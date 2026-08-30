Cuba

Vecinos protestaron en La Habana por apagones y falta de servicios básicos en medio de fuerte presencia policial

Habitantes de un barrio de la capital cubana salieron nuevamente a las calles tras varios días sin electricidad, reclamando la restitución de servicios básicos mientras agentes policiales desplegaron un operativo para contener la movilización

Vecinos de La Habana protestaron en El Fanguito por los apagones prolongados y la falta de servicios básicos. (Foto cortesía CUBANet)
Vecinos de La Habana protestaron en El Fanguito por los apagones prolongados y la falta de servicios básicos. (Foto cortesía CUBANet)
Guardar

Vecinos de La Habana salieron a las calles en la noche del sábado para protestar por los prolongados apagones y la falta de servicios básicos, en un nuevo episodio que refleja la tensión social creciente en la isla. En el barrio El Fanguito, ubicado en el municipio Plaza de la Revolución, decenas de residentes, en su mayoría mujeres, se concentraron en los alrededores de las calles 23 y 30, donde se desplegó un fuerte operativo policial.

Según reportes difundidos por CUBANET, al menos medio centenar de personas se movilizó después de varios días sin energía eléctrica. Las imágenes recabadas muestran a los manifestantes y a numerosos agentes uniformados, incluidos efectivos de las conocidas “boinas negras” y patrullas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), presentes en la zona para contener la manifestación.

PUBLICIDAD

La protesta se desató tras una nueva interrupción del suministro eléctrico, fenómeno que ha adquirido carácter recurrente en la capital cubana y otras provincias. Los participantes expresaron su descontento de manera pacífica, exigiendo la restitución de los servicios básicos. Este reclamo colectivo se ha convertido en uno de los principales focos de malestar social y ha generado respuestas inmediatas de las autoridades, que optan por desplegar fuerzas de seguridad para evitar bloqueos de vías y desórdenes públicos.

La protesta en El Fanguito reunió a decenas de residentes, en su mayoría mujeres, tras varios días sin energía eléctrica. (Foto cortesía CUBANet)
La protesta en El Fanguito reunió a decenas de residentes, en su mayoría mujeres, tras varios días sin energía eléctrica. (Foto cortesía CUBANet)

El episodio más reciente de inconformidad social en El Fanguito no representa un hecho aislado. Hace apenas un mes, el 29 de julio, los residentes de esta misma comunidad salieron a bloquear la Avenida 23, una de las arterias principales de La Habana, tras permanecer más de 48 horas sin electricidad, agua ni gas. En esa ocasión, la protesta logró que un trabajador de la Unión Eléctrica (UNE) restableciera el servicio eléctrico mientras la movilización seguía en curso, una estrategia utilizada para desactivar el reclamo. No obstante, la intervención estatal incluyó la detención de dos madres identificadas como participantes, de acuerdo con los testimonios recogidos.

PUBLICIDAD

La reiteración de protestas en El Fanguito, una de las áreas con mayores carencias materiales y sociales de la capital, evidencia la persistencia del problema. Los cortes de energía, lejos de resolverse, se repiten y afectan la vida cotidiana de miles de familias. Las autoridades insisten en que la crisis energética responde a limitaciones estructurales, pero la población percibe una falta de soluciones efectivas y un deterioro continuo de las condiciones de vida.

El despliegue policial durante las manifestaciones ha sido una constante; la presencia de fuerzas especiales y patrullas refuerza la estrategia oficial de contención ante cualquier intento de protesta pública. Los operativos buscan evitar la multiplicación de movilizaciones y mantener el control en zonas consideradas “sensibles” por su historial de reclamos sociales.

Los manifestantes en El Fanguito exigieron de forma pacífica la restitución de la electricidad y de los servicios básicos. (Foto cortesía CUBANet)
Los manifestantes en El Fanguito exigieron de forma pacífica la restitución de la electricidad y de los servicios básicos. (Foto cortesía CUBANet)

La situación energética en Cuba atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Los apagones prolongados se han transformado en parte de la rutina diaria, afectando el acceso a servicios esenciales y limitando las posibilidades de desarrollo personal y comunitario. La falta de electricidad impacta en la conservación de alimentos, el abastecimiento de agua, el funcionamiento de hospitales y escuelas, y las actividades económicas domésticas.

Habitantes de distintas localidades del país han reportado apagones que superan las 24 horas consecutivas. Las interrupciones en el suministro eléctrico se suman a la escasez de combustibles, el deterioro de la infraestructura y las restricciones en la importación de repuestos, factores que agravan la crisis y generan mayor incertidumbre entre la población.

La protesta en El Fanguito se inscribe en un contexto de descontento social creciente, donde la presión sobre los servicios básicos y la respuesta policial han marcado la dinámica de la vida cotidiana en la isla. Las manifestaciones, aunque localizadas, reflejan el hartazgo de comunidades enteras ante la falta de soluciones sostenibles y el impacto de una crisis prolongada que afecta cada aspecto de la existencia diaria.

Temas Relacionados

La Habanaapagones en CubaCrisis en CubaProtestasCuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Cabaña, 1962: Las 48 horas en que el régimen de Fidel Castro fusiló a más de 300 opositores

En apenas 48 horas, tres paredones de fusilamiento ejecutados en simultáneo silenciaron a decenas de militares y civiles disidentes, poniendo un sangriento punto final a la «Causa de Agosto», la mayor conspiración interna que amenazó con derrocar a Fidel Castro

La Cabaña, 1962: Las 48 horas en que el régimen de Fidel Castro fusiló a más de 300 opositores

¿Cómo intentan sostenerse los restaurantes en Cuba entre apagones, escasez de insumos y la caída del turismo?

El silencio llega cuando se apagan los ventiladores, y el golpe aparece después en la heladera Un nombre famoso por el cine y las celebridades muestra cómo se sostiene un equipo aun con números en rojo

¿Cómo intentan sostenerse los restaurantes en Cuba entre apagones, escasez de insumos y la caída del turismo?

Muerte de adulta mayor eleva a 48 los feminicidios en Cuba, según observatorio

Lenia Valdés Amador, de 81 años, falleció tras el ataque perpetrado por el exnovio de su hija, convirtiéndose en la segunda persona que muere por este hecho

Muerte de adulta mayor eleva a 48 los feminicidios en Cuba, según observatorio

“Te acuestas y empiezas a generar pensamientos negativos”: Los apagones masivos golpean la salud mental de los cubanos

Acostarse a oscuras, levantarse en la penumbra y resistir jornadas de hasta 48 horas sin electricidad es la nueva norma en Cuba. La crisis energética de 2026 ha llevado al límite la capacidad de resistencia del pueblo cubano

“Te acuestas y empiezas a generar pensamientos negativos”: Los apagones masivos golpean la salud mental de los cubanos

Cuba se alista para una noche a oscuras: hasta el 65 % de la isla quedará sin luz por la crisis eléctrica

La Unión Eléctrica informó que la capacidad disponible será muy inferior a la demanda máxima de este sábado, un desbalance que obligará a cortes programados masivos en pleno horario de mayor consumo

Cuba se alista para una noche a oscuras: hasta el 65 % de la isla quedará sin luz por la crisis eléctrica

TECNO

Apple cambia completamente desde septiembre 2026: nuevo CEO John Ternus reorganizaría su equipo tras salida de Tim Cook

Apple cambia completamente desde septiembre 2026: nuevo CEO John Ternus reorganizaría su equipo tras salida de Tim Cook

Netflix revela la velocidad de internet ideal para ver películas y series en 4K desde el televisor

Alertan sobre los daños emocionales de ser grabados con gafas inteligentes sin permiso: “pueden ser inmensos”

No limpiar los filtros del aire acondicionado: el error que aumenta su consumo un 15%

GTA 6 arrasó en Netflix y aumentó el tráfico de la app en 125% gracias a su tráiler exclusivo

ENTRETENIMIENTO

Final explicado de “Susurran tu nombre”, la nueva película de Robert De Niro en Netflix

Final explicado de “Susurran tu nombre”, la nueva película de Robert De Niro en Netflix

Así fue el último adiós a Dolly Parton: un funeral íntimo y una sepultura junto a su esposo Carl Dean

Tony Iommi y su amistad con Brian May: “Es una de las dos personas del rock con las que mantuve contacto durante décadas”

El cartel de “Tiburón” retrató otra especie y el error pasó inadvertido durante décadas

Amybeth McNulty se sinceró sobre la polémica cancelación de ‘Anne with an E’: “Me fui con la expectativa de volver”

MUNDO

El misterioso monstruo marino hallado en Canadá que desconcierta a los científicos casi un siglo después

El misterioso monstruo marino hallado en Canadá que desconcierta a los científicos casi un siglo después

Volodimir Zelensky: "Rusia debe sentir que la guerra está volviendo al lugar de donde vino"

El comandante israelí que lideró los rescates en Cali cuenta cómo fue la misión: “No quedaban desaparecidos cuando nos fuimos”

Ucrania golpeó la mayor refinería de la Rusia europea y podría agravar la escasez de combustible que ya sufre el país

La isla de Kea dedica su museo al aire libre al agua y a su historia local