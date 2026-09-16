Gran Hermano Generación elige a su campeona: Yipio y Sol Abraham en el versus más potente del reality

En su versión Generación Dorada, Gran Hermano se propuso reinventar una vez más un formato ya probado. Con la excusa de celebrar los 25 años en el país, en esta edición convivieron participantes históricos del reality junto a influencers y celebridades en una travesía de 205 días que de a poco llega a su fin.
En su versión Generación Dorada, Gran Hermano se propuso reinventar una vez más un formato ya probado. Con la excusa de celebrar los 25 años en el país, en esta edición convivieron participantes históricos del reality junto a influencers y celebridades en una travesía de 205 días que de a poco llega a su fin.
A menos de 24 horas de conocerse a la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), las dos finalistas del reality vivieron una jornada cargada de emociones: Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos recibieron la visita de sus familiares y afectos más cercanos, en un encuentro que incluyó lágrimas, mensajes de aliento y, como punto culminante, una propuesta de casamiento en vivo.
La definición de Gran Hermano Generación Dorada ya entró en modo cuenta regresiva. Este miércoles 16 de septiembre, Solange Abraham y Yisela Yipio Pintos se enfrentarán por el título de la edición después de varios meses de aislamiento, convivencia y competencia dentro de la casa más famosa del país. La gala final marcará el cierre de una temporada que dejó distintos cruces, eliminaciones y momentos de tensión, y que ahora se prepara para conocer a la participante elegida por el público.