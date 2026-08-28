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Warhammer 40,000: Boltgun II confirma fecha y muestra su nuevo tráiler

El shooter retro de Auroch Digital saldrá el 14 de octubre, aunque Nintendo Switch 2 tendrá su versión más adelante

Warhammer 40,000: Boltgun 2 presenta un nuevo tráiler.
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Big Fan Games anunció que Warhammer 40,000: Boltgun II, el shooter retro en primera persona desarrollado por Auroch Digital, se estrenará el 14 de octubre de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series y PC. La versión de Nintendo Switch 2 también está prevista, aunque la información principal del anuncio la ubica más adelante y todavía sin una fecha definida.

Un nuevo avance con música de Mick Gordon

La fecha fue presentada junto con un nuevo tráiler centrado en el conflicto que impulsará la secuela. El video muestra al ultramarine Malum Caedo y a la Hermana de Batalla Nyra Veyrath frente a una amenaza capaz de destruir buena parte de una flota imperial.

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El adelanto incluye el primer fragmento divulgado de la banda sonora original compuesta por Mick Gordon. El músico es conocido entre los jugadores por su trabajo en DOOM, publicado en 2016, DOOM Eternal y Wolfenstein: The New Order, tres producciones en las que la música acompaña combates rápidos y de alta intensidad.

Big Fan Games y Auroch Digital describen la secuela como un shooter de la vieja escuela. Se trata de un juego de disparos con perspectiva en primera persona que recupera el enfoque directo de los títulos clásicos del género. El anuncio, sin embargo, estuvo concentrado en la historia, la música y las plataformas; todavía no ofreció un desglose detallado de nuevas armas, enemigos o sistemas jugables.

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Malum Caedo y Nyra Veyrath contra Vashtorr

La historia continuará los acontecimientos de la primera entrega. Malum Caedo y Nyra Veyrath viajarán a un sistema estelar aislado después de recibir informes sobre un aumento en la actividad del Caos, la fuerza corruptora que amenaza al Imperio dentro de la ficción de Warhammer 40,000.

La misión los pondrá frente a Vashtorr el Arkífano, una poderosa entidad demoníaca. Según la descripción difundida con el tráiler, Vashtorr despierta una máquina demoníaca gigantesca ubicada en el centro de un planeta. Su activación provoca una explosión catastrófica y destruye una parte importante de la flota imperial desplegada en el lugar.

Tras ese ataque, Malum y Nyra deberán desplazarse entre distintos mundos para localizar y eliminar las fuentes de corrupción que alimentan los mecanismos de Vashtorr. El objetivo será interrumpir el funcionamiento de la maquinaria y obtener una oportunidad de expulsar al demonio hacia la Disformidad, la dimensión vinculada con las fuerzas del Caos.

Este planteamiento amplía la escala del conflicto respecto del punto de partida presentado en el tráiler: los protagonistas no permanecerán en un solo planeta, sino que perseguirán los recursos que sostienen el plan de Vashtorr a través de varios escenarios. El avance todavía no precisa cuántos mundos podrán recorrerse ni cómo se repartirán las misiones entre Malum Caedo y Nyra Veyrath.

Warhammer 40,000: Boltgun 2, de Auroch Digital.
Warhammer 40,000: Boltgun 2, de Auroch Digital.

La fecha de Nintendo Switch 2 sigue abierta

Las versiones para PlayStation 5, Xbox Series y PC tienen el 14 de octubre de 2026 como fecha de lanzamiento. No se anunciaron ediciones, precios ni incentivos de reserva junto con el nuevo tráiler.

La información disponible presenta una discrepancia alrededor de Nintendo Switch 2. Uno de los reportes sitúa esa edición junto con las demás plataformas el 14 de octubre, mientras que el anuncio atribuido a Big Fan Games indica que llegará después. Ante esa diferencia, la fecha confirmada del 14 de octubre corresponde a PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Nintendo Switch 2 permanece dentro de los planes de lanzamiento de Warhammer 40,000: Boltgun II, pero Big Fan Games todavía no comunicó el día en que estará disponible en la consola de Nintendo.

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