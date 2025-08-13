Juicio contra el ex de Julieta Prandi, en vivo: las últimas noticias sobre el veredicto, minuto a minuto

Julieta Prandi y Claudio Contardi

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana dará a conocer hoy la sentencia en el juicio por abuso sexual contra Claudio Contardi, ex esposo de Julieta Prandi.

La resolución, que estará a cargo de Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, se comunicará después de las 11:00. El proceso incluyó la revisión de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.

El tribunal evaluará si Contardi es hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima, en el marco de hechos reiterados.