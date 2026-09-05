El ida y vuelta de Wanda Nara y L-Gante en redes sociales: “Lo mejor que te puede pasar”

Wanda Nara compartió un carrete de sus últimos días y tuvo un picante ida y vuelta con L-Gante (Instagram)

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Las redes sociales se convirtieron, desde hace tiempo, en el espacio donde los vínculos personales de las figuras públicas se hacen visibles sin necesidad de comunicados ni entrevistas. Un posteo, una historia, un comentario: cada pieza funciona como un mensaje en código que el público aprende a leer. Wanda Nara lo sabe mejor que nadie, y el sábado lo demostró una vez más al compartir un carrete de cómo fueron sus últimos días.

La empresaria y conductora publicó en Instagram un carrusel de fotos en el que, entre imágenes cotidianas, incluyó una captura de pantalla de una videollamada sin respuesta dirigida al cantante L-Gante. En la imagen se veía la pantalla de su teléfono con el nombre “Elian”, la palabra “Llamando...” y el horario: las 14.11. Esta foto se encontraba en medio de un carrete, en el cual el pie de foto del conjunto rezaba: “Te imaginas ser mi próximo error”, acompañado de una serie de emojis.

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La respuesta del cantante llegó en los propios comentarios del posteo: “Sería lo mejor que te puede pasar”, escribió desde su cuenta verificada. El intercambio no se detuvo ahí. La empresaria trasladó el ida y vuelta a sus historias y le agregó un texto directo: “L-Gante si respondes es todo más fácil”, con un emoji de gesto pensativo. Como fondo musical eligió el tema “21Mike - Mi próximo error?”, cuyo título coincide palabra por palabra con la frase usada en el carrusel original.

Wanda intentó llamar a L-Gante pero no recibió respuesta por parte del cantante

"Sería lo mejor que te puede pasar", le respondió el cantante en los comentarios de la publicación

La empresaria llevó el ida y vuelta a sus historias

El cantante de cumbia 420 reposteó esa misma historia en su propio perfil. Sobre la imagen añadió su propia leyenda: “Si no le contesto se desesperaaa”, seguido de dos notas musicales, un guiño al tema de Plan B que lleva el mismo nombre. También mantuvo el mismo tema de 21Mike como fondo. El cruce quedó así registrado en los dos perfiles y en ambas direcciones.

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Tras casi un año de su separación, la relación entre ambos se retomó después de que el cantante de cumbia 420 fue anunciado como participante en MasterChef Celebrity, ciclo que Nara presenta en Telefe. La presencia de ambos en este proyecto generó un reencuentro y, para algunos de sus seguidores, esto representó una oportunidad para que resurgiera el vínculo amoroso entre ellos. Cabe recordar que la empresaria se encuentra en pareja con Martín Migueles, quien suele mantenerse alejado de las redes sociales de su pareja.

También formaron parte del carrusel original varias fotos tomadas ante un espejo de luces de camarín, donde Wanda Nara luce una musculosa naranja con la leyenda “Bali” y el número 95, sumada a una campera gris. Entre los accesorios visibles, se encuentran una cartera Birkin de cuero de avestruz naranja con herrajes dorados y un anillo grande con piedra roja. Una imagen con mascarilla facial blanca en el rostro fue registrada en otro ambiente, mientras usaba una musculosa verde oliva y detrás se veía un cuadro de un caballo. Otra foto la retrató dentro de un vehículo, vistiendo una campera deportiva de rayas verdes fluorescentes.

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El cantante de cumbia 420 decidió citar una icónica canción de Plan B

Entre las fotos que subió de sus días compartió una de la camiseta del Galatasaray, equipo en el que jugo Mauro Icardi

La conductora logró combinar su conjunto con la Birkin (Instagram)

En el mismo camarín, otra imagen del carrete muestra a Wanda Nara sacando la lengua y sonriendo, en la ya habitual postura frente al espejo con la musculosa naranja y la campera gris detrás.

Apareció también en las fotos el interior de un vestidor con estantes iluminados, donde se pueden observar carteras de Hermès, Chanel, Dior y Louis Vuitton, incluyendo modelos Birkin y Kelly en distintos colores y materiales; entre ellas, piezas confeccionadas en cuero de cocodrilo.

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La serie concluyó con la foto de una mesa que tenía velas encendidas, rosas rojas, un collar de perlas, una figura de caballo y una fusta de equitación. Sobre la misma mesa la camiseta del Galatasaray, antiguo club de Mauro Icardi, se llevó todas las miradas y no tardaaron en apuntar contra la empresaria y la acusaron de hacer un gualicho contra el padre de sus dos hijas.