“Como lagartijas”: rescatistas se arrastran por el lodo para salvar a personas atrapadas en Nepal

Los rescatistas se arrastran por el lodo para salvar a personas atrapadas en Nepal

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Dos soldados del ejército de Nepal descendieron desde un helicóptero en vuelo estático y avanzaron a rastras por un talud cubierto de lodo espeso para alcanzar la entrada de un túnel en el que cientos de trabajadores y residentes quedaron atrapados tras el colapso de un glaciar en la cordillera del Himalaya.

Las imágenes, difundidas este viernes por la Oficina del Primer Ministro de Nepal, muestran a los rescatistas con cascos y uniformes militares abriéndose paso centímetro a centímetro por la ladera enlodada del proyecto hidroeléctrico Upper Trishuli, en el distrito de Rasuwa. “Como lagartijas”, describieron los testigos.

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Según informó la Oficina del Primer Ministro, el ejército de Nepal logró evacuar a 350 trabajadores y residentes locales del interior del túnel “en condiciones extremadamente peligrosas y en medio de condiciones meteorológicas adversas y crecidas rápidas”. Más de 100 personas permanecían atrapadas en el mismo túnel y los equipos de rescate continuaban las operaciones para sacarlas.

Dos rescatistas con cascos de seguridad se arrastran por el lodo hacia una entrada oscura durante las labores de salvamento en Nepal (Captura de video)

El portavoz del ejército, Raja Ram Basnet, reconoció ante la agencia AFP que los equipos enfrentaban dificultades para localizar los accesos al túnel. “Nuestro foco está en la búsqueda y el rescate de personas”, afirmó Basnet, quien añadió que dos helicópteros habían sido despachados al lugar. Dev Shrestha, uno de los trabajadores evacuados en helicóptero desde el proyecto, declaró: “Había al menos 400 trabajadores en el sitio. Murieron más personas de las que fueron rescatadas”.

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El ejército de Nepal evacuó también a otros 533 residentes de zonas afectadas en todo el distrito de Rasuwa, según datos de la Oficina del Primer Ministro. En total, las fuerzas de rescate movilizadas en todo el país sacaron a 883 personas de las áreas afectadas, de acuerdo con cifras del gobierno.

La catástrofe se desencadenó el miércoles por la mañana cuando la parte inferior de un glaciar situado a gran altitud se desplomó cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet, en China, y lanzó un torrente masivo de roca, hielo, lodo y escombros a través de los ríos de montaña del Himalaya.

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Personal de salvamento en Nepal avanza sobre el terreno cubierto de lodo para auxiliar a una persona atrapada (Captura de video)

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que lo que en un principio se reportó como un sismo de magnitud 4,4 era en realidad la energía sísmica generada por el propio colapso del glaciar y el flujo de escombros. “No ocurrió ningún terremoto”, señaló el organismo.

La riada destruyó aldeas enteras, centrales eléctricas, carreteras y puentes a lo largo de la ruta que une Katmandú con Lhasa, capital del Tíbet, un corredor frecuentado por excursionistas y peregrinos.

Las autoridades de Nepal confirmaron este viernes 538 muertos, mientras que el número de desaparecidos en ambos lados de la frontera rozaba el millar. De los desaparecidos, al menos 540 son ciudadanos extranjeros provenientes de más de dos docenas de países, entre ellos India (177), Estados Unidos (90), Australia (34), Reino Unido (33) y Canadá (25). Muchos de ellos realizaban la peregrinación a Kailash Mansarovar, un enclave de gran significado religioso para hindúes y budistas en el Tíbet.

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Varios rescatistas cubiertos de lodo auxilian a personas atrapadas cerca de una estructura rocosa en Nepal (Captura de video)

Al otro lado de la frontera, las autoridades chinas reportaron tres muertos y 558 desaparecidos en el condado de Gyirong, según informó la televisora estatal CCTV. De ese total, 260 son ciudadanos extranjeros.

Las imágenes captadas por drones del Destacamento Móvil de Bomberos y Rescate de Lhasa mostraron un lago represado por los escombros del glaciar en la zona fronteriza. El lago se desbordó a primera hora del viernes, lo que generó nuevas alarmas río abajo en Nepal y llevó a las autoridades de ambos países a intensificar la vigilancia ante el ascenso sostenido del nivel del agua.

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Los equipos de rescate chinos, que habían suspendido brevemente sus operaciones por el riesgo de desbordamiento, las reanudaron el viernes después de que las autoridades evaluaran la situación como “manejable”.

Un lago formado por detritos glaciares cerca de la frontera con Nepal

Reuters informó que más de 5.000 efectivos del ejército y la policía de Nepal participaban en las labores de búsqueda de sobrevivientes y recuperación de cuerpos, mientras helicópteros militares transportaban tiendas de campaña, alimentos y suministros de emergencia a comunidades aisladas por la destrucción de decenas de puentes y más de 64 kilómetros de carreteras.

Ganesh Aryal, administrador del distrito de Chitwan, situado a unos 100 kilómetros de la zona más afectada, señaló a Reuters que su jurisdicción había recuperado 103 cuerpos arrastrados por el sistema fluvial hasta las llanuras. India, Australia y Corea del Sur enviaron equipos de ayuda y rescate al país.

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