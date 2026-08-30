Vecinos protestaron en La Habana por apagones y falta de servicios básicos en medio de fuerte presencia policial

Vecinos de La Habana protestaron en El Fanguito por los apagones prolongados y la falta de servicios básicos. (Foto cortesía CUBANet)

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Vecinos de La Habana salieron a las calles en la noche del sábado para protestar por los prolongados apagones y la falta de servicios básicos, en un nuevo episodio que refleja la tensión social creciente en la isla. En el barrio El Fanguito, ubicado en el municipio Plaza de la Revolución, decenas de residentes, en su mayoría mujeres, se concentraron en los alrededores de las calles 23 y 30, donde se desplegó un fuerte operativo policial.

Según reportes difundidos por CUBANET, al menos medio centenar de personas se movilizó después de varios días sin energía eléctrica. Las imágenes recabadas muestran a los manifestantes y a numerosos agentes uniformados, incluidos efectivos de las conocidas “boinas negras” y patrullas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), presentes en la zona para contener la manifestación.

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La protesta se desató tras una nueva interrupción del suministro eléctrico, fenómeno que ha adquirido carácter recurrente en la capital cubana y otras provincias. Los participantes expresaron su descontento de manera pacífica, exigiendo la restitución de los servicios básicos. Este reclamo colectivo se ha convertido en uno de los principales focos de malestar social y ha generado respuestas inmediatas de las autoridades, que optan por desplegar fuerzas de seguridad para evitar bloqueos de vías y desórdenes públicos.

La protesta en El Fanguito reunió a decenas de residentes, en su mayoría mujeres, tras varios días sin energía eléctrica. (Foto cortesía CUBANet)

El episodio más reciente de inconformidad social en El Fanguito no representa un hecho aislado. Hace apenas un mes, el 29 de julio, los residentes de esta misma comunidad salieron a bloquear la Avenida 23, una de las arterias principales de La Habana, tras permanecer más de 48 horas sin electricidad, agua ni gas. En esa ocasión, la protesta logró que un trabajador de la Unión Eléctrica (UNE) restableciera el servicio eléctrico mientras la movilización seguía en curso, una estrategia utilizada para desactivar el reclamo. No obstante, la intervención estatal incluyó la detención de dos madres identificadas como participantes, de acuerdo con los testimonios recogidos.

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La reiteración de protestas en El Fanguito, una de las áreas con mayores carencias materiales y sociales de la capital, evidencia la persistencia del problema. Los cortes de energía, lejos de resolverse, se repiten y afectan la vida cotidiana de miles de familias. Las autoridades insisten en que la crisis energética responde a limitaciones estructurales, pero la población percibe una falta de soluciones efectivas y un deterioro continuo de las condiciones de vida.

El despliegue policial durante las manifestaciones ha sido una constante; la presencia de fuerzas especiales y patrullas refuerza la estrategia oficial de contención ante cualquier intento de protesta pública. Los operativos buscan evitar la multiplicación de movilizaciones y mantener el control en zonas consideradas “sensibles” por su historial de reclamos sociales.

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Los manifestantes en El Fanguito exigieron de forma pacífica la restitución de la electricidad y de los servicios básicos. (Foto cortesía CUBANet)

La situación energética en Cuba atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Los apagones prolongados se han transformado en parte de la rutina diaria, afectando el acceso a servicios esenciales y limitando las posibilidades de desarrollo personal y comunitario. La falta de electricidad impacta en la conservación de alimentos, el abastecimiento de agua, el funcionamiento de hospitales y escuelas, y las actividades económicas domésticas.

Habitantes de distintas localidades del país han reportado apagones que superan las 24 horas consecutivas. Las interrupciones en el suministro eléctrico se suman a la escasez de combustibles, el deterioro de la infraestructura y las restricciones en la importación de repuestos, factores que agravan la crisis y generan mayor incertidumbre entre la población.

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La protesta en El Fanguito se inscribe en un contexto de descontento social creciente, donde la presión sobre los servicios básicos y la respuesta policial han marcado la dinámica de la vida cotidiana en la isla. Las manifestaciones, aunque localizadas, reflejan el hartazgo de comunidades enteras ante la falta de soluciones sostenibles y el impacto de una crisis prolongada que afecta cada aspecto de la existencia diaria.