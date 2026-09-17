El Parlamento Europeo pide suspender el acuerdo con Cuba si no hay avances hacia el multipartidismo

La resolución de la Eurocámara fue aprobada en Estrasburgo con 374 votos a favor, 198 en contra y 19 abstenciones. / (Parlamento Europeo)

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El Parlamento Europeo pidió suspender la aplicación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba si las autoridades de la isla no dan pasos “concretos y verificables” hacia una democracia multipartidista. La resolución fue aprobada este jueves en Estrasburgo con 374 votos a favor, 198 en contra y 19 abstenciones.

El pronunciamiento de la Eurocámara condena las violaciones de derechos humanos que atribuye al régimen cubano contra presos políticos y sus familiares. También reclama sanciones individuales contra los responsables de la represión, empezando por el presidente Miguel Díaz-Canel, según informó el propio Parlamento Europeo.

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La iniciativa no supone una suspensión automática del acuerdo, que regula las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Para que esa medida tenga efecto se requieren decisiones posteriores de otras instituciones comunitarias, con competencias en política exterior y en la aplicación del tratado.

El acuerdo fue firmado en diciembre de 2016 y comenzó a aplicarse de forma provisional el 1 de noviembre de 2017. Incluye compromisos sobre derechos humanos y principios democráticos, además de mecanismos de respuesta ante posibles incumplimientos.

El Parlamento Europeo condenó violaciones de derechos humanos en Cuba y reclamó sanciones contra responsables de la represión, incluido Miguel Díaz-Canel. /(REUTERS/Yves Herman)

El texto aprobado por los eurodiputados pone el foco en Félix Navarro, de 72 años, y en su hija Saylí Navarro, cofundadora de las Damas de Blanco. Ambos fueron detenidos tras las protestas de julio de 2021 y recibieron condenas de nueve y ocho años de prisión, respectivamente.

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El Parlamento Europeo expresó preocupación por el estado de salud de Félix Navarro y exigió su liberación, junto con la del resto de las personas encarceladas por motivos políticos. También cuestionó la falta de juicios justos, las denuncias de torturas durante las detenciones y el uso del exilio forzoso como condición para liberar a opositores.

La Eurocámara reclamó, además, la derogación del Código Penal cubano. El documento plantea que, si no hay cambios verificables hacia el pluralismo político, debe suspenderse de inmediato el acuerdo bilateral y aplicarse sanciones a funcionarios vinculados con la represión.

Según el comunicado del Parlamento Europeo, en las cárceles cubanas hay 1,339 presos políticos, entre ellos 155 mujeres y 38 personas detenidas cuando eran menores de edad. El texto añade que 463 reclusos padecen enfermedades físicas graves y otros 54 sufren trastornos graves de salud mental sin recibir atención médica adecuada.

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La suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba no es automática y requiere decisiones de otras instituciones comunitarias./(EFE/EPA/RONALD WITTEK)

El Periódico Cubano informó que la cifra de 1,339 presos políticos procede del registro más reciente de la organización Prisoners Defenders, cerrado el 31 de agosto de 2026. El medio indicó que el régimen cubano rechaza la denominación de presos políticos y sostiene que las condenas responden a delitos previstos en la legislación nacional.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, en cambio, denuncian que parte de esos procesos están vinculados con el ejercicio de las libertades de expresión, asociación y protesta, según la publicación.

La votación de este jueves eleva el respaldo parlamentario a una posición que la institución ya había expresado en los últimos meses. En junio, el Parlamento Europeo había solicitado sanciones contra Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos, además de pedir nuevamente la revisión del acuerdo con La Habana. Aquella resolución obtuvo 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones.

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El Periódico Cubano también señaló que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mantuvo abierto en julio un reclamo para examinar la posible suspensión del pacto. En enero, la Eurocámara había aprobado otra enmienda crítica con la cooperación privilegiada entre Bruselas y La Habana.

Pese al nuevo pronunciamiento, el acuerdo continuará vigente hasta que la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea avancen en un procedimiento formal que determine su eventual suspensión.