Gimena Accardi y Andrés Gil, juntos en Bahía Blanca tras el escándalo con Nicolás Vázquez: incomodidad y ovación en su obra

Gimena Accardi y Andrés Gil juntos en Bahía Blanca para su obra teatral (Video: Secretos verdaderos/ América)

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi vienen de días especialmente duros, luego de abrirse sobre los motivos detrás de su separación, la confesión de la actriz de su infidelidad y la firma de los papeles de su divorcio. Secretos verdaderos (América) llevó un móvil a Bahía Blanca, la ciudad en la que ella se encuentra este fin de semana junto a Andrés Gil con la obra En otras palabras.

Los actores se presentaron en el Teatro Don Bosco a sala llena y al final de la función, fueron ovacionados. Un gesto que tanto Gimena como Andrés recibieron con calidez, saliendo a saludar sobre el escenario dos veces luego de una semana difícil para la pareja de Cande Vetrano, quien salió a desmentir la existencia de un romance clandestino con su compañera de teatro, como para la actriz.

Como los actores se vieron afectados por el paro de controladores aéreos del viernes, que tuvo un total de 70 vuelos cancelados, que les impidió viajar a la ciudad de la provincia de Buenos Aires, este sábado arribaron a Bahía Blanca juntos. “Llegaron a eso de las 6 y media al teatro y fue todo muy tranquilo”, detalló Julieta Muñoz, la cronista, desde la puerta del teatro. “Dicen que para llegar acá vinieron en el mismo auto con un productor”, agregó.

La ovación a Gimena Accardi y Andrés Gil en su obra tras la escandalosa separación de Nicolás Vázquez (Video: Secretos verdaderos/ América)

“Los acompañó Damián, el productor de gira y quien los acompaña a ellos. El fin de semana anterior estuvieron en Rosario, hoy en Bahía Blanca y así. Él es la mano derecha de Nico Vázquez y está muy presente en la obra de Rocky. No es un detalle menor”, agregó Cora Debarbieri desde el estudio.

“A mí me hablan desde adentro y me van contando que si bien son amigos y compañeros de trabajo, la situación es un tanto tensa porque todo lo que ha trascendido a la prensa no deja de incomodar a uno y a otro. Esto trae repercusiones a nivel familiar. Hay que dar explicaciones, enviar comunicados y la relación entre ellos es un poco tensa. Una parte habló, que es Gimena Accardi, y la otra decidió publicar una suerte de comunicado a través de las redes sociales. Pero Gimena cuando habla, nunca nombra a Andrés Gil. Siempre habla de ‘un compañero que tiene una familia y que por favor tengan cuidado’. Sin embargo, él en el comunicado habla de la obra y que lo están relacionando. Toda muy rara la manera en la que han manejado esta última semana. Por eso hablo de incomodidad y de situación tensa”, cuestionó la periodista.

Nancy Duré, por su parte, hizo hincapié en algunos de los momentos de la obra. “Tiene un par de escenas donde hay mucho contacto. Recuerdo cuando la obra se estrenó en marzo de 2024 y todos le preguntaban si era difícil, teniendo en cuenta que estaba Nico Vázquez como director, amigo de uno y marido de la otra. Él era el que les decía ‘vos tenés que agarrarla de las nalgas, a cococho, tirarla en un sofá’ y todas esas cuestiones”, comentó.

En el mismo programa de Luis Ventura pusieron al aire las imágenes del saludo final de los actores cuando llegó el final de la obra, en donde interpretan a una pareja a través de los años que deben afrontar un diagnóstico prematuro de Alzheimer. “Fueron ovacionados. Es increíble. Son imágenes exclusivas. Muy emocionados”, destacó Alejandra Rubio, mientras se veía la sala de teatro llena de gente aplaudiéndolos de pie.

Al mismo tiempo, desde la calle Corrientes, Nicolás Vázquez subió al escenario para hacer las dos funciones de Rocky que tiene los sábados, luego de una semana turbulenta.