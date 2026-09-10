El doble hito panameño en la UEFA Champions League, entre el orgullo histórico y la brecha competitiva

El volante se estrenó en la Champions, mientras César Blackman sumó una marca inédita para su país en una noche con dos istmeños desde el arranque y una dura caída del Slovan Bratislava.

Guardar

El debut de Cristian Martínez y la nueva presencia de César Blackman en la UEFA Champions League dejaron este miércoles 9 de septiembre un doble hito para Panamá: el mediocampista se convirtió en el cuarto panameño en jugar el torneo y el lateral pasó a ser el primero en disputar dos temporadas, en una noche que además registró por primera vez a dos istmeños como titulares en el mismo partido y terminó con derrota del Slovan Bratislava por 6-1 ante el PSG.

El resultado quedó resuelto con autoridad por el conjunto francés, vigente bicampeón europeo en 2025 y 2026. Ferran Torres marcó tres veces, en los minutos 31, 47 y 57; Ousmane Dembélé firmó un doblete a los 17 y 23 y sumó dos asistencias; Fabián Ruiz cerró la cuenta a los 88.

PUBLICIDAD

Según La Prensa, Martínez fue titular en el Parque de los Príncipes, jugó 80 minutos y salió sustituido por Artur Gajdos. En ese tramo dejó un pase clave y alcanzó un 88% de efectividad en sus entregas, con 28 pases correctos de 32.

Blackman completó los 90 minutos y recibió tarjeta amarilla al minuto 53. Con esa participación, el defensor consolidó una marca inédita para el fútbol panameño: ya había sido el primer jugador de su país en actuar en la Champions League en la temporada 2024-2025 y ahora repitió en la campaña 2026-2027, siempre con el club eslovaco.

PUBLICIDAD

La presencia de dos panameños desde el inicio marcó un precedente en el torneo

El partido ante el Paris Saint-Germain dejó la primera alineación inicial con dos panameños en la historia de la competencia. Martínez apareció en el mediocampo y Blackman ocupó el carril derecho en el equipo dirigido por Yaya Touré.

El defensor se convirtió en el primero de su país con presencia en dos ediciones del torneo, en un duelo donde también apareció por vez inicial una dupla canalera como titular. (Cortesía: ESPN)

El estreno de Martínez amplió a cuatro la lista de panameños que han jugado la Champions League. Antes lo habían hecho el propio Blackman, Michael Amir Murillo en la temporada 2025-2026 con el Olympique de Marsella y Andrés Andrade, que también debutó en esta edición con el LASK Linz ante el AEK Atenas.

La publicación también recordó que Martínez llegó al Slovan Bratislava después del Mundial, cuando no tenía club, para reforzar al equipo en los playoffs. Allí se ganó la titularidad y tuvo un papel determinante en esa fase previa.

PUBLICIDAD

Blackman extendió una trayectoria que ya había comenzado en la edición 2024-2025

En su primera temporada de Champions League, Blackman debutó como visitante ante el Celtic en una derrota por 5-1. Luego fue titular contra el Manchester City en la caída 4-0 como local y también inició ante el Milan, en otro revés por 3-2.

Después disputó de inicio el partido frente al Atlético de Madrid, perdido 3-1 en casa. Más tarde jugó contra el Stuttgart, salió al minuto 89 y su equipo cayó otra vez 3-1.

Su último encuentro de aquella campaña fue ante el Bayern Múnich como visitante, con derrota 3-1, partido completo y una tarjeta amarilla. Esa secuencia convirtió al lateral en el primer panameño en sostener presencia en dos temporadas distintas del máximo torneo europeo de clubes.

PUBLICIDAD

El Slovan Bratislava cayó ante el PSG, pero el encuentro abrió un capítulo especial con el estreno de un cuarto representante canalero y un registro inédito para su selección. (Imagen de cortesía)

El próximo compromiso del Slovan Bratislava en la segunda jornada será el 14 de octubre, cuando reciba al VfB Stuttgart a las 14:00.

El desarrollo del encuentro en París también reforzó el arranque del PSG en la defensa de su doble corona continental. El equipo de Luis Enrique resolvió el duelo en la primera media hora y encontró en el conjunto eslovaco el escenario para recuperarse de un inicio irregular en la Ligue 1, con dos empates y una derrota.

Dembélé abrió el marcador tras un rebote en el travesaño a un remate de Nuno Mendes y amplió la ventaja seis minutos después. A los 31 asistió a Ferran Torres para el tercero, el español volvió a anotar a los 47 tras una jugada de Maghnes Akliouche y completó su triplete a los 57 después de un córner servido por el atacante francés. Suleiman Camara descontó para el Slovan Bratislava con una acción individual. Fabián Ruiz marcó el sexto al minuto 88.

PUBLICIDAD