir, en los primeros 28 días de vida del recién nacido.

Las condiciones que provocan estas muertes están vinculadas estrechamente al peso al nacer y a las complicaciones durante las primeras horas posteriores al parto. Entre los motivos primarios de los fallecimientos infantiles en el país caribeño destacan por:

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La prematuridad

El bajo peso al nacer

La asfixia perinatal

Las infecciones graves como la sepsis neonatal.

Una infografía detalla que más del 60 por ciento de las muertes infantiles ocurre durante los primeros 28 días de vida y señala sus principales causas médicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, los cuadros de dificultad respiratoria aguda inciden de manera determinante en los primeros días de vida. Organismos de salud señalan que las limitaciones en el equipamiento de unidades de cuidados intensivos neonatales y la falta de protocolos estandarizados de reanimación en salas de parto agravan este panorama.

Frente a este panorama, el MSP mantiene la vigilancia mediante las planillas de notificación obligatoria. En la semana evaluada, el cumplimiento de los reportes Epi-1 alcanzó una cobertura del 92% entre los establecimientos sanitarios del país. No obstante, demarcaciones como Puerto Plata y el Área IV del Distrito Nacional registraron retrasos en la entrega oportuna de la información epidemiológica.

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Las autoridades sanitarias recordaron que los datos publicados corresponden a registros preliminares. Las cifras finales están sujetas a ajustes tras las auditorías médicas de muertes maternas e infantiles, las investigaciones de campo y las revisiones que realizan los comités provinciales de vigilancia epidemiológica para confirmar las causas definitivas de cada deceso.