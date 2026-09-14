Cabalgatas, vinos y paisajes nevados: la escapada de Ángel de Brito a Mendoza con sus amigas de LAM

El conductor de LAM registró en sus redes sociales parte de la salida junto a sus compañeras de programa y compartió imágenes de la actividad (Instagram)

Guardar

Lejos de las polémicas y del ritmo de las noticias del espectáculo, Ángel de Brito decidió tomarse una pausa de las cámaras y los estudios de televisión. El conductor de LAM armó las valijas y viajó hasta Valle de Uco, Mendoza, donde compartió un fin de semana rodeado de amigos, paisajes de montaña y actividades al aire libre. Durante su estadía, realizó una cabalgata por la Cordillera, disfrutó de un asado y registró distintos momentos junto a dos de las integrantes de su panel, Denise Dumas y Carolina Molinari.

“Cabalgata por la Cordillera, asado y amigos. ¿Hay mejor domingo?”, escribió De Brito al publicar una serie de fotografías que resumieron la escapada. El conductor acompañó el mensaje con imágenes de la jornada y mostró parte del recorrido que había realizado por los caminos de montaña. En varias de las postales apareció vestido con ropa de abrigo, anteojos de sol y una campera azul, mientras permanecía junto a los caballos que habían utilizado para la excursión.

PUBLICIDAD

En una de las fotos, Ángel posó junto a un caballo marrón, en un terreno cubierto por sectores de nieve y rodeado de vegetación baja. El animal llevaba una montura con una manta de lana, mientras que el conductor sostenía una copa de vino en una de sus manos. Detrás de ellos se observaban las montañas y un cielo cubierto de nubes, en una imagen que reflejó las condiciones del paisaje durante la cabalgata. En otra postal, De Brito acercó la copa a su boca y tomó vino mientras permanecía junto al mismo caballo.

El conductor posó junto a unos caballos durante una excursión de montaña en la provincia de Mendoza

Con el paisaje nevado, Ángel mostró algunos de los detalles de su jornada a caballo

Durante su estadía, el conductor aprovechó para disfrutar del vino de la localidad

La jornada también fue compartida por sus dos compañeras del programa de América. En una de las imágenes, Caro Molinari lució una campera negra y anteojos oscuros y registró la cabalgata desde su caballo. Detrás de ella, Ángel avanzaba montado sobre otro animal, mientras Denise Dumas recorría el camino unos metros más adelante. El grupo había atravesado un sendero de tierra rodeado de arbustos, piedras y laderas de montaña, con sectores de nieve distribuidos sobre el terreno.

PUBLICIDAD

Denise también publicó imágenes de la actividad. En una de las fotografías, la panelista apareció cabalgando sobre un caballo blanco, con una campera negra, un sombrero de ala ancha y anteojos de sol. Detrás de ella se ubicaron los otros integrantes del grupo, entre ellos el conductor, que llevaba una campera azul y permanecía sobre un caballo marrón. Los participantes avanzaron en fila por la zona montañosa, mientras la Cordillera se extendía cubierta de nieve detrás de ellos.

Con poncho y un sombrero, De Brito disfrutó de su día al aire libre

El conductor Ángel de Brito y Carolina Molinari ralizaron una cabalgata al aire libre durante su viaje a la provincia de Mendoza

Además de la cabalgata, el viaje incluyó un asado al aire libre. En una de las imágenes apareció una parrilla circular encendida con brasas, rodeada de piedras y con humo que se elevaba hacia una pared de madera. Sobre la superficie se habían colocado distintos cortes de carne, chorizos, verduras y otros alimentos. También se distinguían papas, cebollas, pimientos y mazorcas, distribuidos sobre el fuego mientras continuaba la cocción.

PUBLICIDAD

De este modo, el grupo disfrutó del asado: el fuego y las brasas formaron parte del almuerzo que De Brito resumió en su publicación junto con la cabalgata y la compañía de sus amigas. La comida se preparó al aire libre, especialmente para el grupo, en un lugar rodeado de piedras, madera y humo.

Denise Dumas al frente del grupo de sus compañeros de viaje

Como broche de oro, el grupo disfrutó de un asado al aire libre (Instagram)

Entre caballos, copas de vino, montañas y una comida al aire libre, Ángel encontró una forma diferente de pasar el domingo. El conductor había viajado a Mendoza junto a sus compañeras de panel, logró registrar una jornada marcada por la cabalgata en la Cordillera y los paisajes mendocinos que lo acompañaron durante su fin de semana, lejos del mundo del espectáculo.

PUBLICIDAD