Crimen y Justicia

Juicio contra el ex de Julieta Prandi, en vivo: las últimas noticias sobre el veredicto, minuto a minuto

Hoy el tribunal definirá si Claudio Contardi sería culpable de los cargos por abuso sexual agravado. La querella pidió una condena de 50 años, mientras que la Fiscalía la redujo a un máximo de 20 años

Guardar
Julieta Prandi y Claudio Contardi
Julieta Prandi y Claudio Contardi

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana dará a conocer hoy la sentencia en el juicio por abuso sexual contra Claudio Contardi, ex esposo de Julieta Prandi.

La resolución, que estará a cargo de Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, se comunicará después de las 11:00. El proceso incluyó la revisión de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.

El tribunal evaluará si Contardi es hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima, en el marco de hechos reiterados.

10:53 hsHoy

Se conocerá hoy el veredicto por el juicio contra el ex de Julieta Prandi: las claves que evaluará el Tribunal

Este miércoles el tribunal definirá si Claudio Contardi sería culpable de los cargos por abuso sexual agravado. La querella pidió una condena de 50 años, mientras que la Fiscalía la redujo a un máximo de 20 años

La sentencia se dará a
La sentencia se dará a conocer a las 11 de la mañana

Después de las tres audiencias que se celebraron en el primer piso del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana, este miércoles se dará a conocer la sentencia del juicio por abuso sexual en contra de Claudio Contardi, el ex esposo de la modelo y conductora Julieta Prandi. La decisión estará a cargo de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar.

Leer la nota completa
10:52 hsHoy

Julieta Prandi habló antes del veredicto en el juicio contra su exmarido: “Estuve prácticamente secuestrada durante muchos años”

La actriz relató la violencia y abuso que sufrió, subrayando el impacto en su vida y la de sus hijos mientras espera una sentencia que podría marcar un precedente en la justicia argentina

Sol de María

Por Sol de María

Julieta Prandi relató el calvario judicial y personal que vivió tras denunciar a su exmarido por abuso y violencia (Video: Telenoche, Eltrece)

A pocas horas de conocerse el veredicto en uno de los casos judiciales de mayor repercusión de los últimos años en Argentina, Julieta Prandi brindó un extenso testimonio sobre el proceso que enfrenta contra su ex marido, Claudio Contardi, acusado de abuso sexual y violencia psicológica. La actriz relató en diálogo exclusivo con Telenoche (Eltrece) el camino recorrido desde que presentó la denuncia en 2018 y el impacto que la causa tuvo en su vida y en la de sus hijos.

Leer la nota completa
10:51 hsHoy

Fernando Burlando habló sobre el estado emocional de Julieta Prandi: “Está convencida de que él le puede hacer algo”

A días de conocerse el veredicto en el juicio por abuso agravado contra Claudio Contardi, el abogado de la modelo se refirió a su situación anímica y las medidas de protección solicitadas por el equipo legal

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Fernando Burlando se refirió a lo que se vivió en la última audiencia judicial y qué miedos tiene Julieta Prandi (Desayuno Americano – América)

Luego de una semana tensa y cargada de nerviosismo, Julieta Prandi transita horas definitorias en el proceso judicial que cambiará su vida. El caso de abuso sexual agravado que impulsó contra su expareja y padre de sus hijos, Claudio Contardi, entró en su etapa final. A solo dos días de conocerse el veredicto, la actriz y conductora aguarda la resolución mientras cuenta con la contención de su entorno y el decidido respaldo de su abogado, Fernando Burlando.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Julieta PrandiClaudio Contardijuicioabuso sexualúltimas noticias

Últimas noticias

Juicio por el crimen de Mariano Barbieri en Palermo: pidieron prisión perpetua para el acusado

El tribunal definirá los próximos pasos luego de los alegatos finales, mientras la causa se encamina hacia el veredicto tras cuatro meses de audiencias

Juicio por el crimen de

Revelaron que los hombres asesinados en una ruta de Salta habían presentado una denuncia el día anterior

Se trata de dos adultos de 46 y 36 años. Trascendió que ambos se conocían y habían estado vinculados a delitos en el pasado

Revelaron que los hombres asesinados

Cayó el líder de una banda que se dedicaba a robar motos y al narcomenudeo en Laferrere

El principal sospechoso, con antecedentes por homicidio, fue capturado luego de que la Policía hallara droga y una pistola robada en un allanamiento en La Matanza

Cayó el líder de una

Condenaron e inhabilitaron al abogado de dos imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña

Se trata de Marcelo Hanson, quien representaba a Mónica Millapi y su esposo, Daniel Martínez. La pena está vinculada a otro proceso judicial, distinto al que investiga el caso del niño de 5 años

Condenaron e inhabilitaron al abogado

Cayó por cuarta vez en cuatro meses “El Orejudo”, uno de los asesinos de Sebastián Villarreal en Córdoba

El menor de 16 años fue apresado por un robo calificado en Carlos Paz. Tras el crimen del hombre en 2024, quedó en libertad por ser inimputable

Cayó por cuarta vez en

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cayeron las viudas negras acusadas

Cayeron las viudas negras acusadas de matar a un joven en Ciudadela

Wanda Nara mostró el impactante look que usará para la segunda temporada de Love is Blind

Juicio por el crimen de Mariano Barbieri en Palermo: pidieron prisión perpetua para el acusado

De jefes narcos a internos protegidos, un giro judicial que preocupa

Fuertes vientos y descenso de la temperatura: cómo estará el tiempo en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA

Un cubano necesita tres salarios

Un cubano necesita tres salarios medios para cubrir la canasta básica de alimentos

Investigaciones criminales, dilemas personales y nuevos personajes marcan el regreso de Lolita Lobosco a la pantalla argentina

Doble crimen en Uruguay tras el clásico: condenaron a dos simpatizantes de Nacional y la Policía argumentó “legítima defensa”

Conoce el clima de este día en Nueva York

De los creadores de “Mare of Eastown” llega una nueva serie a HBO Max

DEPORTES

Francisco Comesaña se medirá ante

Francisco Comesaña se medirá ante Andrey Rublev por un lugar en los cuartos de final del Masters 1000 Cincinnati

Entrevista a Oscar Pareja, el DT récord que puso de rodillas al Inter Miami: su mensaje para Messi y su defensa a la MLS

Es la promesa top de la Premier, a los 15 años ya lo comparan con Messi, pero tiene prohibido entrar al vestuario de su equipo

7 frases de Costas tras la derrota de Racing ante Peñarol: fuerte crítica por el campo de juego y optimismo de cara a la revancha

Fue multicampeón en el River de Gallardo y sorprendió al acordar su llegada al club de un pueblo de 13 mil habitantes