¿Qué calles estarán cerradas por el desfile de independencia en San Salvador?

El desfile por los 205 años de independencia iniciará a las 8:00 y avanzará por la avenida Roosevelt, que permanecerá cerrada por más tiempo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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Quienes planean asistir al desfile por los 205 años de independencia deberán prever cierres desde la madrugada y cambios temporales en la circulación de varias arterias de San Salvador. El recorrido principal entre la plaza Salvador del Mundo y el parque Cuscatlán permanecerá sin paso vehicular desde la madrugada y podría extenderse hasta la tarde de este martes 15 de septiembre.

El desfile iniciará a las 8:00 y avanzará desde la plaza Salvador del Mundo por la avenida Roosevelt, con dirección al parque Cuscatlán. Ese tramo será cerrado desde las 00:00, según explicó el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, durante el espacio Entrevista AM.

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También habrá restricciones desde temprano en la alameda Manuel Enrique Araujo, hasta el sector del ex-Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), y en el paseo General Escalón, desde la plaza Salvador del Mundo hasta Fuentes Beethoven. Estas calles servirán como puntos de concentración para estudiantes, cuerpos de seguridad y otras instituciones que participarán en el desfile.

Reyes indicó que esos sectores serán habilitados de forma gradual, conforme los participantes se incorporen al recorrido. La vía que permanecerá cerrada por más tiempo será la avenida Roosevelt, desde El Salvador del Mundo hasta el parque Cuscatlán, debido al paso del desfile, la salida de peatones y el desmontaje de las estructuras instaladas.

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San Salvador tendrá cierres viales desde la madrugada por el desfile del 15 de septiembre entre la plaza Salvador del Mundo y el parque Cuscatlán. (Foto cortesía VMT)

El transporte público mantendrá sus recorridos habituales

El Viceministerio de Transporte informó que no prevé modificaciones significativas en los recorridos del transporte público. Las unidades deberán operar con normalidad, aunque podrían registrarse retrasos o desvíos puntuales en las zonas cercanas a los cierres.

Las autoridades instalarán operativos en vías alternas y mantendrán monitoreo mediante cámaras de videovigilancia. También tendrán disponible el sistema de detección temprana de accidentes y grúas, en caso de que sean necesarias para despejar las calles.

Nelson Reyes informó que algunos sectores de San Salvador serán habilitados de forma gradual conforme los participantes se incorporen al recorrido del desfile. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

¿Tendremos un clima propicio para asistir al desfile?

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, señaló que las condiciones de la mañana podrían permitir el desarrollo del desfile, aunque existe posibilidad de lluvias hacia el final de la tarde debido al paso frecuente de ondas tropicales durante septiembre.

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El funcionario advirtió que también podrían presentarse temperaturas elevadas en algunos puntos del país. Por esa razón, el operativo contempla atenciones por insolación, golpes de calor, lesiones y casos de niños extraviados.

Agentes de la Policía Nacional Civil participarán en el dispositivo de seguridad previsto para el desfile de independencia del 15 de septiembre en San Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Megaoperativo con 1,000 elementos en San Salvador

Amaya informó que en el área metropolitana habrá entre 800 y 1,000 integrantes de distintas instituciones destinados a la atención de emergencias y a la orientación de los asistentes.

A escala nacional, el plan de contingencia movilizará a unas 100 mil personas de instituciones como la Fuerza Armada de El Salvador, Policía Nacional Civil, Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos, Fondo Solidario para la Salud, Sistema de Emergencias Médicas, Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde y Comandos de Salvamento.

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Protección Civil participará además por primera vez dentro del desfile con un contingente de 150 personas, entre delegados territoriales y equipos de búsqueda, rescate y salvamento acuático.

Protección Civil pidió a las familias tomar precauciones ante las altas temperaturas y la concentración de personas prevista durante el desfile. Estas son las recomendaciones para los asistentes:

Mantener hidratados a niños, adultos mayores y personas con padecimientos de salud.

Aplicar protector solar antes de salir y durante la jornada, si es necesario.

Usar gorra, sombrero u otra protección para reducir la exposición directa al sol.

Vigilar de cerca a los niños y niñas para evitar extravíos en medio de la multitud.

Evitar recargarse sobre las vallas o carrileras instaladas a lo largo del recorrido.

Estar atentos a síntomas como mareos, debilidad o malestar, que pueden indicar un golpe de calor.

Buscar apoyo inmediato de los socorristas ante cualquier emergencia.