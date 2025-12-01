Teleshow

Alberto Cormillot celebró su aniversario como médico con una foto inédita: “Hace 64 años me recibí”

Este lunes, el prestigioso nutricionista recordó el día de su graduación con unas emotivas palabras donde repasó los sueños de sus inicios y reveló que hubo aciertos y errores

Guardar
La emotiva foto que compartió
La emotiva foto que compartió Alberto Cormillot con su hijo Emilio por el cumpleaños número 4 del niño (Instagram)

El doctor Alberto Cormillot celebró el aniversario número 64 desde que se recibió de médico. Lo hizo como le sale: con emoción, gratitud y memoria. En sus redes sociales, compartió una fotografía de aquel instante fundador y un texto que desborda humanidad y lucidez. ¿Cuántos se detienen a hacer balance así, a solas con sus recuerdos y los sueños que le pusieron alas al primer día?

Un día como hoy, hace 64 años, me recibí de médico. Recuerdo el orgullo de mis padres… y aquellos primeros siete objetivos que anoté casi como un mapa para empezar a andar”, escribió el profesional. En la imagen en blanco y negro, apenas amarillenta por el tiempo, el joven Alberto, de perfil derecho, recibe su diploma de manos de dos figuras emblemáticas: el profesor Molinari y el decano Luis Munist. El brillo en el rostro del flamante doctor no es ficción ni pose. Allí está, estrechando el brazo del decano, canoso y de anteojos gruesos, que lo mira de frente a punto de entregarle el diploma. La sala es oscura y el fondo se diluye. La luz, ese día, estaba puesta en el joven Cormillot.

Alberto Cormillot y una imagen
Alberto Cormillot y una imagen del día en que se recibó de médico (Instagram)

Pasaron seis décadas y cuatro años desde esa noche. Los padres de Cormillot, presentes en el recuerdo, fueron los primeros en sentir el orgullo. “Con los años entendí que la vida profesional —y la vida en general— es una mezcla de metas alcanzadas, otras postergadas y algunas que ni siquiera llegaron a empezar”, reflexionó. No es el discurso de quien presume un camino recto, sino de quien mira atrás y reconoce: “En este recorrido hubo aciertos, errores, proyectos que se cumplieron y otros que quedaron en el tintero. Lo que siempre estuvo: perseverancia, estudiar todos los días, lo más posible, trabajar en equipo, servir, escuchar”.

¿Quién puede juzgar la plenitud de un trayecto salvo quien lo camina paso a paso? “Un día a la vez. Haciendo lo mejor posible hoy… y mañana otra vez”, repite, como si aun hablara al muchacho de la foto.

En la foto, el ritual universitario cobra forma: traje oscuro y corbata para el homenajeado, el decano Munist en la solemnidad de su cargo, Molinari listo para entregar el diploma. Las miradas se cruzan en ese instante breve que convierte a un estudiante en profesional. Al fondo, apenas delimitadas, otras figuras anónimas asisten a la ceremonia.

Alberto Cormillot junto con su
Alberto Cormillot junto con su mujer, Estefanía Pasquini y su hijo, en una reciente fotografía familiar (Instagram)

Desde entonces, toda la vida del doctor Cormillot estuvo “dedicada a cuidar, aprender y compartir”. Pero el eco de ese logro sigue resonando. Mensajes de pacientes, colegas y admiradores inundaron las redes sociales: “¡Felicitaciones, querido Doc! Toda una vida al servicio de la salud. Un orgullo nacional es usted”. Otro mensaje, aun más directo: “¡Felicidades Doctor! ¡Le estoy escribiendo desde una habitación de su clínica! Usted y todo su equipo, son lo MÁS!”. Entre centenares de palabras, se cuela la gratitud de generaciones.

El recorrido no terminó ahí. Hace apenas unos meses, el nutricionista celebró el cuarto cumpleaños de Emilio, el hijo que comparte con Estefanía Pasquini. La vida y su circularidad: del diploma recibido a los abrazos en familia.

Respecto de su salud, hace solo unos meses explicó que convive desde hace décadas con un problema hereditario. “Tengo colesterol hereditario, me lo diagnosticaron cuando tenía 20 años, y lo vengo controlando desde aquella época. Pero tengo también muchos kilómetros de rodaje, y entonces se van acumulando placas en las arterias. Esas placas, si uno hace todo bien, se estabilizan, eso quiere decir que se meten adentro de la pared y no joroban más”, detalló sin filtros al subrayar los factores de riesgo que arrastra desde la juventud y explica en primera persona las claves del cuidado y la prevención de la salud.

Temas Relacionados

Alberto CormillotAniversarioGraduaciónMédicoNutricionista

Últimas Noticias

El viaje de Marcos Ginocchio y su hermana Valentina a Bariloche: diversión y fotos en traje de baño en el lago

Las imágenes, que muestran la complicidad de los hermanos al borde del agua cristalina desataron una ola de saludos emotivos

El viaje de Marcos Ginocchio

Ángela Torres sorprendió al contar la insólita manera con la que saluda a todos sus amigos

El relato de la cantante abrió una discusión sobre los límites de las demostraciones de cariño en la vida cotidiana

Ángela Torres sorprendió al contar

La reacción de Anita Espasandín a una crítica por su mensaje a Benjamín Vicuña que tomó distancia de la China Suárez

La pareja del actor chileno respondió tajante a un comentario que le hicieron a raíz de su posteo en su cuenta de Instagram y en las redes lo asociaron con la intención de desmarcarse de la actriz

La reacción de Anita Espasandín

El tema que eligió Evangelina Anderson que encendió las versiones de romance con Ian Lucas: ¿dedicatoria al cantante?

En medio de los rumores de una relación sentimental entre los participantes de Masterchef Celebrity, la modelo compartió una canción que llamó la atención de sus seguidores, justo un día después de que el influencer hizo lo mismo en sus redes

El tema que eligió Evangelina

La tajante decisión de Darío Cvitanich tras los rumores de ruptura de Ivana Figueiras y la pelea con Chechu Bonelli

Luego de un fin de semana de escándalos, el exfutbolista reaccionó de una manera contundente para calmar los comentarios sobre su posible separación y el ida y vuelta con la madre de sus hijas

La tajante decisión de Darío
DEPORTES
Crece el escándalo en la

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

Un ex compañero de Neymar reveló un detalle íntimo de su convivencia: “Deja la puerta abierta”

Murió la leyenda del tenis Nicola Pietrangeli a los 92 años

La ácida respuesta de Max Verstappen al jefe de McLaren en plena definición del título que da que hablar en la Fórmula 1

TELESHOW
El viaje de Marcos Ginocchio

El viaje de Marcos Ginocchio y su hermana Valentina a Bariloche: diversión y fotos en traje de baño en el lago

Ángela Torres sorprendió al contar la insólita manera con la que saluda a todos sus amigos

La reacción de Anita Espasandín a una crítica por su mensaje a Benjamín Vicuña que tomó distancia de la China Suárez

El tema que eligió Evangelina Anderson que encendió las versiones de romance con Ian Lucas: ¿dedicatoria al cantante?

La tajante decisión de Darío Cvitanich tras los rumores de ruptura de Ivana Figueiras y la pelea con Chechu Bonelli

INFOBAE AMÉRICA

Tengo 62 años: deja de

Tengo 62 años: deja de decirme que soy viejo

La sorprendente verdad de Rapa Nui: la isla de los pequeños constructores de moáis

El español se consolida como el tercer idioma más hablado del mundo

Tras más de un siglo, aparece un ejemplar perdido de poemario de Manuel Machado

El vicepresidente de Bolivia pide a sus seguidores votar por gente nueva en las elecciones regionales