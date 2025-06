Cande Molfese contó cómo comenzó su relación con su novio: “Lo acosé”

En su paso por el ciclo del Chino Leunis, Cande Molfese se sinceró sobre su relación (Video: Resumido - Luzu)

Cande Molfese renovó la esperanza en el amor y, esta vez, dejó de lado el misterio para mostrar al mundo su nueva historia. La actriz sorprendió a todos al blanquear a su flamante pareja durante una escapada romántica a Brasil. Las imágenes dejaron claro que hay alguien especial en su vida y, lejos de esconderlo, Cande eligió compartirlo abiertamente, dejando atrás las especulaciones que venían circulando en las últimas semanas.

Apenas unos días después de aquel viaje que se convirtió en tema obligado para sus seguidores, Molfese pasó por el piso de Resumido (Luzu), el ciclo conducido por Chino Leunis, y allí no solo confirmó el romance, sino que relató cómo conoció a su actual novio. En un clima distendido, la actriz detalló: “Soy Lilita. Estoy hace seis meses”, dejando en claro que está atravesando una de las etapas más lindas del enamoramiento, donde hasta las pequeñas manías cotidianas despiertan ternura. Con lujo de detalles, Cande señaló: “Lo conocí trabajando. Era el productor de la obra que hice en el verano cuando estaba haciendo un reemplazo de Sofi Morandi y Agustín Sulivan de Benjamín Rojas. Entra por atrás del teatro con Benja y yo dije: ‘es él’”.

La confirmación del nombre vino enseguida: Joaquín. Contó entre risas cómo, apenas lo vio, intentó descubrir si estaba disponible. “Al toque miro para ver si tenía anillo. Ojeando ahí. Le pregunté a mi compañera, Brenda Gandini, quien me dijo que estaba soltero”. Reconoció que no se quedó de brazos cruzados: “Medio que lo perseguí un poco y no me dio mucha bola, recién en enero me prestó atención”. Fue en una fiesta donde, finalmente, se animó a avanzar y se declaró sin vueltas. “Así que yo lo acose en una fiesta”, afirmó con sinceridad. Su filosofía es simple y la resumió en una frase contundente: “Para mí la vida es así, es muy finita como para perder el tiempo”.

Cande Molfese terminó con el misterio y presentó a su novio a través de una serie de fotos (Instagram)

El sorpresivo blanqueo en redes y la anécdota en el ciclo de Leunis terminaron de confirmar la relación, aunque unos días antes ya había dado pistas en otro programa. Fue en Perros de la Calle, el ciclo radial de Andy Kusnetzoff en Urbana Play, donde el romance salió a la luz a partir de un juego disparado por la consigna sobre el reconocimiento público de parejas, inspirada en un gesto entre Pedro Rosemblat y Lali Espósito.

Cande Molfese se mostró de la mano de su novio Joaquín en su viaje a Brasil (Instagram)

Cuando Andy propuso: “¿Querés reconocer a tu pareja?”, Cande no pudo disimular la sonrisa y, ante la mirada de sus compañeros, terminó confesando: “¡Estoy de novia!”. Nadie lo esperaba y enseguida surgieron los comentarios de sorpresa y chicanas del equipo: “¡Nos lo venís escondiendo hace meses!”, le dijeron entre risas, y recordaron que semanas atrás incluso había hecho una columna hablando sobre la soltería elegida.

Cande Molfese se sinceró y reveló que volvió a abrirle su corazón al amor (Video: Perros de la Calle - Urbana)

Pero lejos de tratarse de una historia fugaz, el vínculo avanzó con pasos firmes. La actriz dejó entrever que el amor creció en base a gestos concretos: primero permitió que Joaquín se quedara a dormir en su casa, luego llegó la instancia de presentarlo a su mamá y a sus hermanas (“el primer cordón afectivo”, como explicó), y de integrarlo a su grupo más íntimo de amigos, especialmente a los compañeros de Violetta. Todavía resta presentarlo a las amigas del colegio, pero lo fundamental ya está resuelto: “Se lleva muy bien con Facundo, Constanza y Sofía, mis más cercanos. Y con mi hija, Almendra, también. Muy divertido con ella”, remarcó, sumando un detalle sobre la buena sintonía familiar que reina en esta nueva etapa.

La historia de amor de Cande volvió a ganarse el centro de la escena, pero esta vez es ella quien lleva la voz cantante y abre la puerta a un relato sin misterios, sin esperar tiempos o fórmulas tradicionales: quien la sigue pudo ver desde el principio los pasos del enamoramiento, desde ese primer flechazo en los camarines de teatro hasta la escapada a Brasil que terminó de consolidar la relación. La actriz muestra que, al menos para ella, el amor se vive de frente, sin rodeos y con la certeza de estar donde quiere estar.