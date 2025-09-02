Alberto Cormillot festejó sus 87 años: la sorpresa de su hijo Emilio y la emotiva carta de su esposa

La sorpresa de Estefanía Pasquini y su hijo a Alberto Cormillot por su cumpleaños

Alberto Cormillot cumplió 87 años y recibió el afecto de sus colegas, compañeros de trabajo y de sus seres queridos. El prestigioso médico nutricionista celebró tanto en los estudios de Radio Mitre como en la intimidad de su casa, con su esposa, Estefanía Pasquini, y Emilio, el hijo de la pareja que próximamente cumplirá 4 años.

En este panorama, la también nutricionista mostró en sus redes sociales la sorpresa que junto al pequeño le prepararon al homenajeado. Al abrir la puerta, Cormillot se encontró con Emilio entonando el “Feliz cumpleaños” en inglés, mientras una sonrisa se le dibujaba en su rostro. El video mostró también el clásico momento de la torta, la velita y los deseos y algunas postales de la celebración.

Además, Pasquini dedicó un extenso y emotivo mensaje dedicado a su marido, en el que puso el foco en la vida familiar y en los lazos que la pareja construyó a partir del nacimiento de su hijo. “Hoy celebro tu vida, y con ella todo lo que me regalaste: la dicha inmensa de ser familia y de compartir el milagro de nuestro hijo, lo más grande que tenemos en este mundo”, expresó la doctora, sintetizando el significado personal de la fecha para los tres.

En otro fragmento, la nutricionista hizo visible la profunda admiración y afecto que siente por su esposo. “Sos el hombre que me emociona, el que me inspira y me llena de admiración. El que se la juega siempre, con valentía y nobleza, viviendo a su manera, esa manera que se come el mundo, esa manera que quiere vivir cada día como el último, esa manera única que contagia las ganas de ir por ahí, por donde todo parece valer la vida”. Con estas declaraciones, Estefanía repasó tanto aspectos personales de su marido como su actitud frente a los desafíos y a la vida cotidiana.

La publicación siguió con una descripción del rol que ocupa Cormillot en su entorno más próximo. “Gracias por ser ese ser humilde y caballero, bondadoso y generoso, ese padrazo único que ilumina con ternura y fuerza cada día de nuestra familia”, escribió. Y agregó: “Sos mi compañero, mi amigo, mi amor eterno y el abrazo que me sostiene. Sos esa persona que alocadamente nos termina metiendo en lugares y situaciones donde nos preguntamos, ¿cómo terminamos acá? Sos todo lo que se puede esperar en una persona”.

El mensaje también abordó el vínculo afectivo que une a ambos. “En vos encontré un amor que no se explica, que se siente en cada mirada, en cada gesto y en cada risa compartida”, continuó Pasquini, resaltando la intensidad de los sentimientos que consolidaron la pareja. La nutricionista deseó: “Hoy te deseo que la vida te devuelva multiplicado todo lo que sembrás: amor, felicidad y sueños cumplidos. Y ojalá sea años y años de esta locura que creo que pocos tenemos la suerte de vivir en la vida”.

Al finalizar la publicación, Pasquini remarcó el carácter incondicional del vínculo. “Te amo con el alma y con cada latido. Feliz cumpleaños, mi amor, mi compañero de camino, mi todo”, concluyó. Entonces, se sucedieron los saludos para el prestigioso nutricionista, quien celebró sus 88 años en un momento de plenitud y en modo caravana interminable. Sea a la vista de todos, bailando tango con la visita de un circo a la radio. O en la intimidad de su día a día, con el amor incondicional de los suyos y la emoción de su esposa y de su hijo.