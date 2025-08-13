Juicio contra el ex de Julieta Prandi, en vivo: las últimas noticias sobre el veredicto, minuto a minuto

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana dará a conocer hoy la sentencia en el juicio por abuso sexual contra Claudio Contardi, ex esposo de Julieta Prandi.
La resolución, que estará a cargo de Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, se comunicará después de las 11:00. El proceso incluyó la revisión de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.
El tribunal evaluará si Contardi es hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima, en el marco de hechos reiterados.
Después de las tres audiencias que se celebraron en el primer piso del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana, este miércoles se dará a conocer la sentencia del juicio por abuso sexual en contra de Claudio Contardi, el ex esposo de la modelo y conductora Julieta Prandi. La decisión estará a cargo de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar.
A pocas horas de conocerse el veredicto en uno de los casos judiciales de mayor repercusión de los últimos años en Argentina, Julieta Prandi brindó un extenso testimonio sobre el proceso que enfrenta contra su ex marido, Claudio Contardi, acusado de abuso sexual y violencia psicológica. La actriz relató en diálogo exclusivo con Telenoche (Eltrece) el camino recorrido desde que presentó la denuncia en 2018 y el impacto que la causa tuvo en su vida y en la de sus hijos.
Luego de una semana tensa y cargada de nerviosismo, Julieta Prandi transita horas definitorias en el proceso judicial que cambiará su vida. El caso de abuso sexual agravado que impulsó contra su expareja y padre de sus hijos, Claudio Contardi, entró en su etapa final. A solo dos días de conocerse el veredicto, la actriz y conductora aguarda la resolución mientras cuenta con la contención de su entorno y el decidido respaldo de su abogado, Fernando Burlando.