Julieta Prandi contó cómo empezó su relación con Emanuel Ortega: “Fue de una manera medio ridícula”

Julieta Prandi contó cómo empezó su relación con Emanuel Ortega

Este jueves Julieta Prandi estuvo de invitada en Cortá por Lozano (Telefe) y contó cómo fue la manera en que comenzó a vincularse con Emanuel Ortega, su actual pareja, con quien se conoció en plena cuarentena durante la pandemia de coronavirus, en 2020.

Por aquel entonces, la modelo y conductora estaba terminando su conflictiva y violenta relación con Claudio Contardi, con un conflicto legal de por medio vinculados tanto a cuestiones económicas como por la tenencia de Mateo y Rocco, los hijos que tuvieron juntos.

“Recién, tu productor Rodo, cuando me recibió, me dijo: ‘Qué linda tu historia de amor’. Y yo le respondí: ‘Es merecida, porque yo siento que cuando las pasaste todas, llega un momento en que decís ‘Una buena tiene que ser para mí’”, puntualizó Prandi en diálogo con Verónica Lozano, lo que le dio pie a la conductora a preguntarle cómo fue que se había conocido con el cantante de éxitos como “Timidez” y “A escondidas”.

“Nos conocimos de una manera medio ridícula, porque la verdad es que yo no conozco gente a través de las redes sociales”, dijo Julieta con sinceridad y entre risas. “Estábamos en plena pandemia y él me escribió por Instagram. Él vio una foto de Cuba, yo había ido hacía poquito allí, justo antes de que cerrara todo. Él vio mi foto yendo a Cuba como des meses después, y me escribió que esa foto decía cosas hermosas”, precisó ella, recordando el minuto cero del vínculo que sigue hasta el día de hoy, pese a que en aquel momento recibió ese mensaje de manera sumamente fortuita.

“De casualidad veo su mensaje, porque estaba como en el buzón de ‘no deseado’ porque no nos seguíamos”, dijo. “A mí Emanuel me gustó siempre y al ver el mensaje, me puse a chequear si era el verdadero Emanuel Ortega”, dijo al recordar ese primer contacto entre ellos. “Nos pusimos a charlar y al otro día, estábamos hablando por teléfono”, agregó más adelante en su relato.

“Eso se convirtió en una rutina de todos los días durante dos meses. Cinco horas hablábamos por teléfono”, dijo Prandi. “¿Pero había videollamada?”, quiso saber Vero Lozano. “No, no había, porque yo quería que el primer encuentro fuera en vivo”, respondió la exmodelo.

“Era yo enamorándome de su voz y de lo que escuchaba y él escuchándome a mí y yo contándole la verdad de lo que estaba pasando”, describió Prandi acerca de los primeros momentos del idilio, lo que terminaría por conquistarla. “En ese momento, yo estaba en el departamento que alquilé cuando me escapé de mi casa. ¡No estaba en el mejor momento de mi vida! Si bien estaba más armada, todavía estaba sin haber recuperado mi propia casa”, puntualizó acerca de cómo era su situación en el momento en que el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar se le apareció en su vida.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega están juntos desde agosto de 2020 (Foto: Ramiro Souto)

“Creo que también funcionó porque cuando uno se conoce con alguien quiere mostrar lo mejor, la mejor versión de uno en la primera o la segunda cita, pero yo no maquillé nada. Dije: ‘Esto es lo que me pasó’”, dijo acerca de cómo se terminaron dando las cosas con Emanuel, pese a que no estaba buscando iniciar un nuevo romance tras salir de la traumática relación con Contardi.

“Él estaba como en otro mundo, él empezó preguntando por un viaje a Cuba, y yo aparecí con un dramón. Así fue que nos conocimos más auténticamente. Cuando lo vi, sentí que ya lo conocía”, puntualizó Prandi. Y dijo cuándo fue la fecha exacta en que se vieron las caras por primera vez: “El primer encuentro fue el 13 de agosto de 2020. Primero fue un abrazo, que necesitábamos los dos. El beso fue unas horas después”.