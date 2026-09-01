Anne Hathaway acompañará a Tom Cruise en ‘Días de Trueno 2′, prevista para 2028

Tom Cruise y Anne Hathaway en el anuncio de 'Días de trueno 2'

Guardar

Tom Cruise y Anne Hathaway anunciaron en redes sociales la puesta en marcha de Días de Trueno 2, continuación directa de la película de automovilismo estrenada en 1990. Cruise volverá a interpretar al piloto de NASCAR Cole Trickle y Hathaway se sumará como una ingeniera y dueña de equipo, con un estreno en cines previsto para el verano estadounidense de 2028.

El regreso de Cole Trickle

El anuncio fue difundido mediante una publicación en Instagram protagonizada por los dos actores. El mensaje confirmó la incorporación de Hathaway y adelantó la ventana de lanzamiento, aunque evitó ofrecer detalles sobre el argumento o el punto de partida de la historia.

PUBLICIDAD

La película original seguía a Cole Trickle, un joven piloto que intentaba abrirse camino en la categoría NASCAR. NASCAR es la principal organización estadounidense dedicada a competencias de automóviles de serie, con carreras disputadas principalmente en circuitos ovalados. La producción de 1990 reunió a Cruise con el productor Jerry Bruckheimer, una colaboración que décadas más tarde continuó con Top Gun: Maverick.

La nueva entrega llegará casi cuarenta años después de la primera. Cruise, que también participa como productor, recurrirá así a otro personaje de la etapa inicial de su carrera tras el regreso de Pete Mitchell en Top Gun: Maverick y los preparativos informados para una tercera película de esa franquicia.

PUBLICIDAD

El papel de Anne Hathaway

Según la información disponible, Hathaway interpretará a una ingeniera vinculada al automovilismo y propietaria de un equipo de carreras. Ese dato la ubica en una función central dentro de la competencia, aunque todavía no se conoce cuál será su relación con Cole Trickle ni si llegará a conducir uno de los vehículos.

La publicación compartida por Cruise tampoco adelantó elementos de la trama. Algunas versiones plantearon la posibilidad de que el personaje de Hathaway sea una aprendiz o sucesora de Trickle, pero esa idea no fue confirmada y permanece como una especulación.

PUBLICIDAD

Su incorporación cambia la dinámica respecto de la película original, donde Nicole Kidman interpretó a la doctora Claire Lewicki, responsable de atender a Trickle después de un accidente y posterior interés romántico del piloto. Cruise manifestó interés en recuperar a Kidman para la secuela, pero su participación continúa sin confirmarse.

Hathaway suma este proyecto a una agenda que incluye títulos como La Odisea, El diablo viste a la moda 2 y la tercera entrega de El diario de la princesa. Por ahora, no se anunciaron otros integrantes del reparto de Días de Trueno 2.

PUBLICIDAD

Confirman la secuela de "Días de trueno" - "Days of Thunder" (Paramount Pictures)

Producción, dirección y fecha de estreno

Paramount Pictures está detrás de la secuela, cuya producción estaría encabezada por Cruise, Jerry Bruckheimer y Tom Harper. El rodaje está previsto para 2027, un calendario que permitiría completar la filmación y la posproducción antes del lanzamiento anunciado para el año siguiente.

Los reportes disponibles difieren sobre el estado de la dirección. Una versión señala que Jonathan Levine, responsable de Long Shot, ya quedó a cargo de la película; otra indica que el realizador estuvo en conversaciones con Paramount y que su contratación todavía no fue comunicada oficialmente. Ni Cruise ni Hathaway aclararon ese punto en su anuncio.

PUBLICIDAD

También resta conocer el título definitivo para el mercado internacional, el resto del elenco y la historia que explicará el regreso de Trickle a las pistas. Hasta el momento, la información concreta se limita al retorno de Cruise, la llegada de Hathaway, la participación de Paramount y la ventana de estreno.

Si el cronograma se mantiene, Días de Trueno 2 comenzará a filmarse durante 2027 y llegará a los cines en el verano estadounidense de 2028.

PUBLICIDAD