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Gran Hermano Generación elige a su campeona: Yipio y Sol Abraham en el versus más potente del reality

La competencia de Telefe tendrá su desenlace esta noche con una final a todo o nada. El minuto a minuto de la gran definición

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sol abraham yipio
Gran Hermano Generación elige a su nueva campeona: Sol Abraham y Yipio en una final a todo o nada
00:08 hsHoy

25 años de la vida en directo: quiénes fueron los ganadores de Gran Hermano en Argentina

Esta noche, Sol Abraham y Yesica Yipio Pintos van por el título en la versión Generación Dorada del reality. Aquí, un repaso por nombres, rostros e historias que se consagraron en el formato que revolucionó la televisión local a comienzos del milenio

Marcelo Corazza, Roberto Parra, Viviana Colmenero, Marianela Mirra, Diego Leonardi, Esteban Morais, Cristian Urrizaga, Rodrigo Fernández, Francisco Delgado, Luis Fabián Galesio, Marcos Ginocchio, Bautista Mascia y Tago Algorta se consagraron ganadores en las ediciones anteriores del reality (Imagen Ilustrativa Infobae)
Marcelo Corazza, Roberto Parra, Viviana Colmenero, Marianela Mirra, Diego Leonardi, Esteban Morais, Cristian Urrizaga, Rodrigo Fernández, Francisco Delgado, Luis Fabián Galesio, Marcos Ginocchio, Bautista Mascia y Tago Algorta se consagraron ganadores en las ediciones anteriores del reality (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su versión Generación Dorada, Gran Hermano se propuso reinventar una vez más un formato ya probado. Con la excusa de celebrar los 25 años en el país, en esta edición convivieron participantes históricos del reality junto a influencers y celebridades en una travesía de 205 días que de a poco llega a su fin.

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23:57 hsAyer

25 años de la vida en directo: quiénes fueron los ganadores de Gran Hermano en Argentina

Esta noche, Sol Abraham y Yesica Yipio Pintos van por el título en la versión Generación Dorada del reality. Aquí, un repaso por nombres, rostros e historias que se consagraron en el formato que revolucionó la televisión local a comienzos del milenio

Marcelo Corazza, Roberto Parra, Viviana Colmenero, Marianela Mirra, Diego Leonardi, Esteban Morais, Cristian Urrizaga, Rodrigo Fernández, Francisco Delgado, Luis Fabián Galesio, Marcos Ginocchio, Bautista Mascia y Tago Algorta se consagraron ganadores en las ediciones anteriores del reality (Imagen Ilustrativa Infobae)
Marcelo Corazza, Roberto Parra, Viviana Colmenero, Marianela Mirra, Diego Leonardi, Esteban Morais, Cristian Urrizaga, Rodrigo Fernández, Francisco Delgado, Luis Fabián Galesio, Marcos Ginocchio, Bautista Mascia y Tago Algorta se consagraron ganadores en las ediciones anteriores del reality (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su versión Generación Dorada, Gran Hermano se propuso reinventar una vez más un formato ya probado. Con la excusa de celebrar los 25 años en el país, en esta edición convivieron participantes históricos del reality junto a influencers y celebridades en una travesía de 205 días que de a poco llega a su fin.

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Sol y Yipio de Gran Hermano se reencontraron con sus seres queridos antes de la final: emoción y hasta un pedido de casamiento

A horas de la gran definición de Generación Dorada, las finalistas pudieron abrazarse con sus hijas y sus aliados del reality, en una gala cargada de lágrimas y abrazos que terminó con una propuesta

La finalista, en el anteúltimo día en la casa, recibió a su hija, su madre, su hermana y su sobrino junto a sus excompañeros de reality, Cinzia Francischiello y Tomy Riguera (Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

A menos de 24 horas de conocerse a la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), las dos finalistas del reality vivieron una jornada cargada de emociones: Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos recibieron la visita de sus familiares y afectos más cercanos, en un encuentro que incluyó lágrimas, mensajes de aliento y, como punto culminante, una propuesta de casamiento en vivo.

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Todo sobre la final de Gran Hermano Generación Dorada: a qué hora se define el reality y cuáles son los premios

Luego de meses de aislamiento en la casa más famosa del país, Solange Abraham y Yisela Yipio Pintos competirán por el título. Los detalles

El reality de Telefe llega a su definición con una emisión especial que dará a conocer a la gran ganadora (Imagen Ilustrativa Infobae)
El reality de Telefe llega a su definición con una emisión especial que dará a conocer a la gran ganadora (Imagen Ilustrativa Infobae)

La definición de Gran Hermano Generación Dorada ya entró en modo cuenta regresiva. Este miércoles 16 de septiembre, Solange Abraham y Yisela Yipio Pintos se enfrentarán por el título de la edición después de varios meses de aislamiento, convivencia y competencia dentro de la casa más famosa del país. La gala final marcará el cierre de una temporada que dejó distintos cruces, eliminaciones y momentos de tensión, y que ahora se prepara para conocer a la participante elegida por el público.

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