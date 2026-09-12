Cuba

Cuba usó la imagen de un menor sin permiso para su propaganda: El niño ya es un joven y reside en Estados Unidos

La denuncia la hizo Yinet Fundora, una madre cubana que vive en Las Vegas, tras ver la imagen en una presentación de Bruno Rodríguez

La madre de un joven cubano denuncia que el régimen usó una foto de su hijo sin permiso en propaganda (Captura de video)
La madre de un joven cubano denuncia que el régimen usó una foto de su hijo sin permiso en propaganda (Captura de video)
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Una madre cubana residente en Las Vegas denunció que el gobierno cubano utilizó sin su autorización una fotografía tomada hace más de una década de su hijo con discapacidad visual, durante una presentación del canciller Bruno Rodríguez sobre los efectos que La Habana atribuye al embargo de Estados Unidos.

La imagen mostraba a Cristian cuando tenía seis años y estudiaba en una escuela para menores con discapacidad visual de La Habana. El joven tiene hoy 20 años, vive en Estados Unidos y es ciudadano de ese país, según contó su madre, Yinet Fundora, a Telemundo 51.

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Fundora afirmó que desconocía que la fotografía reaparecería en una transmisión oficial. Su madre, que permanece en Cuba, fue quien le avisó después de ver la presentación en televisión.

“Mi mamá me llama y me dice: ‘Mira, están poniendo a Cristian por el televisor’. Pero nunca me imaginé que fuera en un discurso”, relató Fundora al medio local.

el Ministro de Industrias de Cuba, Ely Álvarez, también replicó la imagen del niño.
el Ministro de Industrias de Cuba, Ely Álvarez, también replicó la imagen del niño.

La imagen apareció durante un discurso de Bruno Rodríguez sobre el embargo

La fotografía fue proyectada mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba exponía las consecuencias que el Gobierno atribuye al embargo estadounidense. Sobre la imagen se leía el mensaje: “No debería faltarle su tratamiento. Miles de pacientes dependen cada día de medicamentos esenciales”.

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La madre cuestionó que la fotografía de su hijo fuera asociada a la falta de medicamentos en la isla. “Como si necesitara sus medicamentos. ¿Qué es eso? El medicamento que le hace falta a él se lo da este país”, afirmó en declaraciones recogidas por Telemundo 51.

No entiendo por qué tanta mentira con eso”, añadió Fundora, quien sostuvo que nunca dio permiso para que la imagen fuera usada en una intervención de las autoridades cubanas.

La madre sostiene que se asoció a su hijo con una escasez sanitaria mediante un cartel sobre pacientes y medicinas, aunque afirma que sus cuidados los recibe en Estados Unidos, tras dos trasplantes de córnea. El hijo ya es un joven (Captura de video)
La madre sostiene que se asoció a su hijo con una escasez sanitaria mediante un cartel sobre pacientes y medicinas, aunque afirma que sus cuidados los recibe en Estados Unidos, tras dos trasplantes de córnea. El hijo ya es un joven (Captura de video)

La foto fue tomada cuando Cristian estudiaba en una escuela de La Habana

Según explicó Fundora, la imagen original fue tomada en la escuela Abel Santamaría, un centro educativo para niños con discapacidad visual en La Habana al que asistía Cristian. La mujer dijo que no sabe de qué modo la fotografía llegó a formar parte de la presentación oficial años después.

Cristian fue diagnosticado con glaucoma congénito bilateral. Su madre indicó que recibió dos trasplantes de córnea en el ojo izquierdo, con los que puede percibir luz y colores.

“Ve la luz y colores, pero solamente eso”, explicó Fundora sobre la condición visual de su hijo.

Tras su llegada a Estados Unidos, Cristian continuó su formación académica y desarrolló actividades artísticas. Fundora señaló que terminó la escuela secundaria y que ahora cursa estudios de masoterapia.

“No habrá crisis”, según el régimen cubano

El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó este lunes que no habrá crisis humanitaria en Cuba porque “nuestro pueblo es profundamente solidario”, durante una rueda de prensa en la que presentó el informe “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

En esa comparecencia, Rodríguez atribuyó efectos en la vida cotidiana a esas restricciones y mencionó impactos en el suministro eléctrico, el abasto de agua, la conservación de alimentos, el transporte y la salud.

Como ejemplo, citó un alza de la mortalidad infantil: de 4 por cada 1.000 nacidos en 2018 a 9,9 en 2025.

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