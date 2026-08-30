Cuba

Libreta de abastecimiento en Cuba en 2026: 64 años de racionamiento, dos fechas fundacionales y la red de Oficodas que aún ordena la mesa

Sigue activa como pieza central del reparto estatal. Un decreto de 1962 y el inicio de las oficinas en 1963 explican su origen. Cómo se arma el padrón familiar y qué condiciona cada compra

Un hombre muestra su cartilla de racionamiento, conocida como "libreta", mientras al fondo se ve una imagen enmarcada de Fidel Castro, en una bodega estatal en La Habana, Cuba, el sábado 2 de mayo de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Un hombre muestra su cartilla de racionamiento, conocida como "libreta", mientras al fondo se ve una imagen enmarcada de Fidel Castro, en una bodega estatal en La Habana, Cuba, el sábado 2 de mayo de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Guardar

La libreta de abastecimiento de Cuba sigue vigente en 2026 como parte del sistema estatal de distribución de alimentos, después de más de seis décadas de funcionamiento desde la aprobación de la Ley 1015 en 1962 y de la puesta en marcha formal de las Oficinas de Control y Distribución de Alimentos en 1963. Su permanencia explica por qué todavía es el mecanismo con el que el Estado identifica a los consumidores, define su núcleo familiar y controla qué cantidades de productos básicos pueden comprar dentro del sistema normado.

En agosto de 2026, el sistema cumple 64 años desde su creación legal y 63 años desde la creación de las Oficodas, según las dos fechas que marcan su origen. La primera es el 12 de marzo de 1962, cuando se aprobó la norma que estableció el racionamiento de productos de consumo corriente; la segunda, el 12 de julio de 1963, cuando comenzaron formalmente las oficinas que administran la libreta.

PUBLICIDAD

La libreta surgió después de la Revolución cubana, en un escenario de cambios económicos y políticos y de dificultades de abastecimiento. La explicación oficial sostiene que el Gobierno buscó regular el consumo y garantizar la llegada de determinados productos básicos a toda la población.

La libreta organiza quién compra, dónde compra y cuánto puede recibir

El sistema fue establecido por la Ley 1015 de 1962, que creó la Junta Nacional para la Distribución de los Abastecimientos y reguló el régimen de racionamiento. El Gobierno cubano también relacionó su creación con las restricciones comerciales de Estados Unidos, que empezaron a afectar el suministro de alimentos y otros productos.

Una mujer muestra su libreta de abastecimiento hoy, en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora
Una mujer muestra su libreta de abastecimiento hoy, en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

Cada núcleo de consumidores recibe una libreta en la que se registran los productos que puede adquirir en establecimientos asociados a su domicilio. La persona queda vinculada a un núcleo de consumidores y a comercios minoristas determinados según el lugar donde reside.

PUBLICIDAD

La distribución se realiza a través de la llamada Canasta Familiar Normada. Ese esquema puede incluir arroz, azúcar, aceite, granos, sal, pastas, café y determinados productos cárnicos, aunque tanto las cantidades como la composición de la canasta cambian según las disposiciones oficiales y la disponibilidad.

La responsable de entregar y administrar este control es la Oficina de Registro de Consumidores, conocida como Oficoda. El procedimiento está regulado por el Ministerio del Comercio Interior (Mincin), que establece la inscripción en el registro de consumidores y el otorgamiento de la libreta de productos alimenticios normados.

En la práctica, la cadena funciona de este modo: el Ministerio del Comercio Interior fija la normativa, la Oficoda registra al consumidor, se entrega la libreta y luego la compra se realiza en la bodega o establecimiento asignado. Ese circuito no solo ordena la distribución, sino que también define el acceso de cada persona al sistema.

Una mujer muestra su libro de raciones, conocido localmente como la "libreta", para comprar productos en una tienda estatal subsidiada, o "bodega", en medio del brote de COVID-19, en La Habana, Cuba, el 22 de abril de 2020.REUTERS/Stringer
Una mujer muestra su libro de raciones, conocido localmente como la "libreta", para comprar productos en una tienda estatal subsidiada, o "bodega", en medio del brote de COVID-19, en La Habana, Cuba, el 22 de abril de 2020.REUTERS/Stringer

Tener la libreta no implica recibir alimentos gratis

La libreta como documento de control no equivale a la entrega gratuita de alimentos. Su función es habilitar el acceso a productos de la canasta normada, muchos de los cuales se venden a precios subsidiados por el Estado, de modo que el consumidor paga solo una parte del costo.

La normativa actual contempla la entrega de la libreta a las personas que cumplen los requisitos para estar inscritas en el Registro de Consumidores. Eso significa que el beneficio central del sistema no es la gratuidad, sino la posibilidad de comprar dentro de un circuito racionado y subvencionado.

El rasgo que distingue a la libreta es que no opera solo como un registro de alimentos, sino como una herramienta de identificación y control del consumo. A través de ella, el Estado cubano determina el núcleo de cada consumidor y fija las cantidades de determinados productos que puede adquirir dentro del sistema normado.

Esa estructura ha perdurado desde 1962 hasta 2026, aunque con cambios considerables en las reglas, los productos disponibles y las cantidades asignadas. La longevidad del sistema convierte a la libreta en uno de los instrumentos más duraderos de la organización del abastecimiento en la isla.

Temas Relacionados

CubaRacionamientoAbastecimientoSubsidios y Ayudas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuba se alista para una noche a oscuras: hasta el 65 % de la isla quedará sin luz por la crisis eléctrica

La Unión Eléctrica informó que la capacidad disponible será muy inferior a la demanda máxima de este sábado, un desbalance que obligará a cortes programados masivos en pleno horario de mayor consumo

Cuba se alista para una noche a oscuras: hasta el 65 % de la isla quedará sin luz por la crisis eléctrica

Desolados: Restaurantes de La Habana lucen vacíos y sin ventas ante crisis económica, energética y social en Cuba

Abrir un restaurante en la Cuba actual desafía toda lógica. Pero en medio de apagones, escasez de insumos y una fuerte caída del turismo, algunos cubanos mantienen abiertos sus negocios y otros incluso se arriesgan a inaugurar nuevos locales.

Desolados: Restaurantes de La Habana lucen vacíos y sin ventas ante crisis económica, energética y social en Cuba

Colapso de los servicios públicos en Cuba eleva el descontento social

El relevamiento reporta que el 95% evalúa como regular o mal el estado municipal, con una aprobación de solo 2%, un cuadro que el documento vincula con el aumento de protestas recientes

Colapso de los servicios públicos en Cuba eleva el descontento social

La dictadura cubana dio luz verde a la creación de cadenas de tiendas y restaurantes

El nuevo marco regulatorio habilita a actores privados y estatales a operar redes comerciales y gastronómicas en todo el país

La dictadura cubana dio luz verde a la creación de cadenas de tiendas y restaurantes

Corea del Sur y Unicef donaron suplementos prenatales para más de 30.000 embarazadas en Cuba

La agencia de la ONU coordinó el envío aéreo de los insumos, que cubrirán el tratamiento completo durante la gestación y el periodo de lactancia

Corea del Sur y Unicef donaron suplementos prenatales para más de 30.000 embarazadas en Cuba

TECNO

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Argentina?

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Argentina?

X anuncia que desmanteló red de bots chinos que publicaba contenido contra IA y centros de datos

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

GTA 6 se desarrolló con cero IA generativa, confirma Rockstar

YouTube en Chile: la lista de los 10 videos más vistos este sábado

ENTRETENIMIENTO

Kylie Jenner no busca más hijos por el momento: “Quiero disfrutar la última mitad de mis veintes”

Kylie Jenner no busca más hijos por el momento: “Quiero disfrutar la última mitad de mis veintes”

‘Días de trueno’ regresa 38 años después: Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán la secuela

La decepción de Shailene Woodley por sus escenas eliminadas en ‘The Amazing Spider-Man 2’: “Mary Jane era mi sueño”

Will Ferrell reveló quiénes fueron sus dos grandes influencias en la comedia y cómo marcaron su estilo

Paris Jackson recuerda a Michael Jackson con dos canciones y una tierna grabación de su infancia

MUNDO

Estados Unidos anunció la movilización de más de USD 3,6 millones en ayuda humanitaria para Nepal tras la riada

Estados Unidos anunció la movilización de más de USD 3,6 millones en ayuda humanitaria para Nepal tras la riada

Rusia no rebaja las tensiones con la UE: “No vemos motivos para una mejora en nuestras relaciones”

El dictador Kim Jong-un destituyó al ministro de Defensa de Corea del Norte

Emiratos Árabes ordenó una inspección a las sucursales del banco egipcio Misr por transacciones vinculadas a Irán

Condenan a una exconcursante de Miss Gran Bretaña tras atacar a una mujer con un zapato y dejarle una cicatriz en el rostro