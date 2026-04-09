La palabra de Darío Barassi sobre la versión de que Soy Rada tomaría su lugar en ¡Ahora caigo!

El conductor se refirió desde sus redes a su salud y si sigue al frente del ciclo de entretenimientos (Video: ¡Ahora caigo!/ Eltrece)

Las dudas sobre la permanencia de Darío Barassi al frente de ¡Ahora Caigo! (Eltrece) circularon con fuerza en redes sociales, pero el propio conductor disipó cualquier especulación con una intervención pública marcada por el humor y la franqueza.

El origen de la versión fue una broma de Agustín “Soy Rada” Aristarán en Otro día perdido (Eltrece), quien durante una transmisión lanzó la frase. “Barassi tuvo unas cositas y lo voy a reemplazar”, comentó, divertido en el ciclo de Mario Pergolini. El comentario, dicho en tono humorístico, desató una ola de consultas entre los seguidores del ciclo.

“Mi hermano Rada tiró un chiste, pero fue simplemente eso”, explicó Barassi en un video dirigido a quienes lo consultaban sobre un posible reemplazo en el ciclo de entretenimientos. Así, el conductor desactivó la inquietud generada por la ocurrencia de su colega.

Darío Barassi aclaró en redes sociales que continuará como conductor de ¡Ahora Caigo! tras rumores de reemplazo (Prensa Eltrece)

El conductor eligió relatar el origen de su malestar físico con detalles personales: “En el verano decidí erróneamente tirarme de bombita en una pileta en la cual mi hija Inés, que mide medio metro, solo se le tapaban las piernas. Me la di contra el piso de la pileta muy rápido porque no había agua. Eso me generó todo un quilombo ahí en la columna”, compartió, restándole dramatismo a la situación.

“Estoy conviviendo con esa molestia del ciático, haciendo todo lo que tengo que hacer para poder trabajar, vivir, paternar y demás. Pero no pasa nada, no hay reemplazo. ¡Ahora Caigo! tiene este gordo al frente”, señaló, ante los mensajes de sus seguidores que se preocuparon por su salud.

El episodio en la pileta dejó secuelas físicas, pero el conductor las toma con filosofía. “Me tuve que hacer un bloqueo, pero ya está. Estoy conviviendo con esa molestia y haciendo todo lo que tengo que hacer”, relató. Barassi enfatizó que, por el momento, su situación no compromete la conducción: “Por ahora estamos bien, estamos haciendo el programa, la espalda resiste, la columna resiste”.

La versión sobre un posible reemplazo surgió de una broma de Agustín 'Soy Rada' Aristarán en el programa Otro día perdido por Eltrece

La posibilidad de un reemplazo quedó descartada por el propio protagonista. “No hay reemplazo, estoy yo al frente con unos números espectaculares”, afirmó el animador, quien incluso deslizó que, si alguna vez fuera necesario, no tendría problema en que el comediante lo suplante: “Sería feliz de que Rada sea la persona para reemplazarme, pero por ahora estamos bien”.

Hace precisamente dos semanas Darío Barassi utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre su paso por un sanatorio, desde donde explicó que sufrió un dolor en el nervio ciático y recibió un bloqueo en la zona afectada. Aclaró mientras le restaba importancia a su paso por el sanatorio: “No, nada grave, nada grave. Me hacen un bloqueo ahí en el ciático”, expresó, para tranquilizar a quienes seguían su estado de salud.

Barassi relató que se sometió a un bloqueo y que, pese a la molestia en la columna, sigue grabando ¡Ahora Caigo! con normalidad

Durante su estadía en la clínica, Barassi compartió una anécdota sobre un momento incómodo que vivió en su camarín: mientras estaba en el baño, una empleada de limpieza ingresó inesperadamente, situación que ambos resolvieron con incomodidad y humor. El conductor narró: “Nos quedamos cinco minutos tiesos. No entiendo por qué ella no reaccionó y no se fue y por qué yo no reaccioné y cerré la puerta del baño”.

En diálogo con Teleshow en el comienzo de esta temporada, contó los proyectos que lo entusiasman de este 2026: “Tengo el lanzamiento de Gutiérrez Is My Name en Disney Plus, el estreno una película que se llama Vacaciones con papá, ambos productos de Pampa Films. También llega Love is Blind 2 en Netflix con la gente de Fremantle. Hay mucho trabajo para mostrar, que se hizo antes pero se muestra este año. En el segundo semestre tengo dos propuestas de película, obras de teatro para leer y muchas ganas de volver al teatro. Laburo hay, y pretendo poder equilibrar todo”.