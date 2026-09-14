El imprevisto bautismo de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Raimundo en una iglesia de Italia: “Pasaron cosas”

La pareja sorprendió al dar a conocer que su hijo recibió el primer sacramento de la iglesia católica en su viaje por Italia (Instagram)

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Sofía Pachano y Santiago Raimundo decidieron convertir su primer viaje en avión junto a su hijo Vito en una experiencia que quedará registrada para la familia. Hace dos semanas, la pareja se animó a volver a viajar después del nacimiento del bebé y emprendió una travesía con destino a Italia, acompañada por Aníbal Pachano y Ana Sans. Durante su paso por la región de Puglia, además de compartir unos días de descanso, organizaron una ceremonia que no estaba prevista en los planes iniciales: el bautismo del pequeño, realizado en una iglesia de San Vito, en Polignano a Mare.

La actriz fue la encargada de mostrar las primeras imágenes del encuentro familiar. En una de las postales que publicó en sus redes sociales, se la pudo ver junto a su pareja y a su padre, mientras un sacerdote realizaba una señal de la cruz sobre la frente del bebé. La escena despertó especulaciones entre quienes la siguen, ya que Sofía no había explicado en un primer momento qué estaban celebrando. Sobre esa fotografía, apenas escribió: “Pasaron cosas”.

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Pocas horas después, Pachano decidió compartir más información y confirmó que Vito había recibido el sacramento del bautismo durante el viaje. La celebración tuvo lugar en San Vito, Polignano a Mare, una zona de la región italiana de Puglia, y contó con la presencia de algunos integrantes del círculo más cercano de la familia. La primera imagen había funcionado como una pista, pero fueron las nuevas fotografías las que permitieron conocer el motivo del encuentro y los detalles de una ceremonia que surgió a partir de varias coincidencias relacionadas con el nombre y el nacimiento del bebé.

Sofía Pachano y su familia en la ceremonia de bautismo de su hijo Vito en la iglesia de San Vito en Polignano a Mare, Italia

En una de las publicaciones posteriores, Sofi mostró también uno de los souvenirs que recibieron los invitados y contó cómo nació la idea de bautizar a Vito en Italia. La propuesta partió de su amiga Florencia Puglia, quien reparó en las casualidades vinculadas con el nombre del niño y el lugar en el que se encontraban. “Cuando le contamos las casualidades del nombre y del nacimiento, nos dijo: ‘Lo bautizamos acá’”, relató la actriz al explicar el origen de la ceremonia.

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Florencia no solamente planteó la posibilidad de realizar el bautismo durante el viaje, sino que también se ocupó de organizar distintos aspectos de la celebración. Según contó Pachano, su amiga fue quien se comunicó con el sacerdote y quien se encargó de coordinar algunos de los elementos que acompañaron el encuentro. Entre esos detalles estuvieron los souvenirs italianos que recibieron las personas invitadas, la torta y parte de la preparación de la ceremonia.

Para el evento, la actriz obtuvo ayuda de una de sus amigas y de su mamá, Ana Sans

Sofi Pachano amamantando a su hijo Vito junto a la madrina del pequeño

“Son unas masas de almendra tremendas”, explicó Sofi mientras mostraba el recuerdo elegido para quienes participaron del bautismo. La amiga también estuvo detrás de la torta, mientras que las tarjetas tuvieron una intervención especial de la familia. “Y las tarjetitas las hizo la abuela Ana”, agregó Pachano, en referencia a su madre, Ana Sans, quien acompañó a la pareja durante el viaje y formó parte de la celebración de su nieto. Y, como broche de oro, ella no solo posó con los padrinos de su bebé, sino que también aprovechó para reunir a todos sus seres queridos a las afueras de la iglesia, donde posaron sonrientes luego del emotivo evento.

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El bautismo de Vito se produjo después de una preparación que comenzó mucho antes de que la familia llegara al aeropuerto. Como padres primerizos, Sofi y Santiago tuvieron que organizar el equipaje teniendo en cuenta no solamente sus pertenencias, sino también todo lo necesario para viajar con un bebé. La lista incluyó ropa, el carrito, accesorios y distintos objetos de uso cotidiano, además de algunos pedidos que recibieron de personas conocidas que viven en el extranjero.

Sofía y Pachano junto a los padrinos de bautismo de su hijo

La familia y los allegados de la pareja posaron a las afueras de la iglesia donde se llevó a cabo la ceremonia religiosa

Entre esos encargos aparecieron productos tan diversos como dulce de leche y un secador de piso. A esa lista se sumaron los elementos que la pareja necesitaba para la vida diaria de Vito y hasta un secador de pelo, según mostraron en las imágenes del armado de las valijas. La escena de preparación quedó registrada entre bolsos abiertos, objetos desparramados y los accesorios del bebé, en una postal que reflejó las dificultades de organizar el primer viaje largo en familia.

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La previa estuvo acompañada por comentarios y risas entre los integrantes de la pareja. En un momento, Sofi apareció rodeada de bolsos y elementos del bebé mientras intentaba ordenar todo lo que debían llevar. La frase “qué confiado el changarín…” acompañó esa escena y expuso la actitud relajada con la que enfrentaron una tarea que implicaba trasladar una gran cantidad de cosas antes de abordar el avión.

Hace dos semanas atrás, Sofía Pachano y Santiago Raimundo mostaron cómo se prepararon para el primer viaje en avión con su hijo Vito (Instagram)

Sin embargo, la preparación no terminó con el equipaje. La pareja también tuvo en cuenta la convivencia con el resto de los pasajeros durante el vuelo y decidió preparar pequeñas bolsas con golosinas para repartir entre quienes compartieran el viaje con ellos. Cada bolsita llevaba una tarjeta escrita en nombre de Vito, en la que sus padres anticipaban que podía haber algún inconveniente durante el trayecto y pedían comprensión ante una eventual reacción del bebé.

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“¡Hola compañero de viaje! Soy Vito, tengo 7 meses. Mis papás me dicen BB millas porque volé mucho en la panza de mamá, pero afuera este es mi primera vez”, decía la tarjeta impresa. El mensaje continuaba con una referencia a los posibles efectos del vuelo: “Espero no se me tapen los oídos y tengamos un vuelo tranquilo. Te dejo estos dulces para sobornarte por si lloro. Jiji”.

De esta manera, el primer viaje en avión de Vito quedó acompañado por la preparación de sus padres, los pedidos de los conocidos, las bolsas de golosinas para los pasajeros y una ceremonia religiosa que terminó de convertir la estadía en Italia en un momento familiar. Sofi Pachano compartió cada parte del proceso, desde el armado de las valijas hasta las imágenes del bautismo en Puglia, donde el pequeño recibió el sacramento junto a sus padres, sus abuelos y las personas cercanas que participaron de la celebración.

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