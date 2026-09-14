Sofía Gala habló sobre la realidad del cine independiente en el país: “Una situación complicada”

La actriz Sofía Gala es entrevistada en el programa radial "El Último Grito" de Radio Con Vos. Habla sobre la situación del cine independiente y expone su perspectiva sobre las narrativas presentes en la industria audiovisual

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Sofía Gala Castiglione volvió a brillar a raíz de su interpretación de su madre Moria Casán en la serie de La One. Este domingo, en una entrevista en El último grito, el ciclo de Radio con Vos, advirtió sobre la crisis del cine independiente argentino, cuestionó la desigualdad frente a las grandes producciones nacionales y apuntó contra la influencia de las plataformas en las formas de narrar historias audiovisuales. “No se están haciendo casi producciones de cine independiente”, afirmó.

Sofía Gala habló sobre la situación laboral de la industria audiovisual y recordó que el cine de menor presupuesto fue central en su recorrido profesional. Según planteó, las dificultades para financiar rodajes redujeron las oportunidades para actores, técnicos, directores y otros trabajadores del sector.

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“El cine independiente, que principalmente fue el que me dio trabajo durante más de veinte años de mi vida, está en un momento crítico para mí”, sostuvo la actriz. “Los que pueden hacer cine son los que tienen plata, que son los menos”, agregó.

La intérprete diferenció al cine independiente de los grandes estrenos nacionales, a los que definió como “tanques”. Afirmó que la competencia por la exhibición comercial no es nueva, aunque consideró que hoy existe un escenario más restrictivo para las producciones que quedan fuera de los circuitos de mayor financiamiento y promoción.

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Sofia Gala en el marco de la caracterización de Moria Casán en la serio biográfica (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

“El cine independiente siempre luchó contra esto de los tanques de acá, que son a los que más salas les daban, más tiempo los dejaban, más plata tenían para promocionar”, expresó. Para Sofía, esa desigualdad condiciona la circulación de películas que no cuentan con campañas publicitarias de gran alcance ni con acceso sostenido a las salas.

También remarcó que las películas independientes forman parte de la proyección internacional del cine argentino. “Siento que también es el cine que nos lleva a recorrer el mundo, a que nos conozcan en otros lados”, señaló durante la charla radial.

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La intérprete describió una actividad con pocos rodajes en marcha. “Lo que yo veo es eso, una situación complicada, que se está pudiendo filmar muy poco”, indicó. Su diagnóstico incluyó la concentración de recursos en el mercado de las plataformas, que, según dijo, absorbió una parte importante de la producción audiovisual.

Durante la entrevista, sostuvo que el streaming modificó el destino de numerosas producciones. “La gente que tiene presupuesto, aparte de todo lo que es el stream, acaparó absolutamente todo lo que es producción”, afirmó.

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La actriz Sofía Gala Castiglione asiste a la presentación de la marca María Cher en la semana de la moda BAFWeek.

A partir de esa dinámica, cuestionó que una parte del cine actual parezca concebida desde el inicio para una pantalla doméstica. “También veo mucho cine que está ya hecho y dirigido para lo que va a ser la televisión”, planteó.

La observación derivó en una crítica a las estructuras narrativas que, según la actriz, buscan retener a espectadores que alternan la atención entre una película o una serie y el teléfono celular. Los conductores mencionaron un estudio sobre ese hábito y señalaron que esa distracción lleva a repetir información de manera constante dentro de los relatos.

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Castiglione rechazó esa lógica. “La narrativa de idiotas, que te explican paso por paso cada quince segundos de qué mierda se trata lo que estás viendo”, expresó. La frase fue una de las definiciones más duras de su participación en el programa.

La actriz contrapuso ese modelo con una idea del cine que deja espacios de interpretación. Para ella, una película no necesita explicar cada elemento de forma literal para construir sentido.

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El video muestra el proceso de transformación de Sofía Gala Castiglione. interpretando a Moria Casán joven para su serie biográfica

“Lo hermoso del cine, como lo hermoso de la música o lo que para mí sucedía antes de esta idea de superexplicar todo, era también tu punto de vista”, afirmó. Después citó recursos como el final abierto, los símbolos y la posibilidad de que cada espectador complete parte del relato desde su propia mirada.

“El cine explica de otras maneras, no necesariamente narrando algo”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó que las obras pierdan ambigüedad para priorizar una explicación permanente de los conflictos, las motivaciones y el desarrollo de la trama.

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La actriz cerró su reflexión con otra definición sobre la tendencia que observa en parte de los contenidos audiovisuales actuales: “Todo eso deja de existir para darle paso a los libros for dummies, tipo cine para tarados, donde todo el tiempo nos están explicando todo”.