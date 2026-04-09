Teleshow

La palabra de Darío Barassi sobre la versión de que Soy Rada tomaría su lugar en ¡Ahora caigo!

El conductor se refirió desde sus redes a su salud y su continuidad al frente del ciclo de entretenimientos de Eltrece. Su palabra

Guardar

El conductor se refirió desde sus redes a su salud y si sigue al frente del ciclo de entretenimientos (Video: ¡Ahora caigo!/ Eltrece)

Las dudas sobre la permanencia de Darío Barassi al frente de ¡Ahora Caigo! (Eltrece) circularon con fuerza en redes sociales, pero el propio conductor disipó cualquier especulación con una intervención pública marcada por el humor y la franqueza.

El origen de la versión fue una broma de Agustín “Soy Rada” Aristarán en Otro día perdido (Eltrece), quien durante una transmisión lanzó la frase. “Barassi tuvo unas cositas y lo voy a reemplazar”, comentó, divertido en el ciclo de Mario Pergolini. El comentario, dicho en tono humorístico, desató una ola de consultas entre los seguidores del ciclo.

“Mi hermano Rada tiró un chiste, pero fue simplemente eso”, explicó Barassi en un video dirigido a quienes lo consultaban sobre un posible reemplazo en el ciclo de entretenimientos. Así, el conductor desactivó la inquietud generada por la ocurrencia de su colega.

Darío Barassi aclaró en redes sociales que continuará como conductor de ¡Ahora Caigo! tras rumores de reemplazo (Prensa Eltrece)
Darío Barassi aclaró en redes sociales que continuará como conductor de ¡Ahora Caigo! tras rumores de reemplazo (Prensa Eltrece)

El conductor eligió relatar el origen de su malestar físico con detalles personales: “En el verano decidí erróneamente tirarme de bombita en una pileta en la cual mi hija Inés, que mide medio metro, solo se le tapaban las piernas. Me la di contra el piso de la pileta muy rápido porque no había agua. Eso me generó todo un quilombo ahí en la columna”, compartió, restándole dramatismo a la situación.

“Estoy conviviendo con esa molestia del ciático, haciendo todo lo que tengo que hacer para poder trabajar, vivir, paternar y demás. Pero no pasa nada, no hay reemplazo. ¡Ahora Caigo! tiene este gordo al frente”, señaló, ante los mensajes de sus seguidores que se preocuparon por su salud.

El episodio en la pileta dejó secuelas físicas, pero el conductor las toma con filosofía. “Me tuve que hacer un bloqueo, pero ya está. Estoy conviviendo con esa molestia y haciendo todo lo que tengo que hacer”, relató. Barassi enfatizó que, por el momento, su situación no compromete la conducción: “Por ahora estamos bien, estamos haciendo el programa, la espalda resiste, la columna resiste”.

El look de Rada para recibir un premio
La versión sobre un posible reemplazo surgió de una broma de Agustín 'Soy Rada' Aristarán en el programa Otro día perdido por Eltrece

La posibilidad de un reemplazo quedó descartada por el propio protagonista. “No hay reemplazo, estoy yo al frente con unos números espectaculares”, afirmó el animador, quien incluso deslizó que, si alguna vez fuera necesario, no tendría problema en que el comediante lo suplante: “Sería feliz de que Rada sea la persona para reemplazarme, pero por ahora estamos bien”.

Hace precisamente dos semanas Darío Barassi utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre su paso por un sanatorio, desde donde explicó que sufrió un dolor en el nervio ciático y recibió un bloqueo en la zona afectada. Aclaró mientras le restaba importancia a su paso por el sanatorio: “No, nada grave, nada grave. Me hacen un bloqueo ahí en el ciático”, expresó, para tranquilizar a quienes seguían su estado de salud.

Ahora Caigo: Darío Barassi le criticó el peinado a un participante y causó una desopilante escena
Barassi relató que se sometió a un bloqueo y que, pese a la molestia en la columna, sigue grabando ¡Ahora Caigo! con normalidad

Durante su estadía en la clínica, Barassi compartió una anécdota sobre un momento incómodo que vivió en su camarín: mientras estaba en el baño, una empleada de limpieza ingresó inesperadamente, situación que ambos resolvieron con incomodidad y humor. El conductor narró: “Nos quedamos cinco minutos tiesos. No entiendo por qué ella no reaccionó y no se fue y por qué yo no reaccioné y cerré la puerta del baño”.

En diálogo con Teleshow en el comienzo de esta temporada, contó los proyectos que lo entusiasman de este 2026: “Tengo el lanzamiento de Gutiérrez Is My Name en Disney Plus, el estreno una película que se llama Vacaciones con papá, ambos productos de Pampa Films. También llega Love is Blind 2 en Netflix con la gente de Fremantle. Hay mucho trabajo para mostrar, que se hizo antes pero se muestra este año. En el segundo semestre tengo dos propuestas de película, obras de teatro para leer y muchas ganas de volver al teatro. Laburo hay, y pretendo poder equilibrar todo”.

Temas Relacionados

Darío Barassi¡Ahora caigo!RadaSoy RadaAgustín Aristarán

Últimas Noticias

Las imágenes que confirmarían una colaboración entre Emilia Mernes y Zara Larsson: guiños y coincidencias en Miami

Las artistas sorprendieron a sus seguidores con un divertido video bailando juntas al ritmo de “Girl’s Girl”, desatando especulaciones sobre el posible lanzamiento de un feat

Las imágenes que confirmarían una colaboración entre Emilia Mernes y Zara Larsson: guiños y coincidencias en Miami

Silvia Süller expuso a Silvio Soldán y reveló el secreto detrás de su famoso pelo: “Todos los meses se hacía el service”

En una transmisión en vivo, la exvedette sorprendió al detallar uno de los secretos mejor guardados del conductor, sumando un nuevo capítulo a una historia mediática llena de polémicas

Silvia Süller expuso a Silvio Soldán y reveló el secreto detrás de su famoso pelo: “Todos los meses se hacía el service”

Las imágenes de la terrible caída de Andrea del Boca en Gran Hermano que no se vieron: “¡Quiero a mi mamá!”

El reality show mostró cómo fue accidente de la actriz por el que terminó sin dos dientes y siendo socorrida por la producción. El video

Las imágenes de la terrible caída de Andrea del Boca en Gran Hermano que no se vieron: “¡Quiero a mi mamá!”

Barby Franco recordó el accidente que sufrió y contó cómo lo vivió su hija: “Gracias a Dios no fue traumático”

La modelo respondió consultas de sus fans y habló sobre el estado de su pequeña y la seguridad de su auto, compartiendo anécdotas sobre quienes la ayudaron después del impacto

Barby Franco recordó el accidente que sufrió y contó cómo lo vivió su hija: “Gracias a Dios no fue traumático”

Nicole Neumann contó por qué prohibió los celulares en su boda y la tajante medida que casi toma: “Me pareció violento”

La modelo detalló las estrategias utilizadas, desde inhibidores de señal hasta pedidos especiales en la invitación, para que el día más importante de su vida fuera realmente íntimo

Nicole Neumann contó por qué prohibió los celulares en su boda y la tajante medida que casi toma: “Me pareció violento”
DEPORTES
7 frases de Coudet tras el empate de River ante Blooming: la rápida expulsión, qué le pasó a Driussi y por qué no juega Kendry Páez

7 frases de Coudet tras el empate de River ante Blooming: la rápida expulsión, qué le pasó a Driussi y por qué no juega Kendry Páez

Tomás Etcheverry enfrenta a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo: hora y cómo verlo en vivo

Sarmiento venció 1-0 a Tristán Suárez y se medirá con Boca Juniors en los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Pezzella volvió a jugar tras ocho meses de inactividad en el 1-1 de River ante Blooming: la razón por la que salió sobre el final

La lupa sobre la expulsión de Martínez Quarta a los cuatro minutos del duelo entre River Plate y Blooming: qué dice el reglamento

TELESHOW
Las imágenes que confirmarían una colaboración entre Emilia Mernes y Zara Larsson: guiños y coincidencias en Miami

Las imágenes que confirmarían una colaboración entre Emilia Mernes y Zara Larsson: guiños y coincidencias en Miami

Silvia Süller expuso a Silvio Soldán y reveló el secreto detrás de su famoso pelo: “Todos los meses se hacía el service”

Las imágenes de la terrible caída de Andrea del Boca en Gran Hermano que no se vieron: “¡Quiero a mi mamá!”

Barby Franco recordó el accidente que sufrió y contó cómo lo vivió su hija: “Gracias a Dios no fue traumático”

Nicole Neumann contó por qué prohibió los celulares en su boda y la tajante medida que casi toma: “Me pareció violento”

INFOBAE AMÉRICA

Hezbollah lanzó nuevos ataques contra el norte de Israel “en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego”

Hezbollah lanzó nuevos ataques contra el norte de Israel “en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego”

Tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Donald Trump cuestionó a la alianza atlántica: “No estuvo cuando la necesitábamos”

Tras reunirse con Trump, Mark Rutte admitió que algunos países de la OTAN no respondieron en la crisis con Irán

Nueve ciclistas fallecidos en 2026: el desafío de moverse en bicicleta en las calles de El Salvador

Del escarabajo Leonardo DiCaprio a la avispa Stephen Colbert: el curioso fenómeno de las especies con nombres de celebridades