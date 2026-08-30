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La temporada de cruceros 2025-2026 en Guatemala cierra con 50 embarcaciones y un ingreso económico de USD 11,71 millones

El balance oficial reportó 60.016 visitantes no residentes y una derrama de USD 11,71 millones, con operaciones entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de junio de 2026

Guatemala cerró la temporada de cruceros 2025-2026 con 50 embarcaciones, 60.016 visitantes no residentes y una derrama de USD 11,71 millones. EFE/Sandra Sebastian
Guatemala cerró la temporada de cruceros 2025-2026 con 50 embarcaciones, 60.016 visitantes no residentes y una derrama de USD 11,71 millones. EFE/Sandra Sebastian
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Guatemala cerró la temporada de cruceros 2025-2026 con 50 embarcaciones, 60.016 visitantes no residentes y una derrama de USD 11,71 millones, en un año en el que además consolidó el avance del turismo regional e internacional con más llegadas por vía terrestre, marítima y aérea, según documento el medio oficial Agencia Guatemalteca de Noticias.

El resultado de los cruceros se insertó en una expansión más amplia del movimiento turístico. Entre enero y julio de 2026, el país acumuló 1.915.874 visitantes no residentes, un alza de 1% frente al mismo período de 2025, mientras que solo entre enero y junio había recibido 1.625.849, también con un incremento interanual de 1%, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo.

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La temporada marítima se desarrolló entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de junio de 2026. Los datos provienen de boletines de llegadas de visitantes no residentes, registros del Instituto Guatemalteco de Migración, el calendario de la temporada, manifiestos de cruceros y encuestas de gasto aplicadas a este segmento.

El Índice de Percepción Turística Global de Guatemala subió 3.7 % en el primer semestre y la percepción de seguridad superó a México y Perú.
Guatemala cerró la temporada de cruceros 2025-2026 con 50 embarcaciones, 60.016 visitantes no residentes y una derrama de USD 11,71 millones. (Inguat)

Puerto Quetzal concentró casi toda la actividad de cruceros

Puerto Quetzal, en Escuintla, recibió 39 cruceros y 53.796 cruceristas. Esa actividad generó una derrama estimada en USD 10,49 millones, la mayor del país durante la temporada.

En Puerto Santo Tomás de Castilla, en Izabal, arribaron 11 cruceros con 6.220 cruceristas. La derrama económica calculada para ese puerto fue de USD 1,21 millones.

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El Inguat usa como referencia un gasto promedio de USD 195,04 por crucerista, correspondiente a la temporada 2021-2022. La institución también indica que el cálculo considera aproximadamente al 80% de los pasajeros que desembarcan de las embarcaciones.

Ese movimiento reflejó el peso de la industria de cruceros en los principales puertos de ingreso marítimo del país. También mostró su efecto sobre el consumo de servicios y actividades turísticas vinculadas a los circuitos internacionales que incluyen a Guatemala.

Las fiestas agostinas de El Salvador dejaron USD 21,68 millones en 10 días

Entre el 31 de julio y el 9 de agosto, Guatemala recibió 71.075 turistas de El Salvador por las fiestas agostinas. Ese flujo dejó una derrama de USD 21,68 millones y reforzó la importancia del turismo regional en la actividad del país durante 2026.

El gasto de esos visitantes se distribuyó en hospedaje, alimentación, transporte, comercio y recorridos turísticos. El impacto alcanzó tanto a los principales centros urbanos como a empresas y comunidades de otros departamentos.

La mayor parte de los ingresos desde El Salvador se concentró en cuatro pasos fronterizos. Valle Nuevo registró 33.306 personas, equivalentes al 49% del total reportado en el desglose migratorio; luego se ubicaron San Cristóbal, con 13.173; Pedro de Alvarado, con 11.507; y Nueva Anguiatú, con 8.131.

Los registros también incluyeron entradas por el aeropuerto La Aurora. En el detalle por sexo, el Instituto Guatemalteco de Migración reportó 34.855 hombres y 33.488 mujeres.

La presión máxima de ingresos ocurrió el 1 de agosto, con 9.868 llegadas. Después se ubicaron el 5 de agosto, con 9.345, y el 2 de agosto, con 8.806.

Según los registros citados en textos oficiales, la afluencia se concentró en el período vacacional de las fiestas patronales salvadoreñas, una temporada asociada a viajes cortos y de mediana duración por la cercanía terrestre entre ambos países. Ese comportamiento se vinculó además con un aumento de 5% respecto de meses anteriores por la influencia del Mundial de Fútbol 2026.

De acuerdo con el Inguat, esos resultados respondieron a una estrategia de expansión y diversificación de mercados aplicada desde 2024 para atraer visitantes con mayor capacidad de gasto y estancias más largas. En julio, Guatemala además registró un incremento de 2% en la llegada de extranjeros.

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