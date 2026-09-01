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Ángel Di María sorprendió a Martín Bossi en Rosario: fútbol, teatro y risas en La cena de los tontos

El ídolo de Rosario Central visitó en secreto la obra que protagoniza el humorista junto a Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez

La presencia de Ángel Di María durante la función de la obra 'La cena de los tontos'.

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Ángel Di María sorprendió a Martín Bossi en Rosario, fusionando el mundo del fútbol y el teatro en una noche que quedará en la memoria de todos los presentes. El actual delantero de Rosario Central, considerado uno de los máximos exponentes del fútbol argentino, decidió aprovechar su día libre para visitar a uno de sus artistas favoritos durante la exitosa gira de la comedia La cena de los tontos.

El futbolista asistió en secreto a la última función de la obra, protagonizada por Martín Bossi junto a Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Esteban Prol y Guillermo Arengo. Durante dos semanas consecutivas, la comedia desbordó la cartelera rosarina con funciones completamente agotadas, lo que llevó a la producción a sumar nuevas fechas para responder a la demanda del público.

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La visita de Di María no fue casual. Como fan declarado de Bossi, el futbolista quiso sorprender al actor en su paso por Rosario. La producción y los responsables del Teatro Broadway planificaron la aparición en el mayor de los secretos, logrando que el ídolo futbolístico llegara a los camarines antes de la función. Di María no llegó solo: lo acompañó su esposa, Jorgelina Cardoso, quien también participó activamente en el encuentro.

La alegría fue compartida con todo el elenco y el equipo técnico. Di María y su esposa conversaron y se fotografiaron con los actores además de todos los integrantes de la producción, para luego ocupar un palco vip, desde donde disfrutaron la comedia y rieron a carcajadas junto a los espectadores.

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Ángel Di María con sudadera gris conversa de pie con Martín Bossi cerca de un extintor en un pasillo
Ángel Di María disfrutó de una de las obras más taquilleras de la actualidad, con Martín Bossi como protagonista

La logística para la visita de Di María se mantuvo bajo estricta reserva. La producción y los responsables del teatro organizaron todo para que el encuentro fuera una verdadera sorpresa para Martín Bossi. Cuando el futbolista apareció en camarines, el asombro y la emoción invadieron al actor y al resto del elenco.

Jorgelina Cardoso, en tanto, compartió una anécdota con Gustavo Bermúdez. Le confesó que, gracias a su protagónico en la serie Nano, aprendió el lenguaje de señas, demostrando cómo el arte puede dejar huellas profundas en la vida de las personas.

Di María y su esposa no solo compartieron un momento especial con los artistas principales, sino que también saludaron y se fotografiaron con todos los integrantes del equipo técnico y de producción. Este gesto fue valorado por quienes trabajan detrás de escena y que habitualmente no tienen contacto con las figuras públicas.

Martín Bossi con un suéter azul y Ángel Di María con una sudadera gris sonríen de pie uno al lado del otro
Ángel Di María posando con Martín Bossi en el camarín durante su visita a La Cena de los Tontos

La función culminó con una ovación de pie de más de 1.000 espectadores. En ese clima de emoción colectiva, Martín Bossi tomó la palabra para agradecer a la ciudad de Rosario por las noches de teatro lleno y el afecto del público. En un gesto de reconocimiento, Bossi dedicó la función a Di María, considerando el impacto que el futbolista tiene en la ciudad y el país.

Para Gustavo Bermúdez, actor nacido en Rosario, la gira de La cena de los tontos significó su primera actuación en un escenario de su ciudad natal, por lo que la emoción fue doble, al compartir la experiencia con figuras de la talla de Martín Bossi y al recibir el reconocimiento de Jorgelina Cardoso, quien destacó el valor de su trabajo en la televisión y el impacto personal que tuvo la serie “Nano”.

La presencia de Di María en el teatro rosarino, la celebración del éxito de La cena de los tontos y el debut local de Bermúdez sellaron una jornada que combinó talento, admiración y pertenencia local, en el marco de una gira que sigue recorriendo las principales provincias de la Argentina.

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